Cô gái nổi tiếng với bộ ảnh chụp ở công viên Thống Nhất: Mình không cố để trông cổ điển

Có những người lên concept 3 ngày, chọn outfit 5 tiếng, chỉnh ảnh 2 đêm vẫn chưa ưng ý. Nhưng cũng có người đi cà phê với bạn bè, tiện tay chụp vài tấm ảnh và đăng lên mạng là viral. Bộ ảnh của cô gái chụp ngẫu hứng ở công viên Thống Nhất (Hà Nội) đang hot những ngày vừa qua thuộc kiểu thứ 2.

Trong bộ ảnh này, nhân vật chính là một cô gái với mái tóc dài, hơi xoăn nhẹ, buông xoã tự nhiên. Gương mặt trang điểm nhẹ với điểm nhấn ở đôi môi đỏ và má ửng hồng, tạo cảm giác trong trẻo nhưng vẫn nổi bật. Ánh mắt nhìn thẳng về phía ống kính, tạo cảm giác vừa tự nhiên vừa có chút cuốn hút.

Bộ ảnh khiến netizen trầm trồ những ngày vừa qua

Những hình ảnh này mang hơi hướng vintage, khiến nhiều người thừa nhận nhan sắc của cô gái khiến họ liên tưởng đến những mỹ nhân đình đám thập niên 90. Một số nhân vật được nhắc đến là dàn diễn viên TVB Châu Huệ Mẫn, Châu Hải My,... và các “nữ hoàng ảnh lịch” trong nước như Diễm Hương, Việt Trinh,...

Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, bộ ảnh được cư dân mạng đón nhận, nhận về 453; lượt xem và 34k lượt yêu thích trên Threads. Ở nhiều nền tảng khác, những hình ảnh này cũng được các diễn đàn cộng đồng đăng tải lại và viral.

Được biết cô gái này là Đàm Phương Linh (nickname Lifda) sinh năm 2005, đến từ Hải Phòng. Hiện tại ngoài việc đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội), Phương Linh còn có công việc part time là mẫu ảnh tự do, tham gia một số phim ngắn,..

Chia sẻ về bộ ảnh ở công viên Thống Nhất (Hà Nội), Phương Linh cho biết thực hiện khá tình cờ, trong lúc đi cà phê cùng bạn bè: “Hôm đó tụi mình đang ngồi ở một quán café trong công viên, trò chuyện như mọi lần, rồi tiện có máy ảnh compact bạn mới được tặng nên mang ra chụp thử vài tấm để test màu. Vì bạn cũng có gu thẩm mỹ và chụp ảnh tốt nên góc máy và cảm xúc trong ảnh có phần chỉn chu hơn một chút. Lúc đó tụi mình cũng chưa nghĩ là sẽ làm một bộ ảnh gì cả, chỉ là thấy ánh nắng đẹp nên chụp nhanh khoảng 20 phút cho vui”.

Vì vậy Phương Linh khẳng định bộ ảnh không hề có kế hoạch hay concept từ trước. Trang phục trong ảnh cũng là đồ mặc hàng ngày, không chuẩn bị hay dàn dựng nên càng không nghĩ được mọi người được yêu thích:

“Khi thấy những hình ảnh rất đời thường như vậy lại được mọi người đón nhận và yêu thích, mình thật sự bất ngờ và rất vui. Với mình, đó giống như một kỷ niệm nhỏ được lưu lại và vô tình chạm tới nhiều người hơn là một sản phẩm được lên kế hoạch từ trước”.

Về phong cách một - chín - hồi - đó, Phương Linh không chọn một kiểu cố định như retro, vintage hay quá thiên về truyền thông. Cô cũng thay đổi nhiều phong cách khác nhau, không theo style cụ thể nào mà thường tùy theo cảm xúc từng giai đoạn. Tuy nhiên dù phong cách nào thì Linh vẫn luôn chọn sự tự nhiên, nhưng trong đó vẫn có một chút gì đó mang tính nghệ thuật.

