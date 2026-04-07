Vua hài miền Bắc phải di chuyển bằng thang máy trong biệt thự Hà Nội

Vừa qua, nghệ sĩ Xuân Hinh đã chia sẻ clip Vlog quay lại một ngày thức dậy của mình để khán giả hiểu hơn về cuộc sống của ông.

Buổi sáng, Xuân Hinh thức dậy sớm và cử động nhẹ trên giường. Ông nói: "Buổi sáng, tôi ngủ dậy mở mắt từ từ, nghiêng trái, nghiêng phải, ngồi dậy cũng từ từ. Những người có tuổi như tôi mà ngủ dậy vùng một cái ngồi dậy là cụ đi chân lạnh toát luôn".

Sau khi cử động nhẹ để bước xuống khỏi giường, Xuân Hinh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Ông tiết lộ: "Sáng nào vợ tôi cũng bơm sẵn kem đánh răng vào bàn chải cho tôi, tôi chỉ việc đánh răng".

Đánh răng xong, Xuân Hinh lên sân thượng để tập thể dục một mình. Vì căn nhà khá rộng và nhiều tầng nên Xuân Hinh phải di chuyển giữa các tầng bằng thang máy, cho thấy sự giàu có của ông.

Sân thượng của Xuân Hinh trồng rất nhiều cây và hoa, tạo nên một không gian thanh mát, gần gũi thiên nhiên giữa lòng Hà Nội. Trên sân thượng còn có cả bàn uống nước và ghế ngồi để nam danh hài thư giãn mà không cần đi đâu.

Xuân Hinh vừa tập thể dục nhẹ nhàng vừa nói: "Mỗi buổi sáng tôi đều tập thể dục trên này, lắc hông nhẹ nhàng, cúi xuống nhẹ nhàng, tự bóp cổ bóp vai nhẹ nhàng, lắc vai, vẫy tay".

Tập thể dục xong, Xuân Hinh thay quần áo rồi ra ngoài ăn sáng, cà phê. Nam danh hài không ăn sáng ở nhà cùng vợ.

Ông từng chia sẻ tại chương trình The Khang Show: "Tôi dậy khá sớm, 5 giờ sáng đã thức dậy rồi. Tôi đi ngủ cũng sớm, 10 giờ tối đã lên giường đi ngủ và tới 5 giờ thì tỉnh giấc. Tôi ngủ ít như thế thôi, không ngủ được nhiều.

Thức dậy thì tôi tập thể dục tại chỗ, tay chân vung vẩy, xoay cổ hai bên, gọi là ngước bên Đông nhìn bên Tây. Tôi xoay cổ như vậy cho xương khớp được linh hoạt.

Sau đó tôi ra ngoài, không ăn đồ vợ nấu. Nhiều hôm vợ tôi cũng bảo sao đi sớm thế. Tôi bảo luôn: "Phải ra ngoài chứ, tôi về nhà cả đêm bà cứ lẩm bẩm trong màn, trong chăn, tôi mệt lắm rồi. Không ra khỏi nhà nhanh là tôi chết sớm".

Ra ngoài đường tôi thích ăn gì thì ăn, có hôm ăn phở có hôm ăn bún. Ăn sáng xong tôi ngồi uống cà phê một chút rồi đi việc nọ việc kia.

Tới trưa thì có hôm tôi về ăn cơm, có hôm ăn ngoài. Hôm nào rảnh thì tôi vào hẳn khách sạn ăn, hôm nào bận thì tôi ăn cơm bình dân bên ngoài".