Người “dễ gặp may mắn”, hạnh phúc trong cuộc sống thường có 3 đặc điểm: Không phải mê tín mà là thực tế

Trong cuộc sống, luôn có một nhóm người giữ được trạng thái ổn định, ít rơi vào khủng hoảng và từng bước đạt được kết quả tích cực. Họ không nhất thiết làm việc nhiều hơn hay nỗ lực cực đoan hơn người khác, mà biết cách sống cân bằng, dừng lại đúng lúc và ưu tiên những điều có ý nghĩa.

Theo góc nhìn tâm lý học, đây là nhóm người có xu hướng “hướng đến hạnh phúc”, chú trọng cảm xúc cá nhân, tránh hao tổn không cần thiết và duy trì trạng thái tinh thần ổn định. Nghiên cứu cho thấy, yếu tố quyết định chất lượng sống lâu dài không nằm ở khả năng chịu đựng, mà ở khả năng nhận diện và loại bỏ những nguồn gây kiệt sức. Từ đó, có thể thấy những người “dễ gặp may” thường có 3 đặc điểm chung.

Nhạy cảm nhưng không yếu đuối

Những người này có độ nhạy cảm cao với môi trường xung quanh. Họ dễ nhận ra các dấu hiệu tiêu cực trong công việc hoặc các mối quan hệ, từ đó chủ động điều chỉnh trước khi bị bào mòn năng lượng. Sự nhạy cảm ở đây không đồng nghĩa với yếu đuối, mà là một cơ chế tự bảo vệ. Khi nhận ra môi trường không phù hợp, họ sẵn sàng rời đi thay vì cố gắng chịu đựng kéo dài.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của A Ninh (Trung Quốc) là một ví dụ. Cô từng nghỉ việc chỉ sau 3 tháng vì “kiệt sức tinh thần” trong môi trường làm việc nhiều áp lực và thiếu minh bạch. Cô chia sẻ một quan điểm gây chú ý: “Không phải tôi không chịu được vất vả, mà là tôi không muốn lãng phí năng lượng của mình vào một môi trường độc hại”.

Sau đó, cô chuyển sang công ty khác với cường độ cao nhưng mục tiêu rõ ràng hơn, nhờ đó duy trì được động lực và nhanh chóng thăng tiến. Theo chia sẻ của cô, “bận rộn không phải vấn đề, quan trọng là mình biết mình đang bận vì điều gì”.

Khả năng phục hồi cảm xúc nhanh

Một đặc điểm quan trọng khác là khả năng nhanh chóng quay lại trạng thái cân bằng sau biến cố. Những người này vẫn trải qua cảm xúc tiêu cực, nhưng không để chúng kéo dài hoặc chi phối hành vi quá lâu.

Trong tâm lý học, đây được gọi là khả năng phục hồi tinh thần. Người có năng lực này thường chấp nhận cảm xúc, xử lý trong thời gian ngắn rồi tập trung vào giải pháp.

Ảnh minh hoạ

Trường hợp của cô gái Tiểu Mỹ cho thấy rõ điều này. Khi dự án cô phụ trách bất ngờ bị hủy, không khí trong nhóm trở nên căng thẳng, nhiều người mất kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, cô chỉ dành thời gian ngắn để ổn định tinh thần, sau đó chủ động nhận trách nhiệm và tìm cách xử lý vấn đề.

Cô bình tĩnh rà soát lại toàn bộ quy trình, xác định thiếu sót, điều chỉnh kế hoạch và chủ động liên hệ lại với khách hàng để trao đổi. Dù dự án cuối cùng không thể cứu vãn, nhưng phía khách hàng đã không tiếp tục yêu cầu bồi thường, phần lớn nhờ vào thái độ rõ ràng và cách xử lý chuyên nghiệp của cô.

Sau đó, cô nhanh chóng quay lại nhịp làm việc bình thường, trong khi một số đồng nghiệp mất nhiều thời gian để hồi phục. Câu chuyện của Tiểu Mỹ được xem là ví dụ điển hình cho khả năng phục hồi tinh thần: không né tránh cảm xúc, nhưng cũng không để chúng chi phối quá lâu, từ đó nhanh chóng lấy lại trạng thái cân bằng và tiếp tục hành động.

Chọn lọc mối quan hệ có ý nghĩa

Những người có cuộc sống ổn định cũng rất rõ ràng trong việc lựa chọn các mối quan hệ. Họ ưu tiên những kết nối mang lại sự hỗ trợ, thấu hiểu và phát triển, đồng thời hạn chế tương tác với những mối quan hệ gây tiêu hao năng lượng.

Thực tế, các mối quan hệ luôn là sự trao đổi hai chiều. Khi một mối quan hệ chỉ mang lại áp lực hoặc cảm giác kiệt sức kéo dài, việc giữ khoảng cách là cần thiết để bảo vệ sức khỏe tinh thần.

Ảnh minh hoạ

Câu chuyện của cô gái tên Tiểu Thanh là một ví dụ. Cô từng duy trì một tình bạn lâu năm nhưng dần nhận ra mình chỉ đóng vai trò lắng nghe, trong khi nhu cầu chia sẻ của bản thân không được đáp lại. Điều này lặp lại nhiều lần khiến cô dần cảm thấy mệt mỏi và tiêu hao năng lượng sau mỗi lần gặp gỡ. Sau khi chủ động giảm liên lạc và dành thời gian cho những mối quan hệ tích cực hơn, cô nhận thấy cảm xúc ổn định và thoải mái hơn rõ rệt.

Để hình thành tư duy hướng đến hạnh phúc, mỗi người có thể bắt đầu từ việc học cách ưu tiên bản thân. Việc đặt cảm xúc của mình lên trước không đồng nghĩa với ích kỷ, mà là thiết lập ranh giới lành mạnh. Khi liên tục kìm nén nhu cầu cá nhân, con người dễ đánh mất bản thân để thích nghi với người khác.

Trên thực tế, nhiều người rơi vào trạng thái kiệt sức vì chỉ tiêu hao năng lượng mà không biết cách tái tạo. Trong khi đó, những người sống cân bằng thường có cách riêng để “nạp lại” tinh thần, như tập thể dục, ở một mình, trò chuyện với bạn bè hoặc theo đuổi sở thích cá nhân. Những hoạt động tưởng chừng đơn giản này thực chất giúp não bộ trở lại trạng thái cân bằng.

Khi chủ động chăm sóc cảm xúc thay vì liên tục ép bản thân chịu đựng, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống không trở nên mất kiểm soát, mà ngược lại, dễ điều chỉnh và nhẹ nhàng hơn.

Theo Toutiao