Tàu chở dầu Nga trông như "đống sắt rỉ sét" mà sao đi từ Cuba đến eo biển Hormuz vẫn ít ai dám động vào?

Vào một buổi sáng mù sương tháng 1/2026, trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương lạnh giá gần Iceland, một cảnh tượng kịch tính đã diễn ra, làm thay đổi vĩnh viễn nhận thức của thế giới về an ninh hàng hải.

Lực lượng thực thi pháp luật Hoa Kỳ, với sự hỗ trợ từ quân đội Anh, đã thực hiện một cuộc áp sát và bắt giữ tàu chở dầu Marinera, một con tàu cũ kỹ mang theo đầy những uẩn khúc về quyền sở hữu.

Điều đáng kinh ngạc không nằm ở việc con tàu bị bắt, mà ở hành động cuối cùng của thủy thủ đoàn: Giữa cuộc truy đuổi, họ đã vội vã dùng sơn vẽ quốc kỳ Nga lên thân tàu, hy vọng rằng biểu tượng của một cường quốc sẽ là "lá bùa hộ mệnh" giúp họ thoát khỏi vòng vây.

Sự kiện này đã cho thấy lát cắt chân thực nhất về cái gọi là sức mạnh và quyền lực của đội tàu chở dầu Nga. Chúng không chỉ đo bằng trọng tải hay số lượng tàu, mà còn nằm ở khả năng xoay chuyển dòng chảy năng lượng toàn cầu cũng như uy lực khiến ít người “muốn động vào”, khẳng định vị thế chủ nhân của những tuyến đường biển khắc nghiệt nhất hành tinh.

Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, tàu chở dầu Nga vẫn có các chuyến đi qua eo biển Hormuz, thậm chí là cập bến Cuba gần đây mà không gặp sự cản trở nào. Lý do có thể đến từ quan hệ chính trị, nhưng không thể phủ nhận năng lực và uy tín của đội tàu này trong nhiều tình huống khác.

Sự biến đổi của hạm đội tàu chở dầu Nga

Trước năm 2022, thế giới vận tải biển vận hành theo một quy tắc tương đối thống nhất. Nga, dù là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu, vẫn phụ thuộc nặng nề vào các dịch vụ hàng hải của phương Tây: từ việc thuê tàu của các chủ tàu Hy Lạp, sử dụng dịch vụ bảo hiểm từ các "câu lạc bộ" tại London, cho đến việc thanh toán qua hệ thống tài chính do Mỹ dẫn dắt.

Tuy nhiên, khi xung đột bùng phát và các lệnh trừng phạt trần giá dầu được áp dụng vào cuối năm 2022, Nga đã buộc phải thực hiện một cuộc "đại di cư" hàng hải.

Sự tăng trưởng của đội tàu chở dầu mới có liên quan đến Nga được mô tả bằng từ thần tốc. Theo các số liệu thống kê từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (CREA), số lượng tàu chở dầu của Nga đi qua các điểm nghẽn chiến lược như eo biển Dover đã tăng từ 958 tàu vào năm 2022 lên gần 3.000 tàu vào các năm 2023 và 2024.

Các báo cáo từ Kpler và S&P Global chỉ ra rằng, tính đến năm 2025, hạm đội bóng tối toàn cầu – thứ mà phương Tây hay cho rằng Nga đóng vai trò chi phối – đã chiếm tới 18,5% tổng năng lực tàu chở dầu toàn thế giới, vận chuyển lượng dầu trị giá hơn 100 tỷ USD mỗi năm.

Cấu trúc của đội tàu này không đồng nhất mà được chia thành nhiều lớp để tối ưu hóa khả năng lách trừng phạt. Lớp "tàu xám" thường có quyền sở hữu không rõ ràng nhưng vẫn duy trì vẻ ngoài tuân thủ pháp luật, trong khi lớp "tàu tối" sử dụng các biện pháp quyết liệt như tắt hệ thống nhận dạng tự động (AIS), thực hiện chuyển tải hàng hóa giữa các tàu trên biển khơi để che giấu nguồn gốc thực sự.

