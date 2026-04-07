Doãn Hải My đọ sắc với Chu Thanh Huyền trên khàn đài Hàng Đẫy

Theo Tiên Tiên | 07-04-2026 - 11:30 AM | Lifestyle

Hai nàng WAG nổi tiếng nhất nhì làng bóng đá Việt cùng đến sân cổ vũ chồng thi đấu.

Trong trận cầu rực lửa giữa Công an Hà Nội (CAHN) và SHB Đà Nẵng thuộc vòng 17 V.League trên sân Hàng Đẫy, sự chú ý của người hâm mộ không chỉ dồn vào những bàn thắng dưới sân cỏ mà còn bị thu hút bởi sự xuất hiện của hai nàng WAGs "nóng" nhất hiện nay là Doãn Hải My và Chu Thanh Huyền. Dù chọn phong cách khác nhau, cả hai vẫn khiến khán đài Hàng Đẫy "sáng bừng" bởi nhan sắc thăng hạng sau khi lên chức mẹ.

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu diện chiếc áo sơ mi màu kem be tối giản mix cùng quần trắng cạp cao, tôn lên vóc dáng thanh mảnh và chiều cao ấn tượng. Hải My ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da không tì vết và những đường nét thanh tú. Cô nàng toát lên vẻ dịu dàng, điềm tĩnh nhưng vẫn cực kỳ sang trọng.

Trong khi đó, bà xã của Quang Hải – Chu Thanh Huyền lại mang đến một làn gió hoàn toàn khác biệt. Cô vẫn trung thành với phong cách trẻ trung, thể thao. Chu Thanh Huyền liên tục nở nụ cười rạng rỡ và không ngần ngại tạo dáng nhí nhảnh trước ống kính truyền thông.

Có thể nói, dù là phong cách thanh lịch hay năng động, sự xuất hiện của Hải My và Thanh Huyền đã chứng minh sức hút không hề thuyên giảm của dàn hậu phương vững chắc phía sau các ngôi sao bóng đá Việt Nam.

Không chỉ "thắng" về nhan sắc trên khán đài, cả hai nàng WAGs đều được hưởng niềm vui trọn vẹn khi các ông xã có một ngày thi đấu thăng hoa. CAHN giành chiến thắng áp đảo 5-1, Đoàn Văn Hậu được vinh danh ở hạng mục Bàn thắng đẹp nhất tháng, còn Quang Hải nhận tri ân cho cột mốc 100 trận đấu.

