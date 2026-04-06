“Chị Đẹp Đạp Gió 2026” đến Việt Nam: Khán giả Việt tiến gần hơn tới sân khấu giải trí châu Á

Chỉ trong vòng một giờ sau màn trình diễn solo "MOONLIGHT" của Trang Pháp tại "Chị Đẹp Đạp Gió 2026", hàng loạt từ khóa liên quan đến nữ nghệ sĩ Việt Nam đã "bùng nổ" trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Các từ khóa nổi bật như "Trang Pháp múa cột, lộn người và chinh phục nốt cao", "Nghệ sĩ Việt Nam là đối thủ đáng gờm" và "Trang Pháp – đội trưởng mới của Chị Đẹp Đạp Gió" đã nhanh chóng chiếm lĩnh các bảng xếp hạng tìm kiếm.

Màn trình diễn kết hợp đa kỹ năng này đã giúp cô trở thành một trong bảy đội trưởng đầu tiên của chương trình ngay tại công diễn mở màn.

Kết nối hành trình “Chị Đẹp” xuyên biên giới với khán giả Việt

"Chị Đẹp Đạp Gió" không còn là một format giải trí đơn thuần, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa khu vực, khẳng định sức mạnh của những câu chuyện truyền cảm hứng xuyên biên giới.

Tại “Chị Đẹp Đạp Gió 2026”, MangoPlus đóng vai trò là cầu nối giúp khán giả Việt theo dõi trực tiếp toàn bộ hành trình đa quốc gia của chương trình thông qua hình thức livestream trực tiếp tất cả nội dung hậu trường và sân khấu biểu diễn. Lần đầu tiên khán giả được xem cùng lúc với quá trình sản xuất chương trình, trở thành nhân tố cùng đóng góp vào câu chuyện chung qua các hoạt động tương tác: bình luận, bình chọn,...

Mở rộng cánh cửa quốc tế cho nghệ sĩ Việt

Ngay trong màn trình diễn ra mắt, Trang Pháp đã để thể hiện trọn vẹn hình ảnh một nghệ sĩ toàn năng với nhiều kỹ năng sân khấu đã được minh chứng: đàn piano, sáng tạo, giọng hát, múa cột, nhảy và khả năng ngôn ngữ. Không những thế, phần trình diễn Moonlight còn ghi lại toàn bộ hành trình của Trang Pháp từ các sân khấu tại Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023 và phần góp giọng đặc biệt của các thành viên nhóm LUNAS trong từ câu hát.

Có thể nói, Chị Đẹp Trang Pháp đang mang đến một hình ảnh phụ nữ Việt Nam luôn dám ước mơ, dám vươn xa, dám bước qua ngôi vị Quán quân cũ để theo đuổi những thử thách mới.

Sự xuất hiện của Quán quân Trang Pháp trong “Chị Đẹp Đạp Gió 2026” cho thấy tầm nhìn lâu dài về các hoạt động của nghệ sĩ với mục tiêu vươn ra quốc tế, đồng thời khẳng định giá trị lâu dài của chương trình cũng như vai trò đồng hành của một công ty giải trí chuyên nghiệp trong việc đưa hình ảnh nghệ sĩ Việt ra thị trường rộng lớn hơn.

Đại diện MangoPlus chia sẻ: "Sự thành công của Trang Pháp tại 'Chị Đẹp Đạp Gió 2026' không chỉ là một câu chuyện cá nhân, mà là minh chứng cho chiến lược dài hạn của chúng tôi trong việc kiến tạo cơ hội để nghệ sĩ Việt vươn tầm quốc tế. Chúng tôi tin rằng, với sự đồng hành đa nền tảng và tầm nhìn kết nối toàn cầu, những giá trị văn hóa Việt sẽ tiếp tục tỏa sáng".

Với thành công bước đầu của "Chị Đẹp Đạp Gió 2026" và hiện tượng Trang Pháp tại thị trường Trung Quốc, nền tảng MangoPlus tiếp tục tham gia vào các hoạt động kết nối, góp phần đưa nghệ sĩ Việt đến gần hơn với thị trường giải trí khu vực và quốc tế. Khán giả có thể lựa chọn trải nghiệm linh hoạt như: xem sớm trên ứng dụng MangoPlus, theo dõi qua hệ thống box TV (MyTV), hoặc tiếp cận nội dung thông qua các gói dịch vụ tích hợp cùng nhà mạng Vinaphone.