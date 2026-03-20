Ca sĩ Hòa Minzy, cầu thủ Đình Bắc nằm trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu 2025

20-03-2026 - 21:32 PM | Sống

Ca sĩ Hòa Minzy cùng cầu thủ Đình Bắc là 2 trong số 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Theo Ban tổ chức giải thưởng, sau quá trình bình chọn và thảo luận, rà soát kỹ lưỡng đã thống nhất lựa chọn ra 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và 9 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Cụ thể, trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu có ca sĩ Hòa Minzy (sinh năm 1995) và cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Ca sĩ Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1996) và Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) nằm trong số 9 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.

Trước đó, việc bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 dựa trên 19 đề cử được thực hiện từ 8h ngày 3/3 và kết thúc vào 24h ngày 16/3. Tổng lượt bình chọn các giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 đạt hơn 96 triệu lượt phiếu bình chọn.

Theo quy chế giải thưởng, kết quả bình chọn trực tuyến là kênh tham khảo cho Hội đồng khi quyết định lựa chọn Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng 2025.

Trong năm 2025, Ban tổ chức nhận được 145 hồ sơ đề cử từ 37 đơn vị trên cả nước, trong đó có 4 hồ sơ tự ứng cử. Trong đó, có 108 nam, 37 nữ; dân tộc Kinh 137, dân tộc thiểu số 8. Công giáo 1. Học hàm, học vị có 13 Tiến sĩ; 7 Thạc sĩ. Đề cử nhiều tuổi nhất là 38 tuổi và ít tuổi nhất là 10 tuổi.

Lĩnh vực học tập và lao động sản xuất có nhiều đề cử nhất với 30 hồ sơ; lĩnh vực Quản lý hành chính Nhà nước ít đề cử nhất với 2 hồ sơ.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi và Đức Phúc nằm trong số 9 Gương mặt trẻ triển vọng năm 2025.

Dự kiến, lễ tuyên dương Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 sẽ diễn ra vào tối 25/3 tại TP Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Về phần thưởng, ngoài Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kỷ niệm chương Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 còn có phần thưởng bằng tiền mặt dành tặng các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 và Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025.

Ngoài ra, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam và các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và triển vọng cũng sẽ có chuỗi hoạt động tri ân tại Hà Nội; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Giải thưởng “Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu” là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu, có thành tích nổi trội, xuất sắc, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về sự nỗ lực, phấn đấu vươn lên, cống hiến cho cộng đồng, đất nước.

Qua đó, tạo động lực phát triển tài năng trẻ và thúc đẩy phong trào thi đua học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, lao động, sáng tạo… trong thanh, thiếu nhi; củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội đồng thời thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Giải thưởng tôn vinh bạn trẻ có thành tích nổi bật thuộc 10 lĩnh vực, gồm: Học tập, Nghiên cứu khoa học - Sáng tạo, Lao động sản xuất, Kinh doanh - Khởi nghiệp, Quốc phòng, An ninh trật tự, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội, Văn hóa nghệ thuật, và Quản lý Hành chính Nhà nước.

Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Theo Tiến Thắng

VTC NEWS

XEM
