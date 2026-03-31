Mixue điều chỉnh cấu trúc cửa hàng tại Việt Nam, hiệu suất tăng lên 1,7 lần

Theo số liệu công bố, năm 2025 Mixue đạt doanh thu 335,6 tỷ RMB, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ tăng hơn 30%, các chỉ số tài chính cốt lõi đều vượt kỳ vọng thị trường. Với kết quả này, Mixue tiếp tục củng cố vị thế là chuỗi đồ uống tăng trưởng nhanh hàng đầu trên thế giới.

Cùng với tăng trưởng doanh thu, quy mô hệ thống cửa hàng toàn cầu của các thương hiệu thuộc Mixue đã tiến gần mốc 60.000 điểm bán. Tính đến ngày 31/12/2025, riêng thương hiệu Mixue Ice Cream & Tea đã mở hơn 49.000 cửa hàng tại 14 quốc gia trên toàn cầu. Chiến lược phát triển tại thị trường quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt tại các thị trường mới nổi có dân số trẻ và tốc độ đô thị hóa cao. Đồng thời, công ty tiếp tục tăng cường đầu tư vào chuỗi cung ứng, nâng cấp sản phẩm và hoạt động số hóa để nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể.

Khi quy mô ngày càng mở rộng, Mixue bắt đầu thúc đẩy chiến lược tăng trưởng chất lượng cao tại các thị trường đang phát triển nhanh. Khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, được đưa vào phạm vi điều chỉnh chiến lược này.

Theo chia sẻ từ ban lãnh đạo tại buổi công bố kết quả kinh doanh, việc điều chỉnh số lượng cửa hàng tại Indonesia và Việt Nam chủ yếu xuất phát từ hoạt động tối ưu hệ thống hiện hữu, bao gồm tái bố trí một số cửa hàng cũ, nâng cấp vị trí kinh doanh và tối ưu cấu trúc mạng lưới. Đây được xem là sự chuyển dịch từ "mở rộng quy mô" sang "nâng cao hiệu quả hoạt động" của từng cửa hàng.

Kết quả bước đầu đã cho thấy tín hiệu tích cực. Trong nửa cuối năm 2025, doanh thu trung bình của các cửa hàng mới tại Đông Nam Á cao hơn khoảng 1,7 lần so với các cửa hàng cũ; đồng thời, doanh thu trung bình của hệ thống cửa hàng hiện hữu cũng tăng 17,6% so với cùng kỳ. Những thay đổi này cho thấy chiến lược tối ưu đang giúp cải thiện hiệu quả vận hành toàn hệ thống.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, đối với các chuỗi đã bước vào giai đoạn quy mô lớn, việc tái cấu trúc sau thời kỳ mở rộng nhanh là chiến lược phổ biến. Doanh nghiệp không còn chỉ tập trung vào số lượng cửa hàng mà chuyển sang chú trọng khả năng sinh lời của từng điểm bán và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đáng chú ý, Mixue vẫn nhấn mạnh Đông Nam Á là khu vực trọng điểm trong chiến lược quốc tế. Cơ cấu dân số trẻ, tiềm năng tiêu dùng lớn và mức độ phù hợp với định vị thương hiệu khiến khu vực này được xem là động lực tăng trưởng dài hạn.

Tại thị trường Việt Nam, thương hiệu được cho là đang bước vào giai đoạn vận hành tinh gọn hơn, tập trung nâng cao hiệu suất cửa hàng, tối ưu bố cục điểm bán và tăng cường đầu tư vào chuỗi cung ứng địa phương. Giới quan sát thị trường nhận định, những điều chỉnh này sẽ giúp hệ thống tại Việt Nam đạt được tăng trưởng ổn định hơn trong thời gian tới.

Trong bối cảnh doanh thu toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh, việc Mixue chủ động tối ưu hệ thống tại các thị trường trọng điểm cho thấy chiến lược mở rộng của thương hiệu đang bước sang giai đoạn phát triển mới — ưu tiên hiệu quả, chất lượng và tăng trưởng bền vững dài hạn.