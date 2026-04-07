Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, đây mới là điểm du lịch biển hút hồn người đẹp quốc tế: Vừa đoạt liên tiếp 5 giải thưởng tại World Travel Awards

Khi mùa hè gõ cửa, những điểm đến biển nổi tiếng như Phú Quốc nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế. Trên nền tảng Instagram, loạt hình ảnh check-in bên bờ biển liên tục “phủ sóng”, tạo nên sức hút mạnh mẽ, khiến nhiều người chỉ muốn xách vali lên đường ngay lập tức.

Năm 2025, Phú Quốc tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới khi đoạt 5 giải thưởng tại World Travel Awards (WTA) 2025, giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của ngành du lịch”.

1. Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới

Phú Quốc lần thứ 4 liên tiếp đạt danh hiệu “World’s Leading Nature Island Destination 2025”, khẳng định sức hút từ cảnh quan biển rừng và định hướng phát triển bền vững.

2. Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới: Bãi Kem

Lần đầu được vinh danh “World’s Leading Regional Beach 2025”, nhờ bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh và hệ sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp.

3. Điểm du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới: Thị trấn Hoàng Hôn

Năm thứ 2 liên tiếp chiến thắng, nổi bật với kiến trúc Địa Trung Hải, không gian nghệ thuật và các show diễn quy mô lớn.

4. Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới: Cầu Hôn

Tiếp tục được vinh danh nhờ thiết kế độc đáo, trở thành biểu tượng tình yêu và điểm check-in nổi tiếng toàn cầu.

5. Khu nghỉ dưỡng cưới sang trọng hàng đầu thế giới: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa

Giữ vững danh hiệu năm thứ 7 liên tiếp, khẳng định đẳng cấp nghỉ dưỡng và tổ chức tiệc cưới cao cấp tại đảo Ngọc.

Với những dấu ấn như vậy, không khó hiểu tại sao người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh các người mẫu, KOL quốc tế chia sẻ khoảnh khắc tại Việt Nam trên mạng xã hội. Mỗi người theo đuổi một phong cách riêng, nhưng tất cả đều toát lên tinh thần rực rỡ của mùa hè với trang phục nổi bật, phóng khoáng. Khung cảnh biển xanh, cát trắng vì thế trở thành phông nền hoàn hảo cho những bức ảnh “lên hình là đẹp”.

Một trong số đó có sự xuất hiện của Yasmine Ross (sinh năm 1998) tại Phú Quốc đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Cô là con gái đầu của diễn viên gốc Việt Chung Lệ Đề.

Người đẹp từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc Vancouver 2021, hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Bộ ảnh bikini của cô tại đây gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ, làn da nâu khỏe khoắn cùng khung cảnh biển được đánh giá là đặc biệt ấn tượng.

Bên cạnh đó, Cayla Jyen – một hot girl, người mẫu tự do đến từ Bắc Kinh – cũng góp phần khuấy động mạng xã hội. Sở hữu hơn 235.000 người theo dõi trên Instagram, những bức ảnh của cô bên bờ biển Phú Quốc nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn.

