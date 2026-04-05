Suzuki eVitara xuất hiện ở Hà Nội: Dễ mở bán thời gian tới, đi được 430km/sạc, nội thất màn hình kép, cần số điện tử

Một chiếc Suzuki eVitara đã bị bắt gặp tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Điều này cho thấy khả năng mẫu xe thuần điện, cỡ B này sẽ được mở bán trong thời gian tới và đang hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Về mặt diện mạo, chiếc Suzuki eVitara này khá giống với xe trưng bày tại buổi ra mắt Suzuki Fronx hồi tháng 10/2025. Đó cũng là lần đầu tiên eVitara được trưng bày tại Việt Nam. Tuy nhiên khi đó hãng xe Nhật Bản chưa tiết lộ kế hoạch mở bán chính hãng.

Suzuki eVitara là mẫu xe thuộc phân khúc SUV cỡ B nhờ thông số DxRxC lần lượt là 4.275 x 1.800 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.700 mm. Con số trên có phần ngang ngửa với BYD Dolphin.

Suzuki eVitara sử dụng tên gọi của dòng SUV Suzuki nổi danh trong quá khứ nhưng gần như không có điểm chung với thế hệ mới nhất của xe (đã bán từ... 2014) và cũng không liên quan tới Grand Vitara mới (2022). Thay vào đó, đây là bản thành phẩm của concept eVX (2023) sử dụng nền tảng khung Heartect-e chuyên dụng cho xe điện.

Vì là xe thuần điện, phần mặt trước của Suzuki eVitara không có lưới tản nhiệt thông thường, chỉ có hốc gió ở cản dưới để làm mát pin và các linh kiện vận hành. Bộ mâm xuất hiện xe tại Việt Nam thiết kế kín nhằm tối ưu tính khí động học. Tay nắm cửa phía sau được ẩn ở cột C khiến phần thân trở nên liền mạch và tối giản hơn. Đuôi xe có phần đèn hậu LED nối liền sang hai bên.

Nội thất của Suzuki eVitara được thiết kế hiện đại, không giống các mẫu xe mang tên gọi Vitara chạy động cơ đốt trong. Táp lô sử dụng màn hình kép nối liền 2 màn hình cỡ lớn thay vì giao diện 2 màn độc lập như trên Grand Vitara. Chất liệu da được bọc ở ghế ngồi, táp-pi cửa và táp-lô. Khu vực bệ trung tâm bố trí dàn nút bấm chắc năng và cần số dạng núm xoay.

Ở mảng truyền động, Suzuki eVitara có 2 cấu hình. Chiếc từng trưng bày tại Việt Nam hồi tháng 10/2025 sử dụng mô-tơ đơn ở cầu trước, có mô-men xoắn 190 Nm, công suất tối đa 171 mã lực Pin đi kèm có dung lượng 61 kWh cho tầm vận hành tối 428 km/lần sạc theo công bố của Suzuki Việt Nam.