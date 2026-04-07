Cảnh báo nóng đến những người đặt phòng khách sạn, vé máy bay, làm visa để đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5

Mới đây, Công an tỉnh Bắc Ninh phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo trực tuyến liên quan đến du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo đó, kỳ nghỉ lễ năm nay được kéo dài hơn mọi năm nên người dân sẽ có nhiều kế hoạch, dự định đi du lịch, nghỉ dưỡng. Lợi dụng thời điểm này, các đối tượng thực hiện hàng loạt các chiêu trò lừa đảo du lịch khác nhau nhằm chiếm đoạt tài sản người dùng.

Công an tỉnh Bắc Ninh nêu ra 6 chiêu trò lừa đảo mà người dân cần cảnh giác để tránh mất tiền:

- Thứ nhất, đối tượng làm giả ảnh chụp biên lai, hoá đơn thanh toán cùng con dấu của công ty. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết.

- Thứ hai, đối tượng chạy quảng cáo những bài đăng với nội dung bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ, nhiều ưu đãi kèm theo. Khi có nạn nhân tiếp cận, đối tượng mời chào và đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc (30 - 50% giá trị). Sau khi đặt cọc, chúng sẽ yêu cầu nạn nhân tự khai thông tin, hoàn thiện hồ sơ... nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng và chiếm đoạt tài sản.

- Thứ ba, đối tượng dẫn dụ nạn nhân bằng chiêu trò đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa (thị thực) du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa.

Sau khi nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí, các đối tượng sẽ để nạn nhân tự khai thông tin tờ khai, hoàn thiện hồ sơ… Sau đó, đối tượng lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền.

- Thứ tư, đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay, tạo lập những website/fanpage của các công ty du lịch uy tín, mạo danh đại lý vé máy bay, tạo các website, trang mạng xã hội, địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự website thật của hãng.

Thứ năm, đối tượng có thể sử dụng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các đoạn video với hình ảnh, khuôn mặt nhân vật giống hệt như hình ảnh của người mà các đối tượng muốn giả mạo) và thực hiện cuộc gọi video (hình ảnh) để nạn nhân tưởng rằng đang nói chuyện với người thân của mình và nhu cầu vay tiền là có thật, từ đó chuyển tiền cho các đối tượng.

Thứ sáu, nhiều người dân có thói quen đặt vé online phục vụ nhu cầu đi du lịch, về quê,... dẫn đến tình trạng nhiều trường hợp bị lừa đảo chiếm đoạt. Một số khách hàng mua vé nhận được thẻ lên tàu bị cạo sửa thông tin như giá vé, đối tượng khuyến mãi, ngày đi tàu, ga đi ga đến… nên không có giá trị đi tàu.

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Bắc Ninh đưa ra một số khuyến cáo như sau:

- Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch; nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, phòng khách sạn, vé máy bay của những công ty hoặc ứng dụng du lịch uy tín; lựa chọn các trang mạng xã hội có dấu tích xanh (tài khoản đã đăng ký).

- Người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề... của công ty lữ hành, du lịch. Cảnh giác với các gói du lịch, phòng khách sạn, vé máy bay có mức giá quá rẻ.

- Chú ý các dấu hiệu nhận biết website giả mạo thông qua tên miền. Thông thường tên miền các website giả sẽ gần giống với tên các website thật nhưng sẽ có thêm một số ký tự. Sau khi đặt phòng khách sạn hoặc vé máy bay, cần xác nhận lại thông tin đặt phòng (từ khách sạn đã đặt), thông tin vé máy bay (từ hãng). Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cần cảnh giác phát hiện các trang web, tài khoản giả mạo doanh nghiệp, kịp thời tố cáo đến cơ quan chức năng để ngăn chặn xử lý.

- Hiện nay việc tạo tài khoản ảo hoặc mua lượt theo dõi trên mạng xã hội không quá khó và có chi phí thấp. Vì vậy người dùng không nên chỉ dựa vào số lượng người theo dõi để đánh giá độ uy tín của Fanpage. Các đối tượng lừa đảo thường sử dụng dịch vụ tăng lượt theo dõi, lượt thích và bình luận trên các nền tảng như Facebook, Instagram hay TikTok nhằm tạo cảm giác đông người quan tâm. Từ đó, chúng đánh vào tâm lý tin tưởng của người dùng.

Mọi người có thể nhận diện tài khoản “ảo” thông qua một số dấu hiệu như: Lượng người theo dõi tăng nhanh trong thời gian ngắn; Bình luận có nội dung giống nhau, mang tính chung chung; Các tài khoản bình luận không để hình ảnh cá nhân và thường mới được tạo lập; Fanpage có nhiều lượt theo dõi nhưng tương tác thực tế thấp. Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra kỹ lịch sử hoạt động của trang, mức độ phản hồi công khai với khách hàng và tìm kiếm thêm thông tin từ nhiều nguồn trước khi quyết định lựa chọn dịch vụ, chuyển tiền cọc hoặc thanh toán.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh nhu cầu du lịch dịp nghỉ lễ tăng cao, việc nhận diện sớm các chiêu trò lừa đảo và chủ động kiểm chứng thông tin sẽ giúp du khách tránh rủi ro không đáng có, đồng thời góp phần xây dựng môi trường du lịch minh bạch, an toàn hơn cho mọi người.

Khi gặp các trường hợp nghi vấn lừa đảo trên không gian mạng, người dân cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin và nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh