Nam thần đình đám chọn cô nhân viên bán hàng làm vợ, chịu đủ áp lực dư luận và câu trả lời 20 năm sau

Từng là "người tình trong mộng" của hàng triệu thiếu nữ qua những thước phim kinh điển, nam tài tử khiến công chúng ngỡ ngàng khi lựa chọn gắn bó với một cô gái bán hàng bình dân. Sau gần một thập kỷ hôn nhân, anh đã chứng minh: Hạnh phúc không đo bằng địa vị hay con cái, mà bằng sự thấu hiểu bình dị mỗi ngày.

Tượng đài "soái ca" đến chuyện tình với "nàng Lọ Lem"

Nhắc đến Hà Nhuận Đông, khán giả thế hệ 8x, 9x sẽ nhớ ngay đến một "Lương Sơn Bá" si tình, một "Bộ Kinh Vân" phong trần trong Phong Vân, hay chàng thiếu gia Âu Thần lịch lãm của Bong Bóng Mùa Hè. Với ngoại hình vạm vỡ, khí chất phong độ, anh dường như được đo ni đóng giày cho những vai diễn đại trượng phu, nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất.

Thời gian gần đây, cái tên này một lần nữa "nóng" lại trên các diễn đàn điện ảnh. Những hình ảnh cũ của anh trong tạo hình tướng quân khí phách bất ngờ bị đào lại, trở thành chuẩn mực để khán giả so sánh với dàn tiểu sinh hiện tại. Người ta không chỉ khen ngợi tài năng, mà còn ngưỡng mộ một đời tư sạch bóng scandal của vị "nam thần" này.

Năm 2016, khi anh chính thức công bố kết hôn, làng giải trí Hoa ngữ đã một phen chấn động. Danh tính cô dâu Lâm Bội Hi trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán trái chiều.

Trái với dự đoán về một mỹ nhân cùng ngành hay tiểu thư khuê các, vợ Hà Nhuận Đông chỉ là một cô gái bán hàng tại trung tâm thương mại, trình độ học vấn bình thường.

Thời điểm đó, không ít người dùng những lời lẽ cay nghiệt để mỉa mai sự "lệch pha" về địa vị xã hội, thậm chí nghi ngờ tính bền vững của cuộc hôn nhân này.

Câu chuyện tình yêu của Lâm Bội Hi và Hà Nhuận Đông có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết về sự kiên trì. Họ bắt đầu hẹn hò từ năm 2008 nhưng giữ bí mật tuyệt đối suốt 8 năm ròng rã. Đến khi chính thức về chung một nhà vào năm 2016, cuộc sống của họ vẫn không giống những cặp vợ chồng bình thường.

Do đặc thù công việc diễn viên và đạo diễn thường xuyên phải ở phim trường đại lục, trong khi vợ anh sống tại Đài Loan, cặp đôi đã duy trì tình trạng "vợ chồng ngâu" suốt 7 năm sau đám cưới. Tổng cộng, họ đã có gần 18 năm bên nhau nhưng thời gian thực sự kề cận lại vô cùng ít ỏi.

Phải đến giữa năm 2023, khi bà xã gặp vấn đề sức khỏe (chấn thương tay nghiêm trọng không thể tự chăm sóc bản thân), Lâm Bội Hi mới quyết định chuyển đến sống cùng chồng tại nơi anh làm việc. Đây là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, họ mới thực sự bắt đầu cuộc sống "vợ chồng bình thường" dưới một mái nhà.

Bỏ ngoài tai mọi lời ra tiếng vào, nam tài tử vẫn quyết bảo vệ người phụ nữ của đời mình. Anh dùng sự kín tiếng và sự trân trọng tuyệt đối để bao bọc vợ trước "bão" dư luận. Để rồi sau nhiều năm, chính sự bền chặt của họ đã khiến những người từng chỉ trích phải "quay xe" ngưỡng mộ.

Triết lý "con cái là duyên trời"

Một trong những chủ đề khiến cặp đôi thường xuyên bị hỏi đến là chuyện con cái. Ở tuổi U50, khi bạn bè đồng trang lứa đã yên bề gia thất với con cái đề huề, vợ chồng anh vẫn tận hưởng cuộc sống của "thế giới hai người".

Thay vì áp lực hay dùng đến các biện pháp can thiệp y tế, nam diễn viên khẳng định anh và vợ không đặt nặng chuyện phải có thành viên nhí. Họ lựa chọn phó mặc cho tự nhiên, không cố chấp theo đuổi. Thay vào đó, cả hai cùng nuôi thú cưng, dồn hết tình yêu thương cho những "người bạn bốn chân" để tổ ấm luôn rộn ràng tiếng cười. Với họ, chỉ cần đối phương là đủ.

Bộ ảnh kỷ niệm 9 năm ngày cưới của cặp đôi từng gây bão mạng xã hội. Khán giả không khỏi xuýt xoa trước sự trẻ trung, rạng rỡ của cả hai dù đã bước sang ngưỡng ngũ tuần. Có thể thấy, chính một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không áp lực đã giúp nam tài tử giữ vững phong độ "chiến thần", còn bà xã anh ngày càng nhuận sắc, mặn mà.

Nhìn cách họ nắm tay, trao nhau ánh nhìn tình tứ sau gần 20 năm gắn bó (tính cả thời gian yêu kín), công chúng hiểu rằng: Ngôn tình ngoài đời thực không cần những lời thề non hẹn biển, mà chỉ cần một người sẵn sàng cùng ta già đi một cách bình yên nhất.