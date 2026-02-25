Cuộc sống kín tiếng hiện tại của Quán quân Olympia mùa 2

Năm 2001, trong trận chung kết năm đầy kịch tính của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 2, Phan Mạnh Tân - học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng để giành vòng nguyệt quế. Câu hỏi quyết định thuộc lĩnh vực Hóa học, cũng là môn sở trường, giúp anh vượt lên và chiến thắng thuyết phục.

Ngoài thành tích tại Olympia, nam sinh sinh năm 1984 khi đó còn đạt giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học – một dấu mốc đáng tự hào của ngôi trường vốn nổi tiếng với truyền thống học tập xuất sắc. Là cựu học sinh chuyên Toán khóa 8, anh được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của THPT chuyên Hà Tĩnh thời điểm đó.

Phan Mạnh Tân là quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 2

Thời phổ thông, Phan Mạnh Tân tích cực tham gia công tác Đoàn - Đội, từng vinh dự được kéo cờ và điều hành lễ chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần. Anh cũng từng được đến TP. Vinh (cũ) xem trận chung kết chương trình Bảy Sắc Cầu Vồng khu vực Bắc miền Trung, khi Trường Năng khiếu Hà Tĩnh giành chức vô địch. Chính trải nghiệm ấy góp phần nuôi dưỡng động lực tham gia Olympia, đồng thời giúp anh tự tin hơn trước ống kính truyền hình.

Chiến thắng tại Olympia mở ra cánh cửa du học toàn phần 4 năm tại Australia cho Phan Mạnh Tân. Phan Mạnh Tân theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Swinburne, sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ trong lĩnh vực Tin học. Sau 12 năm miệt mài nghiên cứu, anh được tập đoàn IBM tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp. Hiện tại, anh giữ vị trí Kiến trúc sư, Giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực châu Á – Thái Bình Dương của HCL Software.

Phan Mạnh Tân xuất hiện trên chương trình Gala 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng

Dù đã có nhiều năm sinh sống tại Australia, Phan Mạnh Tân vẫn giữ nếp sống giản dị, hướng về quê hương. Anh kết hôn với người vợ gốc Bắc. Hai người gặp nhau trong thời gian học tập và làm việc tại “xứ sở chuột túi” và hiện có hai con trai.

Trong đời sống thường nhật, vợ chồng anh duy trì nếp nhà Việt khi các con được dạy nói tiếng Việt, gìn giữ phong tục, thói quen ẩm thực quê hương. Cuối tuần, gia đình thường quây quần cùng nhóm bạn cũ trong đó có một người bạn học chung lớp chuyên Toán năm xưa để nấu món Việt, trò chuyện bằng giọng quê thân thuộc.

Tại Australia, anh sống gần nhà một người bạn cấp 3 cùng xuất thân từ chuyên Toán khóa 8 của THPT chuyên Hà Tĩnh. Những cuộc gặp cuối tuần của những người con xa xứ vì thế trở thành dịp để ôn chuyện cũ, chia sẻ cuộc sống và giữ sợi dây kết nối với quê hương.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia có cuộc sống kín tiếng ở nước ngoài

Trên mạng xã hội, Phan Mạnh Tân hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng. Anh từng xuất hiện trong chuyên mục “Chân dung cựu học sinh tiêu biểu” của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường, nhưng ngoài những lần như vậy, quán quân năm nào Olympia chọn cách sống kín tiếng.

Trong mắt bạn bè và đồng nghiệp, Phan Mạnh Tân là người thành đạt nhưng luôn giữ thái độ khiêm nhường. Anh gần như không xuất hiện trên mạng xã hội hay truyền thông, lựa chọn cách sống lặng lẽ, tập trung cho công việc chuyên môn, dành thời gian dạy dỗ các con và thỉnh thoảng tham gia những hoạt động của cộng đồng người Việt tại Australia.