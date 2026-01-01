Chủ cầu truyền hình đầu tiên của Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 lộ diện

Đường Lên Đỉnh Olympia là chương trình truyền hình về tri thức dành cho học sinh THPT, phát sóng từ năm 1999 và được xem là sân chơi trí tuệ danh giá bậc nhất dành cho học sinh cả nước. Trải qua 26 năm phát sóng, Olympia không chỉ tìm ra những nhà vô địch xuất sắc mà còn ghi dấu hành trình nỗ lực bền bỉ của nhiều thế hệ học trò yêu tri thức.

Mới đây, trận thi Quý I của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức lên sóng. Vượt qua ba đối thủ nặng ký, Trần Võ Gia Bảo (học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa) đã giành vòng nguyệt quế với 175 điểm, trở thành thí sinh đầu tiên mang cầu truyền hình Chung kết năm Olympia 26 về cho tỉnh nhà.

Trần Võ Gia Bảo là học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa. Ảnh chụp màn hình

Trong trận thi Quý I, Gia Bảo không phải là thí sinh luôn giữ vị trí dẫn đầu. Sau phần Khởi động, nam sinh Khánh Hòa tạm dẫn với 65 điểm nhưng nhanh chóng bị thu hẹp khoảng cách ở phần Vượt chướng ngại vật và tụt xuống nhóm bám đuổi sau phần thi Tăng tốc. Thậm chí, bước vào phần thi Về đích, Gia Bảo còn bị trừ điểm khi trả lời chưa chính xác ở lượt thi của đối thủ.

Tuy nhiên, ở lượt thi quyết định của mình, Gia Bảo lựa chọn ba câu hỏi có cùng giá trị 20 điểm và tận dụng thành công Ngôi sao hy vọng. Hai câu trả lời chính xác đã giúp nam sinh vươn lên 175 điểm, soán ngôi dẫn đầu và giữ vững vị trí cho đến khi trận đấu khép lại. Chiến thắng này không chỉ mang về vòng nguyệt quế quý mà còn giúp Gia Bảo trở thành thí sinh đầu tiên góp mặt trong Chung kết năm.

Trước khi bước vào trận thi quý, hành trình của Gia Bảo tại Đường Lên Đỉnh Olympia 2026 đã sớm để lại nhiều dấu ấn. Ở trận thi tuần 2 tháng 1 quý I, nam sinh Khánh Hòa từng có màn khởi đầu ấn tượng với 90 điểm ở phần Khởi động, song lại đánh mất lợi thế và kết thúc trận đấu ở vị trí thứ hai với 260 điểm.

Với tư cách thí sinh nhì có điểm số cao nhất tháng, Gia Bảo giành quyền góp mặt trong trận thi tháng 1. Tại đây, cậu tiếp tục thể hiện bản lĩnh khi ngược dòng từ vị trí thứ ba sau phần Khởi động để vươn lên giành chiến thắng chung cuộc. Tấm vé "lọt qua khe cửa hẹp" ấy đã trở thành bước đệm quan trọng, mở ra hành trình tiến thẳng vào Chung kết năm cho nam sinh lớp 11.

Gia Bảo đã trở thành gương mặt đầu tiên lọt vào Chung kết năm Olympia 2026. Ảnh: BTC

Trần Võ Gia Bảo sinh năm 2009, hiện là học sinh lớp 11 chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải, Khánh Hòa. Gia Bảo từng là thủ khoa đầu vào lớp chuyên Hóa của nhà trường. Bên cạnh nền tảng kiến thức tốt, cậu bạn còn gây ấn tượng với khả năng tính nhẩm nhanh các phép nhân, chia số có 2 đến 3 chữ số.

Không chỉ nổi bật về học tập, Gia Bảo còn cho thấy sự điềm tĩnh và bền bỉ trong thi đấu, đặc biệt ở những thời điểm mang tính quyết định, khi cục diện trận đấu có thể thay đổi chỉ sau một câu trả lời.

Gia Bảo biết đến Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm lớp 7, trong giai đoạn học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc theo dõi các trận đấu trên truyền hình, nhất là sự xuất hiện của những thí sinh đến từ Khánh Hòa, đã sớm gieo trong cậu niềm mong muốn được thử sức tại sân chơi trí tuệ này. Từ đó, Gia Bảo chủ động xây dựng kế hoạch học tập, bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện kỹ năng qua từng năm học, kiên trì theo đuổi ước mơ Olympia một cách bài bản.

Chiến thắng của Gia Bảo tiếp tục nối dài bảng thành tích ấn tượng của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải tại sân chơi Olympia. Tính đến nay, nhà trường có 14 học sinh từng tham gia chương trình, mang về 13 vòng nguyệt quế, 2 cầu truyền hình Chung kết năm, 6 học sinh vào vòng Tháng, 2 học sinh vào vòng Quý. Đặc biệt, trường từng có học sinh lập kỷ lục 460 điểm - một con số hiếm trong lịch sử Olympia.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải. Ảnh: ITN

Sau 15 năm, đây là lần thứ hai Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải có học sinh góp mặt ở Chung kết năm Olympia. Đồng thời, Khánh Hòa cũng ghi nhận hai năm liên tiếp có điểm cầu Chung kết năm, đánh dấu một giai đoạn thăng hoa của học sinh tỉnh nhà tại sân chơi trí tuệ hàng đầu dành cho học sinh THPT cả nước.