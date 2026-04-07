Ngôi trường chuyên đầu tiên và duy nhất có 2 nữ sinh giành Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những gameshow trí tuệ nổi tiếng nhất tại Việt Nam, gắn bó với nhiều thế hệ khán giả và để lại không ít dấu ấn đặc biệt. Sau gần 3 thập kỷ phát sóng, chương trình mới chỉ ghi nhận 4 nữ sinh giành được vòng nguyệt quế trong trận chung kết năm gồm Trần Ngọc Minh, Lương Phương Thảo, Phạm Thị Ngọc Oanh và Nguyễn Thị Thu Hằng.

Đáng chú ý, 2 trong số đó là Trần Ngọc Minh và Lương Phương Thảo lại cùng xuất thân từ THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long), tạo nên một kỷ lục đặc biệt mà đến nay vẫn chưa có ngôi trường nào vượt qua.

Kỷ lục đặc biệt của Olympia

Trần Ngọc Minh là Quán quân đầu tiên trong lịch sử chương trình. Chiến thắng của cô không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn mở ra một hành trình bền bỉ của Olympia suốt hơn 26 năm sau đó. Trong trận chung kết năm đó, Ngọc Minh đã vượt qua các thí sinh Nguyễn Thành Vinh, Nguyễn Đắc Dương và Phan Minh Châu với số điểm 120, hơn người về nhì lúc đó là Nguyễn Thành Vinh 30 điểm.

Tiếp nối thành tích ấn tượng này là Lương Phương Thảo - Quán quân mùa 3 với 200 điểm. Một lần nữa, cái tên THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) được xướng lên ở vị trí cao nhất, củng cố vị thế đặc biệt của ngôi trường trên bản đồ Olympia.

Lương Phương Thảo giành vòng nguyệt quế Olympia mùa 3 (Ảnh: ITN)

Chính thành tích của hai nữ sinh này đã giúp trường Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) thiết lập kỷ lục là ngôi trường duy nhất có 2 nữ Quán quân trong suốt hơn 26 năm phát sóng của chương trình. Đây là thành tích hiếm hoi đến mức nhiều người cho rằng sẽ còn rất lâu nữa mới có thể bị phá vỡ.

Ngôi trường chuyên hàng đầu miền Tây

Không chỉ ghi dấu tại Olympia, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) còn được biết đến là một trong những “cái nôi” đào tạo học sinh giỏi hàng đầu cả nước. Hằng năm, tỷ lệ học sinh giỏi của trường luôn trên 60%, trong khi tỷ lệ đỗ vào các trường đại học top đầu vượt mốc 90%. Tính đến nay, trường đã có hơn 10.000 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và quốc gia.

Được thành lập theo Quyết định số 31/QĐ.TCCB ngày 8/1/1992 với tên gọi ban đầu là Trường Năng khiếu Vĩnh Long, đến năm học 1992–1993, trường chính thức mang tên THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long).

Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long)

Từ quy mô ban đầu chỉ 60 học sinh lớp 10 và 8 cán bộ, giáo viên với cơ sở vật chất còn đơn sơ, sau hơn 30 năm, trường đã trở thành trung tâm bồi dưỡng nhân tài của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm học 2024-2025, trường có 30 lớp, hơn 1.000 học sinh cùng hơn 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Khuôn viên trường rộng rãi, xanh mát, hệ thống phòng học khang trang cùng các phòng thí nghiệm hiện đại, thư viện, phòng tin học và nhà đa năng phục vụ thể thao – văn nghệ. Đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 49 thạc sĩ, gần 50% là giáo viên giỏi cấp tỉnh, nhiều người đạt danh hiệu “Viên phấn vàng” và nhà giáo ưu tú.

Học sinh không chỉ có thành tích xịn mà còn năng động toàn diện

Bên cạnh thế mạnh học thuật, THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) còn chú trọng phát triển kỹ năng toàn diện cho học sinh thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa. Học sinh có thể tham gia đa dạng câu lạc bộ như Toán – Tin, Tiếng Anh, Văn học, Nghệ thuật, Truyền thông…

Đặc biệt, cuộc thi Robocon truyền thống - sân chơi chế tạo robot đã duy trì hơn 10 năm đã trở thành dấu ấn riêng của trường. Ngoài ra, các hoạt động như tình nguyện, hội thao, hội diễn văn nghệ hay ngày hội STEM cũng góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức lẫn kỹ năng và tinh thần cộng đồng.

Sau hơn 30 năm phát triển, ngôi trường này không chỉ ghi dấu bằng thành tích học tập mà còn bằng những kỷ lục đặc biệt, trong đó có dấu ấn hiếm có tại Đường Lên Đỉnh Olympia.