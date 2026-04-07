Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5

Minh Ánh | 07-04-2026 - 20:35 PM | Sống

Mùa du lịch cao điểm đang tới gần, tất cả người dân cần lưu ý.

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam, thời điểm nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 sắp đến, mở đầu cho mùa du lịch hè cao điểm, nhu cầu đi lại, đặt tour, đặt phòng của người dân tăng mạnh. Đây cũng là thời điểm các hành vi lừa đảo gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, đặc biệt trên môi trường số.

Theo Cục du lịch, các thủ đoạn “lừa đảo” thường tập trung ở các chiêu trò như: giả mạo fanpage có tích xanh của các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp lữ hành; website “nhái” giao diện chính thức, rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc khi khách liên hệ; gửi link giả mạo yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng, mạng xã hội...; giả danh nhân viên hỗ trợ du lịch, các hãng tàu, xe, máy bay liên hệ khách hàng...

Vì vậy thời gian qua, các cơ quan chức năng đã liên tục có những cảnh báo người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không giao dịch qua các kênh không rõ nguồn gốc; chỉ đặt dịch vụ thông qua website chính thức, doanh nghiệp uy tín, có đầy đủ thông tin pháp lý; không chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi chưa xác minh; không truy cập các đường link lạ hoặc cung cấp thông tin bảo mật dưới bất kỳ hình thức nào.

Đồng thời, Cục khuyến cáo người dân cần hạn chế chia sẻ công khai thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển trên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng. Tìm hiểu kỹ các thông tin về tour, combo du lịch, đặc biệt là những sản phẩm có giá rẻ hơn bình thường.

Song song đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ lữ hành, du lịch, cơ sở lưu trú… cũng cần chủ động minh bạch thông tin, công khai giấy phép kinh doanh, địa chỉ, kênh liên hệ chính thức, chuẩn hóa hệ thống nhận diện chính thức, kịp thời phát hiện, phản ánh và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các hành vi giả mạo. Đây không chỉ là trách nhiệm bảo vệ khách hàng mà còn là yếu tố then chốt để xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng.

Trước đó, website chính thức của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã nhiều lần đưa thông tin cảnh báo về các “bẫy lừa đảo” trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt gia tăng mạnh trên môi trường số. Trong đó nêu rõ các thủ đoạn lừa đảo và khuyến cáo người dân, du khách nâng cao cảnh giác, thực hiện các biện pháp phòng vệ khi thực hiện đặt dịch vụ trên môi trường số.

Trong bối cảnh hoạt động du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, nhất là chuẩn bị bước vào mùa cao điểm du lịch hè, việc chủ động phòng ngừa, nhận diện và ngăn chặn các hành vi lừa đảo không chỉ bảo vệ du khách mà còn góp phần quan trọng xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, bền vững.

Theo Cục du lịch quốc gia Việt Nam﻿

