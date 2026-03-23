Vẫn video "camera thường" mà nhan sắc bạn gái "trâm anh thế phiệt" của Văn Thanh lần này khác quá!

Sau lần gây tranh cãi vì khoảnh khắc “cam thường” kém lung linh, bạn gái của Văn Thanh tiếp tục xuất hiện tại tiệc cưới Đức Huy - MC Mù Tạt tối 22/3 tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội và nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc, khiến dân mạng phải nhìn lại.

Xuất hiện trong tiệc cưới đậm chất showbiz của Đức Huy và MC Huyền Trang (Mù Tạt) tại Hà Nội, cầu thủ Vũ Văn Thanh tiếp tục sánh đôi cùng bạn gái Trần Bích Hạnh - hotgirl phòng gym đồng thời là nàng WAG được biết đến với xuất thân “trâm anh thế phiệt”, từng gây chú ý trên mạng xã hội.

Nếu như trước đó, một đoạn video “cam thường” ghi lại khoảnh khắc của cô nàng từng khiến dân mạng bàn tán vì nhan sắc có phần khác biệt so với ảnh tự đăng, thì lần xuất hiện này lại là màn “lấy lại phong độ” rõ rệt.

Nhan sắc bạn gái Văn Thanh qua "camera thường" hai lần gần đây khác nhau rõ rệt (Ảnh: Toidauxoanraw)

Trong clip lan truyền, bạn gái Văn Thanh diện trang phục nhẹ nhàng, kiểu tóc uốn sóng thanh lịch, gương mặt trang điểm tinh tế. Dù là góc quay không chỉnh sửa, không filter, cô vẫn giữ được vẻ ngoài hài hòa, thần thái điềm tĩnh và cuốn hút.

Đáng chú ý, biểu cảm tự nhiên, ánh nhìn dịu dàng cùng phong thái tự tin giúp cô ghi điểm trong mắt người xem. Nhiều ý kiến cho rằng, sự khác biệt trước đó có thể đến từ góc quay, ánh sáng hoặc khoảnh khắc chưa “ăn ảnh”, thay vì phản ánh chính xác ngoại hình ngoài đời.

Bạn gái Văn Thanh với 2 phong cách khác biệt tại đám cưới Đức Huy, khi sang chảnh xinh đẹp, khi nền nã truyền thống

Việc nhanh chóng “lấy lại phong độ” qua camera thường cũng phần nào giúp bạn gái Văn Thanh xóa tan những nghi vấn về nhan sắc. Không còn là tâm điểm tranh cãi, cô nàng giờ đây nhận về nhiều lời khen cho vẻ đẹp nền nã, đúng chuẩn tiểu thư.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện đồng hành cùng Văn Thanh tại các sự kiện quan trọng của bạn bè trong giới bóng đá cũng cho thấy mối quan hệ của cả hai ngày càng bền chặt. Dù không phô trương quá nhiều trên mạng xã hội, nhưng mỗi lần lộ diện, cặp đôi vẫn luôn thu hút sự chú ý đặc biệt.

Hiện những khoảnh khắc của bạn gái Văn Thanh tại tiệc cưới vẫn đang được chia sẻ rộng rãi, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Và lần này, thay vì tranh cãi, đa phần ý kiến đều nghiêng về việc công nhận: cô nàng đã thực sự lấy lại phong độ nhan sắc ngay cả dưới “camera thường”.