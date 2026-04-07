Nhận bán nhà hộ, người môi giới vào ở luôn 1 năm: Nhìn hóa đơn điện nước, tòa án phán quyết "Phải trả 46 triệu đồng"

Căn nhà này thuộc sở hữu chung của vợ chồng Vương Lý và Lý Quân nhưng đã ly hôn và chưa phân chia tài sản. Từ năm 2019, căn nhà bị bỏ trống. Đến năm 2021, Lý Quân bắt đầu rao bán thông qua các công ty môi giới nhưng không đạt kết quả.

Tháng 11/2023, ông tiếp tục nhờ một môi giới quen biết tên Đỗ Quyên hỗ trợ bán nhà. Hai bên chỉ thỏa thuận miệng, không ký hợp đồng chính thức và Đỗ Quyên được giao chìa khóa để thuận tiện dẫn khách xem nhà.

﻿Tháng 4/2025, khi Lý Quân lập nhóm WeChat trao đổi với khách mua tiềm năng. Lúc này, Vương Lý mới biết căn nhà đã được giao cho Đỗ Quyên. Trong một cuộc gọi, bà bất ngờ khi nghe chính môi giới này thừa nhận đang sinh sống tại căn nhà.

Ngay sau đó, Vương Lý quay về kiểm tra và phát hiện nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy có người ở lâu dài như chậu cây, đồ dùng sinh hoạt và giường chiếu được sử dụng thường xuyên. Sau khi chủ nhà trình báo cảnh sát, người môi giới đã thừa nhận đã sống tại đây khoảng một năm.

Cho rằng quyền sở hữu tài sản bị xâm phạm, Vương Lý và Lý Quân đã khởi kiện người môi giới yêu cầu bồi thường tiền thuê nhà theo giá thị trường trong một năm, cùng chi phí điện nước. Tuy nhiên, tại tòa, Đỗ Quyên phủ nhận việc cư trú lâu dài, cho rằng bản thân chỉ thỉnh thoảng ở lại qua đêm khi dẫn khách muộn, tổng cộng không quá 10 lần, đồng thời khẳng định đã thanh toán một phần chi phí sinh hoạt.

Dù vậy, các hóa đơn điện, nước và gas lại cho thấy điều ngược lại. Trong nhiều tháng của năm 2024 và đầu năm 2025, căn nhà phát sinh chi phí sử dụng liên tục, với tổng tiền điện nước lên tới hơn 224 NDT (hơn 850.000 đồng), chưa kể các khoản gas rải rác. Theo nhận định của tòa, mức tiêu thụ này không phù hợp với lời khai “chỉ ở nhờ vài lần”, qua đó chứng minh bị đơn đã sử dụng căn nhà vượt quá phạm vi được cho phép.

Tòa án kết luận môi giới Đỗ Quyên đã sử dụng tài sản không đúng mục đích ủy quyền và phải chịu trách nhiệm dân sự. Tuy nhiên, yêu cầu bồi thường theo giá thuê thị trường của nguyên đơn không được chấp nhận, do căn nhà vốn không được khai thác cho thuê, đồng thời chủ sở hữu cũng thiếu quản lý chặt chẽ và có nhiều môi giới khác cùng ra vào dẫn khách.

Sau khi cân nhắc các yếu tố, tòa tuyên buộc người môi giới phải trả 12.200 NDT (46 triệu đồng) tiền sử dụng nhà, cùng chi phí điện, nước và gas.

Từ vụ việc này, tòa án cũng đưa ra cảnh báo về những rủi ro khi giao dịch bất động sản thiếu ràng buộc pháp lý. Việc lựa chọn đơn vị môi giới uy tín, ký kết hợp đồng rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ việc giao chìa khóa và thường xuyên kiểm tra tình trạng tài sản được xem là những biện pháp cần thiết để tránh những tranh chấp tương tự.

Theo Jimu News﻿