“Trước đây khi mình để tóc kiểu hime thì vibe khá khác, còn khi để mái dài như hiện tại thì hình ảnh lại chuyển sang một cảm giác khác một cách khá tự nhiên. Mình cũng không chủ động định hình mình là cổ điển, mà phần nhiều là do mọi người cảm nhận và gọi tên như vậy.

Với mình, việc thay đổi phong cách cũng là một cách để hiểu bản thân hơn. Ở thời điểm hiện tại, mình cảm thấy khá phù hợp với phong cách này nên cứ thoải mái theo nó thôi” - Phương Linh giải thích.

Vì vậy những trang phục Phương Linh mặc, không hẳn là style thập niên 90 mà thiên về phong cách Mori Girl. Đây là kiểu phong cách khá tự nhiên, nhẹ nhàng, có chút cảm giác mộc mạc và hơi hướng vintage.

Ngoài đời, Phương Linh cho biết đa số mọi người khi gặp trực tiếp đều nhận xét cô không khác quá nhiều so với trên mạng, có chăng sự khác biệt đến từ ánh sáng, góc chụp ảnh và cảm xúc. Về tính cách thì cô thấy mình vui vẻ và thoải mái hơn, dễ gần hơn.

Hiện tại, Phương Linh vẫn đang độc thân. Cô không có một hình mẫu hay gu người yêu rõ ràng: “Với mình cảm xúc thường đến khá tự nhiên như khi có cơ hội gặp gỡ và làm việc cùng ai đó trong một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu về họ.

Còn về việc có bị thu hút bởi kiểu người mang vibe ‘xưa xưa’ giống phong cách mình đang thể hiện không thì mình nghĩ là không. Phong cách chỉ là một phần rất nhỏ, còn điều khiến mình chú ý nhiều hơn vẫn là cách một người suy nghĩ, làm việc và cách họ đối xử với mọi người xung quanh” .

Phương Linh được nhận xét rằng có những nét tương đồng với các mỹ nhân TVB ngày xưa như Vương Tổ Hiền, Châu Huệ Mẫn,...

Một số bình luận từ cư dân mạng dành cho hình ảnh của Phương Linh:

- Rất giống hình trên bao bì đĩa CD hồi xưa luôn.

- Đẹp quá! Lại còn vibe như những năm 90s nữa.

- Cái vibe mang cảm giác như gặp lại mẹ chúng ta hồi mẹ 18 - 20 ý.

- Phải lướt hết tài khoản của bạn này vì tưởng là AI luôn. Đẹp quá!

- Lâu lâu mới thấy có ngoan xinh yêu trên Threads mà mình phải dừng lại xem kỹ từng ảnh như này.

- Bạn mà xuyên không về những năm 90s thì đảm bảo cái lịch treo tường ở tiệm gội đầu cắt tóc nào cũng có hình bạn luôn.

- Đẹp như Diễm Hương trên tờ lịch năm 9x trời ơi!

- Ê vừa phải thôi chứ! Sao có thể đẹp một cách thơ mộng lại còn những năm 90 được vậy bà? Bà không sợ tui nghĩ quẩn về sắc đẹp của bản thân hay gì? Đẹp quá! Chúc bà hạnh phúc với những gì bà đang có nha.

- Wow, màu ảnh, trang điểm, trang phục thập niên 90 nhỉ? Không phải mẫu nào cũng hợp với phong cách này. 10 điểm nhỉ? Đẹp không có nhưng.

- Ôi chấn động tam giới! Đẹp quá bà ơi! Nó vừa vibe bến Thượng Hải năm 90 vừa mỹ nhân Việt Nam thơ thơ. Đẹp quá!

- Giống ảnh các cô gái ở mặt sau mấy cái gương cầm tay ngày trước. Không hiểu sao tui nhìn ảnh nghĩ đến cô Việt Trinh.

Hiện tại ngoài việc học, Linh đang là người mẫu tự do