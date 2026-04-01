Mẹ đơn thân là nghệ sĩ, Phó viện trưởng được đại gia yêu say đắm: “Phụ nữ không cần quá cầu kỳ”

Theo Li La (tổng hợp) | 08-04-2026 - 00:08 AM | Lifestyle

"Chỉ cần một outfit đủ tinh tế, một nụ cười thật tươi và một tâm thế sẵn sàng là có thể bước ra ngoài với sự tự tin trọn vẹn"

Mới đây, Phi Thanh Vân thu hút sự chú ý khi đăng tải một dòng trạng thái mang đậm màu sắc tích cực về phong cách sống và quan điểm làm đẹp của phụ nữ hiện đại.

Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Một ngày nhẹ nhàng nhưng vẫn thật ‘đúng gu’ của Vân… Chỉ cần một outfit đủ tinh tế, một nụ cười thật tươi và một tâm thế sẵn sàng là có thể bước ra ngoài với sự tự tin trọn vẹn. Phụ nữ không cần quá cầu kỳ… chỉ cần biết mình là ai, muốn gì và luôn giữ được thần thái riêng của mình. Mỗi ngày trôi qua đều là một cơ hội để mình đẹp hơn không chỉ ở bên ngoài mà còn ở năng lượng bên trong. Và Vân chọn… luôn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là chia sẻ về phong cách cá nhân mà còn phản ánh hành trình trưởng thành, tự tin và làm chủ cuộc sống của Phi Thanh Vân sau nhiều biến cố.

Phi Thanh Vân và bạn trai hiện tại là đại gia miền Tây.

Phi Thanh Vân tên thật là Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh năm 1982 tại Hà Nội. Từng hoạt động với vai trò người mẫu nhưng tên tuổi Phi Thanh Vân được biết đến rộng rãi nhờ phim ảnh. Các bộ phim cô từng tham gia như: Cô gái xấu xí, Những thiên thần áo trắng, Cô dâu đại chiến, Hồn ma siêu quậy...

Ngoài nghệ thuật, Phi Thanh Vân còn đảm nhận chức Phó Viện trưởng Viện Phát triển Văn hóa, Thương hiệu và Phát triển Nguồn nhân lực, trực thuộc Hiệp hội Làng nghề Việt Nam.

Về đường tình duyên sau 2 lần tan vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân, Phi Thanh Vân đang có chuyện tình lãng mạn, yêu say đắm với đại gia miền Tây hơn cô khoảng 10 tuổi. Cặp đôi từng dự định tổ chức đám cưới cuối năm 2025 nhưng do quá bận rộn nên vẫn tạm hoãn kế hoạch.

Nữ nghệ sĩ không đi diễn vẫn giàu có bậc nhất showbiz Việt: Tài sản vượt 400 tỷ, 5 két sắt kim cương, được sắc phong tước vị "Công chúa châu Á

"Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được thừa hưởng 88 nghìn tỷ sau khi vợ tỷ phú qua đời

Thêm phim có Mai Thu Huyền lỗ nặng, rời rạp

Ô tô điện dùng hệ sinh thái Huawei và Xiaomi 'chốt' hơn 3.000 đơn sau một giờ

Nơi vừa được ông Trịnh Văn Quyết đăng lên Facebook, có tầm nhìn 'toạ sơn hướng hải' độc nhất Việt Nam, tạp chí Mỹ khẳng định đẹp top 3 thế giới

Thêm 1 người trúng độc đắc 32 tỉ đồng xổ số miền Nam khi mua vé online

