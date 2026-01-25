Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị hỏi khó "Khi nào 1 + 1 = 1?", nữ sinh đáp 1 câu khiến HR gật đầu, nhận việc ngay lập tức!

Đáp án là gì đây?

Giữa “rừng” CV ngày càng dày, việc chọn đúng người chưa bao giờ là dễ. Vì thế, nhiều doanh nghiệp bắt đầu dùng những câu hỏi tưởng chừng “lạc đề” trong phỏng vấn. Không để đánh đố, cũng chẳng phải để bắt bẻ kiến thức, những câu hỏi mở kiểu này giúp nhà tuyển dụng soi rất nhanh cách tư duy, khả năng giao tiếp và độ linh hoạt của ứng viên.

Lương Thu - một sinh viên vừa tốt nghiệp cũng bước vào hành trình săn việc như bao bạn trẻ khác. Sau nhiều ngày gửi hồ sơ, cuối cùng cô nhận được lời mời phỏng vấn từ một công ty tài chính lớn. Thu chuẩn bị khá kỹ từ việc tìm hiểu về doanh nghiệp, ôn lại kiến thức, tập trả lời các câu hỏi thường gặp. Cô hy vọng buổi phỏng vấn này sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Đúng giờ hẹn, Lương Thu có mặt tại công ty, cùng phỏng vấn với hai ứng viên khác. Phần câu hỏi chuyên môn diễn ra suôn sẻ, cả ba đều thể hiện khá tốt. Nhưng rồi, người phỏng vấn bất ngờ “đổi gió” bằng một câu hỏi khiến cả phòng khựng lại: “Theo bạn, khi nào thì 1 + 1 = 1?”.

Nghe qua tưởng dễ, nhưng càng nghĩ, Thu và các ứng viên lại càng rối. Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.

Bị hỏi khó "Khi nào 1 + 1 = 1?", nữ sinh đáp 1 câu khiến HR gật đầu, nhận việc ngay lập tức!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ: Pinterest

Ứng viên đầu tiên trả lời khá chắc chắn: “Em nghĩ 1 + 1 chỉ có thể bằng 2. Nếu bằng 1 thì chắc là phép tính sai”.

Ứng viên thứ hai cũng không giấu được sự lúng túng: “Em không hiểu trong trường hợp nào 1 + 1 lại bằng 1. Có lẽ đây là một câu hỏi đánh lừa”.

Đến lượt mình, Lương Thu im lặng vài giây. Cô để ý người phỏng vấn không hề tỏ ra thất vọng, cũng không vội phản bác. Cô mỉm cười và trả lời: “Theo em, 1 + 1 có thể bằng 1 nếu mình nhìn theo một góc khác. Ví dụ, 1 chiếc tất + 1 chiếc tất = 1 đôi tất, hay 1 chiếc giày + 1 chiếc giày = 1 đôi giày”.

Nghe xong, nhà tuyển dụng bật cười, gật đầu hài lòng. Và ngay sau buổi phỏng vấn hôm đó, Lương Thu nhận được thư mời làm việc.

Thực ra, câu hỏi “1 + 1 = 1” không cần một đáp án chuẩn xác. Điều nhà tuyển dụng muốn thấy là cách ứng viên suy nghĩ, xử lý tình huống và giao tiếp khi gặp một vấn đề “không có khuôn mẫu”. Trong bối cảnh môi trường làm việc ngày càng phức tạp, những người vừa có IQ đủ tốt, vừa sở hữu EQ cao, biết linh hoạt, biết đặt mình vào bức tranh tổng thể luôn là lựa chọn đáng giá.

Câu hỏi 'sao mẹ không hỏi con làm sao đạt 9,75 điểm' khiến phụ huynh sững người

Theo Trang Vũ

Thanh niên Việt

