Tỉnh giấc giữa chuyến bay của hàng không Trung Quốc, người phụ nữ bất ngờ với những gì mình chứng kiến

Tạp chí Newsweek (Mỹ) mới đây đưa tin, một nữ hành khách trên chuyến bay của một hãng hàng không Trung Quốc đã vô cùng kinh ngạc khi tỉnh dậy giữa chuyến bay và phát hiện gần như toàn bộ hành khách đang cùng tham gia một buổi tập Thái cực quyền.

Maite Bouzas - với tên tài khoản maite.bouzas - đã chia sẻ khoảnh khắc này trên nền tảng TikTok, cho thấy các hành khách đang cử động tay một cách chậm rãi, uyển chuyển trong khi vẫn ngồi tại chỗ.

Dòng chữ hiển thị trên video ghi: “Hàng không Trung Quốc sau 9,5 giờ bay.”

Ban đầu, Bouzas có vẻ bất ngờ, cô lia điện thoại sang hai bên để ghi lại hình ảnh các hàng hành khách khác đang làm theo hướng dẫn. Không khí yên tĩnh và trật tự, các hành khách đồng loạt vươn tay ra và lên trên.

Bouzas sau đó đã đánh giá trải nghiệm này "10/10" trong phần chú thích.

Video được tài khoản maite.bouzas chia sẻ trên mạng xã hội Tiktok

Theo Newsweek, Thái cực quyền là một môn võ thuật có nguồn gốc từ Trung Quốc, hiện nay được luyện tập rộng rãi vì những lợi ích cho sức khỏe.

Theo Trung tâm Y học Bổ sung và Tích hợp Quốc gia (NCCIH) của Mỹ, “Thái cực quyền là một bộ môn bao gồm một loạt các động tác và tư thế thể chất chậm rãi, nhẹ nhàng, trạng thái thiền định và hơi thở được kiểm soát.”

Cơ quan y tế này lưu ý rằng, theo thời gian, hoạt động tập Thái cực quyền "ngày càng tập trung vào việc tăng cường sức khỏe và phục hồi chức năng".

Giơ tay lên

Các chuyến bay đường dài thường bao gồm thời gian ngồi lâu, điều này có thể khiến hành khách bị cứng khớp và khó chịu. Một bài viết trên blog về sức khỏe khi đi du lịch của Anika Therapeutics giải thích lý do tại sao vận động trên máy bay có thể giúp ích.

“Các bài tập giãn cơ rất cần thiết vì chúng giúp duy trì sự linh hoạt, cải thiện lưu thông máu và giảm căng cơ”, Anika Therapeutics nêu rõ trên blog.

Bài đăng trên blog cũng cho biết thêm rằng việc ngồi lâu “có thể khiến cơ bắp bị co cứng và hạn chế vận động, thường dẫn đến khó chịu, đặc biệt là ở lưng, cổ và chân”.

Newsweek đưa tin, cảnh tượng toàn bộ hành khách trên máy bay cùng nhau thực hiện các động tác giãn cơ đã gây ấn tượng mạnh với người xem TikTok, họ ca ngợi cả lợi ích sức khỏe lẫn tinh thần tập thể.

“Họ thực sự đã làm rất tốt việc xây dựng cộng đồng ở đó, thật là thông minh,” một người xem khen ngợi.

"Những người tham gia đều rất dễ thương", một người nhận xét.

Một người khác nói thêm: “Tôi thích điều này vì nếu mọi người đều làm vậy thì tôi sẽ không cảm thấy khó xử khi làm một mình. Tôi luôn muốn duỗi người thật thoải mái trên máy bay mà không muốn trông kỳ quặc.”

Ảnh: Getty Images

Lợi ích cho sức khỏe

Mặc dù Thái cực quyền thường được cho là dành cho người lớn tuổi, nhưng các nghiên cứu đã phá hiện ra những tác dụng rộng rãi hơn của nó đối với sức khỏe.

“Thái cực quyền có thể có lợi trong việc cải thiện khả năng giữ thăng bằng và ngăn ngừa té ngã ở người lớn tuổi và người mắc bệnh Parkinson”, NCCIH cho biết, mặc dù họ lưu ý rằng bằng chứng khác nhau tùy thuộc vào tình trạng bệnh được nghiên cứu.

Theo Newsweek, các hãng hàng không ở một số quốc gia châu Á trước đây đã tích hợp các bài tập giãn cơ hoặc vận động có hướng dẫn trong các chuyến bay, đặc biệt là trên các tuyến bay dài, như một cách để khuyến khích tuần hoàn máu và giảm cứng khớp cho hành khách.

Đối với Bouzas, sự việc bất ngờ khiến cô giật mình tỉnh giấc đã trở thành một phần đáng nhớ trong hành trình của mình. Đoạn video của cô đã được xem hàng triệu lần trên TikTok kể từ ngày 22/2, với nhiều người xem tán thưởng màn vận động tập thể trên không trung và cho rằng các hãng hàng không khác nên học hỏi.