Duy Mạnh bị mất đồng hồ hiệu trị giá hơn 1 tỷ đồng

Vào đêm muộn 7/4, cầu thủ Đỗ Duy Mạnh bất ngờ thông báo tìm đồng hồ thất lạc nhận về nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ của chàng cầu thủ, tối 31/3, Duy Mạnh cất chiếc đồng hồ Audemars Piguet vào balo khi check-out khách sạn ở Ninh Bình. Trên đường về Hà Nội, balo được để ở ghế cuối xe. Sáng hôm sau kiểm tra lại, anh phát hiện đồng hồ đã mất.

Camera tại nhà không ghi nhận ai động vào balo, người đi cùng cũng phủ nhận liên quan. Sau một tuần rà soát, Duy Mạnh trình báo cơ quan chức năng và đăng bài lên mạng xã hội để tìm lại tài sản vì đây là món quà có ý nghĩa với mình.

Bài đăng của Duy Mạnh (Ảnh chụp màn hình)

Nguyên văn chia sẻ của Duy Mạnh:

XIN TÌM KIẾM ĐỒ BỊ MẤT

Vào cuối ngày 31/3 trong khi dọn đồ check out tại khách sạn Mường Thanh - Hà Nam (nay là Ninh Bình - PV), em có đút đồng hồ hiệu Audemars Piguet màu xanh vào chiếc balo để ra về.

Xuống sảnh khách sạn em có nhờ 1 người em quen biết (đi nhờ xe cùng gia đình em) đưa cả balo và vali ra xe 12 chỗ (xe thuê di chuyển) cất. Trong quá trình di chuyển từ Hà Nam về Hà Nội, balo được đặt dưới ghế cuối cạnh bạn. Người nhà em và em ngồi ghế hàng lái và hàng ghế 2,3 của xe.

Sau khi xe trả khách, cũng muộn rồi em chỉ cất balo tại nhà và sáng hôm sau 1/4 em mang balo lên đội, xếp đồ cất thì phát hiện mất đồng hồ. Toàn bộ thời gian balo đặt tại nhà có check camera thì không ai động vào.

Em đã làm việc với bạn (người đi nhờ xe với gia đình) thì bạn khẳng định: Không liên quan đến việc này.

Sau 1 tuần bình tĩnh suy nghĩ và đã trình báo phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình. Em xin phép đăng bài viết này với mong muốn tìm lại đồng hồ.

Nếu như ai tìm thấy chiếc đồng hồ nhãn hiệu Audemars Piguet như hình có số Serial: TH1422M màu xanh xin liên hệ với em qua số điện thoại để em được tìm lại tài sản đồng hồ bị mất.

Qua đây em cũng xin cảm ơn Công an tỉnh Ninh Bình, BQL khách sạn Mường Thanh đã nhiệt tình hỗ trợ em khi nhận được thông tin em bị mất.

Em viết bài này chân thành mong sự giúp đỡ từ cộng đồng mạng để có thể chuộc lại đồng hồ bị mất vì đây là 1 món quà kỷ niệm rất có ý nghĩa đối với em.

Cận cảnh chiếc đồng hồ của Duy Mạnh và hộp đựng đồng hồ (Ảnh: FBNV)

Ngay sau khi bài đăng được chia sẻ, cư dân mạng lập tức quan tâm. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ trước sự việc, đồng thời không quên chú ý đến chi tiết chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu xa xỉ, có giá trị lớn.

Một số người chia sẻ lại bài viết với hy vọng tăng khả năng lan tỏa, trong khi số khác gửi lời động viên tới Duy Mạnh, mong anh sớm tìm lại được món đồ quan trọng.

Ngoài ra nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra đây chính là món quà mà “công chúa béo” Nguyễn Quỳnh Anh tặng chồng.

Cụ thể, vào tháng 8/2022, Quỳnh Anh check-in ở store thương hiệu tại TP.HCM và chú thích: “Ối! Nặng quá má ơi! Chồng con chẳng biết cảnh mình vất vả làm lụng dành dụm từng đồng để mua quà cho chồng đâu nhỉ?”.

Ái nữ cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn còn tiết lộ thêm ở bình luận rằng mình đã bay hơn 2.000km trong thời gian ngắn để mua món quà này. Ở thời điểm đó, chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ này có giá trên thị trường là 54.200 CHF (khoảng hơn 1,3 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2022).

Quỳnh Anh khi đi mua đồng hồ tặng chồng (Ảnh: FBNV)