Giới quan sát nhận định đây chính là "hệ tuần hoàn máu" giúp kinh tế Nga đứng vững trước các lệnh trừng phạt, cho phép họ vận chuyển từ 70% đến 90% lượng dầu thô xuất khẩu bằng đường biển mà không cần sự cho phép của phương Tây.

Những “lão tướng” không dễ trêu đùa

Một trong những câu hỏi lớn nhất được đặt ra là: Đội tàu chở dầu Nga có gì khác biệt so với các tàu thương mại thông thường của các nước khác? Câu trả lời nằm ở hai thái cực đối lập: sự bền bỉ của những con tàu cũ và công nghệ phá băng độc quyền không đối thủ.

Trong khi các đội tàu thương mại của phương Tây hoặc các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc thường duy trì độ tuổi trung bình thấp để đảm bảo hiệu quả kinh tế và tuân thủ các quy định môi trường nghiêm ngặt, Nga lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Đội tàu của Nga có độ tuổi trung bình từ 16 đến 20 năm, vốn là độ tuổi mà các tàu thương mại quốc tế chuẩn bị được đưa đến bãi rác.

Tại sao Nga lại chọn những con tàu này? Thứ nhất, giá mua rẻ giúp giảm thiểu thiệt hại tài chính nếu tàu bị bắt giữ hoặc bị trừng phạt. Thứ hai, những con tàu này thường hoạt động ngoài hệ thống bảo hiểm P&I truyền thống của phương Tây, nơi yêu cầu kiểm tra tình trạng tàu gắt gao. Thay vào đó, chúng được bảo hiểm bởi các công ty nội địa Nga như Ingosstrakh, cho phép Nga duy trì quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vận hành.

Những "lão tướng" này có thể không hiện đại nhất, nhưng chúng được điều khiển bởi các thủy thủ đoàn giàu kinh nghiệm, sẵn sàng thực hiện các thao tác nguy hiểm như tắt AIS hoặc di chuyển trong các vùng biển nhạy cảm mà không cần sự hỗ trợ từ các dịch vụ quốc tế.

Ngoài ra, phá băng chính là điểm khác biệt cốt lõi tạo nên uy thế vượt trội của Nga. Nga hiện sở hữu đội tàu phá băng lớn nhất và mạnh nhất thế giới, điều mà không một quốc gia nào, kể cả Mỹ hay các nước Bắc Âu, có thể sánh kịp.

Trong lĩnh vực tàu chở dầu và khí hóa lỏng (LNG), Nga đã phát triển tiêu chuẩn Arc-7, mức cao nhất cho các tàu thương mại hoạt động tại vùng cực. Các tàu lớp Arc-7 như Alexey Kosygin có khả năng tự mình phá lớp băng dày đến 2,1 mét mà không cần tàu phá băng hộ tống. Thân tàu được gia cường bằng thép cường lực đặc biệt, hệ thống chân vịt Azipod xoay 360 độ cho phép tàu có thể phá băng bằng cả mũi và đuôi.

Để hỗ trợ đội tàu chở dầu này, Nga còn sở hữu "át chủ bài" là các tàu phá băng hạt nhân. Siêu tàu phá băng Chukotka vừa hạ thủy là một ví dụ, với lượng chiếm nước 33.500 tấn và sử dụng lò phản ứng hạt nhân RITM-200 công suất 175 MW mỗi lò.

Những con tàu này không chỉ phá băng, chúng là biểu tượng của quyền lực hàng hải Nga, cho phép họ biến Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) thành một hành lang vận tải quốc tế mà Nga là người duy nhất nắm quyền kiểm soát lối vào.

Uy thế ít ai bì kịp

Sức mạnh của đội tàu chở dầu Nga không chỉ được thể hiện qua các thông số kỹ thuật, mà còn qua cách họ đối mặt với những hiểm nguy trên đại dương. Lịch sử ghi nhận các tàu chở dầu Nga đã từng bị tấn công bởi cướp biển, bị chặn bởi lực lượng hải quân nước ngoài và thậm chí là mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự hiện đại.

Vào những năm 2010, khi cướp biển Somalia trở thành nỗi kinh hoàng trên toàn cầu, các tàu chở dầu Nga cũng không ngoại lệ. Một trong những vụ việc nổi tiếng nhất là vụ tàu chở dầu Moscow University bị cướp vào tháng 5/2010. Tuy nhiên, phản ứng của Nga đã làm cả thế giới phải ngả mũ.

Thay vì thực hiện chính sách thương lượng và trả tiền chuộc như nhiều quốc gia khác, Nga đã điều tàu khu trục Marshal Shaposhnikov đến giải cứu. Lực lượng đặc nhiệm Nga đã thực hiện một chiến dịch đổ bộ táo bạo, bắt giữ toàn bộ toán cướp biển mà không để xảy ra bất kỳ thương vong nào cho thủy thủ đoàn.

Sự kiện này đã thiết lập một tiền lệ về uy thế của Nga: Tàu của họ không phải là mục tiêu dễ dàng, và bất kỳ hành động xâm phạm nào cũng sẽ bị đáp trả bằng sức mạnh quân sự trực tiếp.

Để đối phó với tình trạng bị đánh chặn, Nga cũng thực hiện bước đi chưa từng có: đưa lực lượng vũ trang lên các tàu chở dầu dân sự. Kể từ giữa năm 2025, Hải quân Nga đã bắt đầu hộ tống các đoàn tàu chở dầu theo đoàn để ngăn chặn các nỗ lực bắt giữ từ phương Tây.

Hơn thế nữa, có những báo cáo về việc các nhà thầu quân sự tư nhân (PMC), bao gồm các thành viên liên quan đến Wagner, được triển khai trực tiếp trên tàu. Những nhân viên này không chỉ bảo vệ tàu trước cướp biển, mà còn đóng vai trò thu thập tình báo và đại diện cho lợi ích của Nga trong các tình huống bị lực lượng hải quân nước ngoài kiểm tra.

Nga thậm chí còn xem xét việc lắp đặt các hệ thống phòng thủ, súng máy và thiết bị gây nhiễu drone trực tiếp lên thân tàu chở dầu. Điều này biến mỗi chiếc tàu chở dầu thành một "pháo đài nổi", khiến bất kỳ hành động bắt giữ nào cũng có nguy cơ dẫn đến một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc.

Uy thế của đội tàu Nga còn nằm ở sự linh hoạt đến kinh ngạc trong việc điều phối các chuyến hàng. Một ví dụ điển hình là vào tháng 3/2026, khi các tàu chở dầu Nga vốn đang hướng về Trung Quốc đã đồng loạt thực hiện những cú quay đầu ngay giữa biển để chuyển hướng sang Ấn Độ.

Chỉ trong vòng một tuần, các nhà lọc dầu Ấn Độ đã thu mua gần 30 triệu thùng dầu của Nga. Việc Nga có thể điều phối hàng loạt tàu chở dầu thay đổi lộ trình giữa đại dương cho thấy một hệ thống chỉ huy và kiểm soát vô cùng hiệu quả, không khác gì một chiến dịch quân sự. Điều này gửi đi một thông điệp mạnh mẽ đến thế giới: Nga không chỉ có dầu, họ có khả năng đưa số dầu đó đến bất kỳ đâu, bất chấp mọi nỗ lực ngăn cản.

Có thể thấy sức mạnh của đội tàu chở dầu Nga không phải là một hiện tượng nhất thời, mà là kết quả của một chiến lược dài hạn nhằm giành lại quyền kiểm soát các huyết mạch kinh tế. Sự khác biệt của đội tàu này nằm ở sự kết hợp độc đáo giữa "số lượng" của những con tàu cũ kỹ linh hoạt và "chất lượng" của đội tàu phá băng hạt nhân không có đối thủ.

Nga đã chứng minh rằng họ không chỉ sở hữu tài nguyên, mà còn sở hữu phương tiện để biến tài nguyên đó thành quyền lực địa chính trị.