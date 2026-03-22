Doãn Hải My gây "sốt" với diện mạo sexy: Nhan sắc "gái một con" ngày càng thăng hạng

Từng gắn liền với hình ảnh "ngọc nữ" thanh lịch và kín đáo, Doãn Hải My vừa khiến cộng đồng mạng một phen xôn xao khi tự tin khoe khéo vóc dáng gợi cảm sau khoảng thời gian sinh con đầu lòng.

Khác với phong cách nhẹ nhàng, tiểu thư thường thấy, người đẹp sinh năm 2001 gây ấn tượng mạnh khi diện thiết kế áo cúp ngực tối màu, tôn vinh trọn vẹn bờ vai trần thon thả và vòng một đầy đặn. Ngay lập tức, những khung hình này đã thu hút hàng nghìn lượt tương tác, đa số đều dành lời khen ngợi cho nhan sắc "trông mòn con mắt" của bà mẹ bỉm sữa.

Kể từ sau khi đón bé Lúa chào đời vào giữa năm 2024, Doãn Hải My được nhận xét là có sự chuyển mình rõ rệt trong phong cách thời trang. Cô nàng không ngần ngại thử sức với những bộ cánh ôm sát, cắt xẻ tinh tế để khoe khéo đường cong "đồng hồ cát".

Đáng chú ý, dù đã trải qua kỳ sinh nở, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 vẫn giữ vững phong độ với vòng eo "con kiến" thương hiệu. Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng lấy lại vóc dáng thần tốc của cô, đồng thời cho rằng vẻ mặn mà, sắc sảo hiện tại càng làm tăng thêm sức hút cho nàng WAGs đình đám nhất nhì làng bóng đá Việt.

Sau khi kết hôn với hậu vệ Đoàn Văn Hậu và hạ sinh quý tử đầu lòng (bé Lúa), thay vì chọn cuộc sống an nhàn của một "phu nhân" hào nhoáng, người đẹp sinh năm 2001 lại chọn một lối đi vất vả hơn, tiếp tục quay lại giảng đường. Quyết định theo học Thạc sĩ Luật của cô không chỉ là để nâng cao chuyên môn mà còn là cách cô khẳng định giá trị độc lập của bản thân.