Range Rover 20 năm tuổi của ông Đặng Lê Nguyên Vũ bền cỡ này: ‘Bào’ hàng trăm km đèo núi Tây Bắc suốt 3 ngày liền vẫn ổn định

Vượt qua những hoài nghi về tuổi đời của dàn xe việt dã, đội hình 16 chiếc Range Rover, có chiếc sản xuất cách đây hai thập kỷ, của Trung Nguyên Legend đang chứng minh hiệu suất vận hành bền bỉ trên những cung đường khắc nghiệt bậc nhất Việt Nam. Sau khi rời Thủ đô vào ngày 4/4, dàn xe này đã có 3 ngày liên tiếp phải di chuyển trên các mặt đường xấu và đèo dốc hiểm trở tại Hòa Bình, Phú Thọ và Sơn La.

Để trao được sách tới từng bản làng đòi hỏi sự bền bỉ của cả con người và những chiếc xe Range Rover.

Hôm nay (6/4), những chiếc Range Rover trong “Hành trình từ Trái tim” này tiếp tục tiến vào trong các khu vực vùng sâu, vùng xa của Tây Bắc. Đáng chú ý, ngay sau chương trình giao lưu tại Đại học Tây Bắc, dàn xe tiếp tục duy trì nhịp độ vận hành cường độ cao, di chuyển liên tục hơn 5 tiếng đồng hồ xuyên qua khoảng 250 km đường đèo để tiến về Đồn Biên phòng Mường Lèo trước khi về Điện Biên.

Sự bền bỉ này một phần từ “chất” xe Range Rover, một phần là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ thuật của Trung Nguyên Legend. Trước khi đối mặt với thử thách tại vùng núi cao phía Bắc, dàn Range Rover chủ lực đã trải qua một hành trình dài hàng nghìn km từ Nam ra Bắc. Đội hình này từng “thử lửa” qua những cung đường đất đỏ bazan tại thủ phủ cà phê Buôn Ma Thuột, bám sát các tuyến đường biên giới Tây Nguyên và vượt dải miền Trung nắng gió để có mặt tại Hà Nội.

Tại mỗi chặng dừng chân, dù điều kiện địa hình thay đổi từ cao tốc êm ái sang đường đèo dốc sạt lở, các khối động cơ đời cũ vẫn duy trì trạng thái ổn định, không ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể nào làm gián đoạn lộ trình.

Những chiếc Range Rover luôn là thành viên đồng hành quan trọng cùng hành trình.

Để thích nghi với tính chất khắc nghiệt của cung đường Tây Bắc - nơi các dòng siêu xe gầm thấp như Ferrari hay xe siêu sang Rolls-Royce buộc phải tạm dừng lại - dàn Range Rover cả chục năm tuổi đã được trang bị thêm các món phụ kiện chuyên dụng như ống thở, lốp địa hình và hệ thống giá nóc.

Hình ảnh những chiếc SUV hạng sang dù đời cũ, bám đầy bụi đường rừng nhưng vẫn vận hành lầm lì, vượt qua các đoạn cua tay áo và dốc đứng đã khẳng định lý do tại sao ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại tin tưởng tuyệt đối vào dòng xe này cho sứ mệnh mang tri thức đến vùng biên cương.

Hoạt động trọng tâm trong sáng ngày 6/4 tại Trường Đại học Tây Bắc đã thu hút sự quan tâm của hàng trăm sinh viên. Tại đây, PGS.TS Trần Hữu Đức cùng dàn khách mời gồm Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa, Hoa hậu Đoàn Thu Thủy, diễn viên Minh Trang và ca sĩ Hoàng Yến Chibi đã trực tiếp trao tặng hàng nghìn cuốn sách quý trong “Tủ sách Nền tảng Đổi đời”. Ban tổ chức cũng dành tặng các suất học bổng hỗ trợ học tập cho sinh viên vượt khó, nhằm tiếp thêm động lực cho các bạn trên con đường lập thân.

Ngay sau khi hoàn tất phần ký tặng sách, dàn xe lại tiếp tục nổ máy, hướng thẳng qua những cung đường tuần tra biên giới nhỏ hẹp. Sau bữa tối, đoàn xe tiếp tục hành trình về thành phố Điện Biên để sẵn sàng cho lộ trình tới Mường Nhé vào ngày mai.