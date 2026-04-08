Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quang Hải "chơi lớn" tặng Chu Thanh Huyền set đồ gần 600 triệu, cả Việt Nam chỉ có 2 set, nhìn qua đã thấy đậm "mùi tiền"!

Theo Tú Tú | 08-04-2026 - 15:23 PM | Lifestyle

Kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Quang Hải không ngần ngại "chi đậm" để mang về món quà xa xỉ cho bà xã Chu Thanh Huyền.

Mới đây, bà xã của tiền vệ Nguyễn Quang Hải - nàng WAG Chu Thanh Huyền đã khoe khéo khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cùng món quà kỷ niệm ngày cưới "siêu to khổng lồ" từ chồng. Không phải là những món đồ thông thường, nam cầu thủ đã săn lùng một set nước hoa phiên bản đặc biệt cực kỳ đắt đỏ, cả Việt Nam mới có 2 set.

Theo nhiều nguồn tin, giá trị của set quà này lên tới 588 triệu đồng. Với thiết kế tinh xảo, sang trọng kết hợp cùng hình ảnh mặt trăng đầy nghệ thuật được làm bằng pha lê và khảm vàng 24k lấp lánh, đây chắc chắn là món quà khiến bất cứ cô gái nào cũng phải "đổ gục". Việc Quang Hải đầu tư mạnh tay cho thấy anh không chỉ chăm chút về mặt tình cảm mà còn luôn muốn dành những điều tốt đẹp, giá trị nhất cho người phụ nữ của đời mình.

Quang Hải chi lớn mua set nước hoa gần 600 triệu tặng Chu Thanh Huyền

Khoảnh khắc Quang Hải rạng rỡ bế con trai, bên cạnh là Chu Thanh Huyền ôm bó hoa lớn trong ngày kỷ niệm đã nhận về "bão tim" từ người hâm mộ. Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi kể từ ngày về chung một nhà luôn tràn ngập tiếng cười và sự ngọt ngào.

Không chỉ là một người chồng tâm lý, Quang Hải còn cho thấy anh là một người cha rất khéo léo trong việc chăm sóc con cái. Ngược lại, Chu Thanh Huyền cũng luôn là hậu phương vững chắc, đồng hành cùng chồng vượt qua những áp lực trong sự nghiệp thi đấu.

Chứng kiến màn chi đậm cho vợ của Quang Hải, dân mạng không ngớt lời bình luận. Nhiều người tấm tắc khen rằng, sau tất cả những vinh quang trên sân cỏ, "bến đỗ" hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan mới chính là thành công lớn nhất của "Hải con". Những cử chỉ quan tâm, yêu thương này không chỉ giúp giữ lửa hôn nhân mà còn khiến hình ảnh của chàng tiền vệ càng thêm thiện cảm trong lòng người hâm mộ.

Netizen "rần rần" trước độ chịu chi của Quang Hải: "Đúng chuẩn 'chồng nhà người ta', vừa giỏi đá bóng lại vừa biết chiều vợ, 10 điểm không có nhưng!", "Set nước hoa nhìn đẳng cấp quá, xứng đáng với danh hiệu 'nóc nhà' của Thanh Huyền", "Nhìn gia đình Hải - Huyền hạnh phúc mà thấy ngưỡng mộ, chúc hai bạn mãi giữ được tình cảm ngọt ngào như thế này nhé!"...

Quang Hải và Chu Thanh Huyền làm đám cưới vào tháng 4/2024

Cả hai nhanh chóng đón con đầu lòng

Bé Lido nhà Quang Hải - Chu Thanh Huyền vô cùng dễ thương

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một điểm đến ở Việt Nam vừa được tạp chí Mỹ xếp hạng “thị trấn đẹp nhất hành tinh”, còn dẫn đầu châu Á về tăng trưởng du lịch Nổi bật

Duy Mạnh bị mất đồng hồ hiệu trị giá hơn 1 tỷ đồng Nổi bật

Danh tính chàng trai mặc áo Grab có vợ đẹp như "thần vệ nữ" đời thực, check-in bãi biển Đà Nẵng gây sốt

Hình cưới chưa từng công bố của Son Ye Jin - Hyun Bin: Tuyệt đối điện ảnh, đẹp không kém cảnh phim ngôn tình

Nhìn Ánh Viên thấy khổ ngang!

Trùm Điền Quân lặn lội đi thăm đồng nghiệp cũ, nghe nói thẳng: "Tôi ngột ngạt, thấy sợ lắm rồi"

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên