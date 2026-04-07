Tác nhân “châm ngòi” cho hàng nghìn ca ung thư nhưng ít ai để ý

Béo phì có thể liên quan đến nhiều loại ung thư hơn những gì từng nghĩ, theo nghiên cứu mới, và giảm cân có thể là một trong những biện pháp “mạnh mẽ” nhất để phòng ngừa các bệnh này.

Hàng nghìn ca ung thư liên quan đến béo phì

Hiện tại, hơn 18.000 ca ung thư có thể phòng tránh được ở Anh được cho là liên quan đến béo phì, khiến đây trở thành nguyên nhân thứ hai gây ung thư, chỉ sau hút thuốc.

Chỉ riêng ở Anh, khoảng 28% người trưởng thành bị béo phì – theo phân loại của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) với chỉ số BMI trên 30 – trong khi 36% khác được ước tính có BMI trên 25, thuộc nhóm thừa cân.

Nhóm nghiên cứu tại Đức gần đây cho rằng các con số liên kết béo phì và ung thư có thể đã bị “đánh giá thấp nghiêm trọng”.

Hơn 18.000 ca ung thư có thể phòng tránh được ở Anh được cho là liên quan đến béo phì.

Nghiên cứu, công bố trên tạp chí JAMA Oncology, quan sát dữ liệu từ Anh, Đức và Thụy Điển về mối liên hệ giữa cái gọi là “đại dịch béo phì” và ung thư.

Họ phân tích một nghiên cứu với 458.660 người tại UK Biobank – một kho dữ liệu y tế tình nguyện viên – và phát hiện béo phì liên quan đến 7,2% các ca ung thư đường tiêu hóa được chẩn đoán trong bốn năm sau khi đo cân nặng. Tuy nhiên, con số này tăng lên 17,7% khi tính cả những ca ung thư được chẩn đoán sau hơn bốn năm.

Điều này cho thấy mối liên hệ giữa béo phì và ung thư ở Anh có thể bị đánh giá thấp, vì những người mắc ung thư chưa được chẩn đoán có thể đã giảm cân.

Tại Đức, nhóm nghiên cứu cũng theo dõi hơn 10.000 người và nhận thấy thừa cân kéo dài nhiều năm có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng cao hơn 55%. Tuy nhiên, họ lưu ý điều này có thể không áp dụng cho tất cả các loại ung thư, vì từng loại phản ứng khác nhau với việc duy trì cân nặng lâu dài.

Ở Thụy Điển, phân tích hơn 339.000 người cho thấy nam giới có vòng eo lớn có nguy cơ ung thư liên quan đến béo phì cao hơn 25%. Điều này gợi ý mỡ bụng có thể là chỉ số dự đoán nguy cơ tốt hơn tổng trọng lượng cơ thể ở nam giới.

Các tác giả cho rằng kiểm soát béo phì lâu nay chưa được tuyên truyền như một chiến lược phòng ngừa ung thư mạnh mẽ, và đề xuất một khung đánh giá mới mang tên PLUS để đo lường nguy cơ tốt hơn.

Khung PLUS sẽ tính đến việc giảm cân trước chẩn đoán, xem xét cân nặng suốt đời, sử dụng vòng eo cùng với BMI và nhận ra rằng nguy cơ có thể bắt đầu ngay dưới các ngưỡng hiện tại.

Họ nhấn mạnh: “Khung PLUS tiết lộ tiềm năng phòng ngừa ung thư của việc kiểm soát béo phì mạnh mẽ hơn nhiều so với các đánh giá trước đây. Với đại dịch béo phì đang tiếp diễn và mối liên hệ với nhiều vấn đề sức khỏe khác như tiểu đường và bệnh tim mạch, điều này nhấn mạnh tính cấp bách và lợi ích khi tăng cường phòng ngừa và điều trị thừa cân, béo phì.”

Các tác giả cũng kêu gọi việc phòng ngừa béo phì nên “được tích hợp hệ thống vào các chương trình y tế công cộng”.

Do phần lớn nghiên cứu là quan sát, các nhà khoa học chưa thể chứng minh mối quan hệ nhân quả trực tiếp.