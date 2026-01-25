Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kỳ tích chú mèo vượt 250km từ Tây Ban Nha tìm đường về Pháp sau 5 tháng mất tích

25-01-2026 - 23:15 PM | Sống

Kỳ tích chú mèo vượt 250km từ Tây Ban Nha tìm đường về Pháp sau 5 tháng mất tích

Bị lạc mất khi ở Tây Ban Nha cách nhà 250km, chú mèo cưng Filou vẫn tìm về Pháp đoàn tụ với chủ sau 5 tháng, hành trình của chú khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Một cặp vợ chồng người Pháp vừa trải qua cảm xúc từ ngỡ ngàng đến vỡ òa khi tìm lại chú mèo cưng thất lạc tại Tây Ban Nha từ 5 tháng trước. Đáng kinh ngạc hơn, chú mèo cưng tự mình đi về quãng đường 250km và được tìm thấy ở ngay gần nhà.

Đầu tháng 8/2025, trên đường từ vùng đồng bằng Ebro, tỉnh Tarragona (Tây Ban Nha) trở về xã Olonzac, tỉnh Hérault (Pháp), Patrick và Evelyne Sire dừng chân đổ xăng tại một trạm nghỉ ở Catalonia. Họ để hé cửa kính xe khi đi mua cà phê. Chú mèo tinh nghịch có lẽ đã lẻn ra ngoài vào thời điểm đó.

Gia đình Sire tiếp tục hành trình vì nghĩ Filou đang ngủ say trong xe như mọi khi. Phải vài giờ sau, khi dừng chân tại hồ Jouarres, vùng Aude, Pháp, cặp đôi mới phát hiện chú mèo cưng biến mất. Sau khi lục tìm khắp các ngóc ngách trên xe và dùng thức ăn mời gọi nhưng không có kết quả, Patrick và Evelyne mới tin rằng Filou đi lạc.

Chú mèo Filou dường như vẫn giận dỗi chủ sau khi bị bỏ quên. (Ảnh: Swipe)

Hôm sau, cả hai quay lại trạm nghỉ ở Catalonia, tìm kiếm và hỏi thăm mọi người về chú mèo trắng đen. Họ liên hệ với hội bảo vệ động vật địa phương và báo cáo với Cảnh vệ dân sự Tây Ban Nha, nhưng nhiều ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín.

Ngày 19/8, hy vọng nhen nhóm khi có tin một chú mèo trắng đen xuất hiện gần trạm nghỉ ở Catalonia. Cặp vợ chồng lập tức lái xe trở lại và thức trắng đêm chờ đợi nhưng vô ích. Con mèo được nhìn thấy đúng là giống Filou, song nó đã biến mất trước khi ai đó kịp lại gần. Suốt thời gian sau, họ nhận được nhiều ảnh chụp mèo lạc từ Hội Bảo vệ Động vật Tây Ban Nha, nhưng không có chú mèo nào là Filou cả.

Gia đình Sire dần chấp nhận thực tế mất mèo cưng. Bất ngờ vào ngày 9/1/2026, điều kỳ diệu xảy đến. Một phụ nữ tên là Hélène ở làng Homps, ngay cạnh xã Olonzac, liên lạc với họ, cho biết đang chăm sóc Filou.

Bà kể rằng chú mèo xuất hiện khoảng một tháng trước trong tình trạng gầy gò và kiệt sức vì lạnh. Bà đưa mèo đến bác sỹ thú y. Nhờ chip điện tử gắn sẵn, các bác sỹ xác định được chủ nhân là ông bà Patrick và Evelyne Sire.

Dù không có số điện thoại của người xã bên, Hélène tìm sang tận nhà để báo tin vui. Patrick lập tức đến đón chú mèo và ngỡ ngàng thấy Filou vẫn khỏe mạnh dù sụt cân nhiều.

Việc Filou tự tìm đường về nhà, vượt 250km qua nhiều vùng miền và biên giới quốc gia, vẫn là một ẩn số. Dù không thể lần lại chính xác lộ trình, các chuyên gia giải thích rằng mèo có trí nhớ không gian cực tốt. Chúng có khả năng ghi nhớ các cột mốc thị giác, mùi hương và âm thanh quen thuộc ở khoảng cách rất xa để định vị phương hướng.

Theo Hoàng Hà/VTC News

VTC NEWS

