Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

iPhone gập đầu tiên lộ diện thiết kế

Theo Huỳnh Duy | 07-04-2026 - 20:25 PM | Lifestyle

iPhone gập đầu tiên lộ diện thiết kế

iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple dần lộ diện qua các tin đồn với thiết kế mỏng ấn tượng.

Theo các nguồn tin rò rỉ trong chuỗi cung ứng, Apple đang tiến thêm một bước quan trọng trong quá trình phát triển mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên

Cụ thể, đối tác sản xuất chiến lược của hãng là Foxconn đã bắt đầu giai đoạn sản xuất thử nghiệm (EVT - Engineering Validation Test), nhằm kiểm tra thiết kế và độ ổn định của thiết bị trước khi bước vào sản xuất hàng loạt.

Đây được xem là cột mốc quan trọng trong vòng đời phát triển sản phẩm, bởi bất kỳ lỗi kỹ thuật nào phát sinh ở giai đoạn này đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thương mại hóa. Nếu quá trình thử nghiệm diễn ra suôn sẻ, Apple được cho là sẽ chuyển sang sản xuất hàng loạt từ khoảng tháng 7/2026.

Dù vẫn duy trì mục tiêu trình làng iPhone gập trong năm 2026, nhiều nguồn tin cho rằng Apple sẽ không giới thiệu sản phẩm này cùng sự kiện iPhone thường niên vào tháng 9 như thông lệ. Thay vào đó, thiết bị có thể được lùi sang giai đoạn cuối năm, thậm chí rơi vào tháng 12.

Động thái này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của Apple đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới, đặc biệt trong bối cảnh thị trường smartphone gập vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện về cả thiết kế lẫn trải nghiệm người dùng.

iPhone gập đầu tiên lộ diện thiết kế- Ảnh 1.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone Fold sẽ sở hữu màn hình ngoài kích thước khoảng 5,5 inch, trong khi màn hình chính khi mở ra đạt 7,8 inch. (Ảnh minh hoạ)

iPhone gập đầu tiên lộ diện thiết kế- Ảnh 2.

Đáng chú ý, Apple được cho là lựa chọn tỷ lệ 4:3 - tương tự các dòng iPad - thay vì tỷ lệ dài và hẹp như nhiều smartphone gập hiện nay. (Ảnh minh hoạ)

Cách tiếp cận này có thể giúp tối ưu trải nghiệm đọc nội dung, làm việc đa nhiệm và xem video, đồng thời tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các đối thủ trên thị trường. Thiết bị cũng được dự đoán có thiết kế “rộng và thấp”, thay vì “cao và hẹp” như nhiều mẫu điện thoại gập kiểu cuốn sách hiện nay.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là độ mỏng của thiết bị. Khi mở hoàn toàn, iPhone Fold có thể chỉ dày khoảng 4,5 mm, con số rất ấn tượng trong phân khúc smartphone gập vốn thường gặp hạn chế về độ dày.

Bên cạnh đó, công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID nhiều khả năng cũng bị loại bỏ do không đủ không gian để tích hợp hệ thống cảm biến phức tạp. Thay vào đó, Apple có thể quay lại với Touch ID, tích hợp vào nút nguồn ở cạnh bên - giải pháp từng được hãng áp dụng trên iPad Air và iPad mini.

Một trong những thách thức lớn nhất của smartphone gập là phần nếp gấp trên màn hình. Với iPhone Fold, Apple được cho là đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc xử lý vấn đề này.

Các nguồn tin cho biết nếp gập trên màn hình có thể gần như “vô hình” khi thiết bị được mở ra, mang lại trải nghiệm liền mạch hơn cho người dùng. Nếu điều này trở thành hiện thực, đây sẽ là một trong những điểm khác biệt lớn giúp Apple cạnh tranh trực tiếp với các hãng đã đi trước trong lĩnh vực thiết bị gập.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, đây mới là điểm du lịch biển hút hồn người đẹp quốc tế: Vừa đoạt liên tiếp 5 giải thưởng tại World Travel Awards

Không phải Nha Trang hay Đà Nẵng, đây mới là điểm du lịch biển hút hồn người đẹp quốc tế: Vừa đoạt liên tiếp 5 giải thưởng tại World Travel Awards Nổi bật

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc

Gia đình 4 người sống trong căn hộ rộng 36m² ở khu vực có trường học tốt: Không có phòng khách hay phòng ăn nhưng vẫn rất hạnh phúc Nổi bật

Sóng gió hôn nhân của thiên thần nội y Hê Mông Dao và cậu ấm gia tộc trùm sóng bạc

Sóng gió hôn nhân của thiên thần nội y Hê Mông Dao và cậu ấm gia tộc trùm sóng bạc

20:16 , 07/04/2026
Nữ nghệ sĩ không đi diễn vẫn giàu có bậc nhất showbiz Việt: Tài sản vượt 400 tỷ, 5 két sắt kim cương, được sắc phong tước vị "Công chúa châu Á

20:04 , 07/04/2026
Á hậu Việt sinh năm 1999 ăn chay trường, từng bỏ trốn vì bị ép đám cưới giờ ra sao?

19:40 , 07/04/2026
Nguyễn Tâm lên tiếng về vụ kiện kéo dài 6 năm với công ty của NSƯT Vũ Luân, đòi bồi thường 20 tỷ

18:09 , 07/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên