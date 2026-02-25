Phụ huynh hiện đại đang thay đổi cách ‘nuôi heo’ cho con

Nuôi heo truyền thống có an toàn?

Trong văn hóa Việt, hình ảnh trẻ em háo hức bỏ những phong bao lì xì đỏ thắm hay những phần thưởng nhỏ vào heo đất trở thành nét đẹp quen thuộc mỗi dịp đầu xuân năm mới.

"Nuôi heo" giúp trẻ học những bài học đầu đời về tiết kiệm, trân trọng giá trị đồng tiền và và xây dựng thói quen tài chính ngay từ nhỏ. Khi nhận thức được heo đất là "tài sản riêng" đầu tiên của mình, trẻ sẽ biết quý trọng những gì tích góp được và chủ động vun đắp để số tiền ấy lớn dần theo thời gian. Chính vì vậy, nuôi heo đất từ lâu trở thành một phương pháp giáo dục tài chính tự nhiên, gần gũi và hiệu quả trong nhiều gia đình Việt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế hiện đại, hình thức tích lũy bằng heo đất cũng bộc lộ những giới hạn nhất định. Với chỉ số lạm phát bình quân ở Việt Nam khoảng 4% mỗi năm, khoản tiền cất giữ trong heo đất không những không tăng giá trị mà còn âm thầm suy giảm sức mua, khiến số tiền tích lũy dần mất giá theo thời gian.

Vì thế, nếu nuôi heo đất để tạo quỹ riêng cho các mục tiêu dài hạn của con như kế hoạch du học, học đại học hay khởi nghiệp… thì các chuyên gia tài chính khuyên rằng "đây không thật sự là giải pháp an toàn". Chưa kể, heo cũng có thể bị mất cắp hoặc đập vỡ bất cứ lúc nào, khiến phụ huynh khó kiểm soát tiến trình tích lũy và duy trì kỷ luật tài chính cho trẻ.

"Nuôi heo" bước vào thời đại số

Sự phát triển của công nghệ tài chính đang mở ra một phiên bản hiện đại hơn của việc "nuôi heo". Thay vì chỉ bỏ tiền vào heo đất hoặc gửi tiết kiệm truyền thống, phụ huynh ngày nay có xu hướng chọn tích lũy cho con bằng chứng chỉ quỹ mở thông qua các nền tảng đầu tư trực tuyến.

Hình thức này cho phép những khoản tiền nhỏ được đầu tư để tăng trưởng theo thời gian, giúp quỹ của bé lớn dần một cách bền vững. Giả sử mỗi tháng phụ huynh dành 2 triệu đồng để tích lũy chứng chỉ quỹ cổ phiếu với mức lợi nhuận trung bình giả định khoảng 15%/năm (dựa theo hiệu suất dài hạn của các quỹ mở trên thị trường), sau 10 năm khoản tích lũy có thể đạt hơn 500 triệu đồng. Nếu bắt đầu sớm từ khi con còn nhỏ, con số này có thể tiến gần mốc 2 tỷ đồng sau 18 năm. Điều đó cho thấy, chỉ cần bắt đầu sớm với chứng chỉ quỹ, khoản đóng góp hàng tháng không cần quá lớn vẫn có thể đủ để chuẩn bị cho các mục tiêu dài hạn của con sau này.

Đặc biệt, khi thiết lập việc "nuôi heo" bằng cách tích lũy định kỳ chứng chỉ quỹ hàng tháng, phụ huynh không chỉ duy trì được kỷ luật tài chính mà còn giữ cho quỹ của con tách bạch khỏi chi tiêu gia đình, nhờ đó dòng tiền được bồi đắp đều đặn và ít bị gián đoạn bởi các nhu cầu ngắn hạn.

Tích lũy chứng chỉ quỹ sớm càng có nhiều thời gian để "heo" sinh lời.

Chị Nguyễn Yến (30 tuổi, TP.HCM) bày tỏ sự thích thú với cách "nuôi heo" mới này khi chị lập một quỹ riêng cho con trai 3 tuổi mang tên "Heo của Bo" trên nền tảng phân phối chứng chỉ quỹ Fmarket. Với kế hoạch tích lũy khoảng 10 năm, mỗi tháng chị chỉ cần dành ra 1,3 triệu đồng để "nuôi heo", là mức đóng góp được tính toán dựa trên mục tiêu tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của gia đình.

"Nuôi heo theo cách này giúp tôi tích lũy đều mà không áp lực chi tiêu. Tôi yên tâm vì tiền vẫn có cơ hội sinh lời, còn con thì rất thích khi thấy ‘chú heo’ của mình lớn dần." chị Yến chia sẻ.

Khi được cùng ba mẹ theo dõi "chú heo" của mình phát triển theo thời gian, trẻ cũng dần hiểu cách dòng tiền vận động và sớm hình thành kỹ năng quản lý tiền bạc.

Chị Yến tạo cho con quỹ riêng mang tên Heo của Bo trên ứng dụng Fmarket.

Trong một thế giới tài chính ngày càng mở rộng, việc kết hợp giá trị truyền thống với công cụ đầu tư hiện đại không chỉ giúp đồng tiền vận hành hiệu quả hơn, mà còn trao cho trẻ nền tảng tư duy vững vàng từ sớm.

Những "chú heo" được nuôi dưỡng bằng chứng chỉ quỹ không còn là biểu tượng tiết kiệm đơn thuần, mà trở thành cấu phần tài sản dài hạn đóng vai trò là bước đệm quan trọng cho ước mơ du học, dự án khởi nghiệp hay những hành trình tương lai của trẻ.