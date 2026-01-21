Bố chồng có tiền tỷ vẫn không giúp con trai, con dâu đến hỏi cho ra lẽ: Vừa bước vào nhà đã chết lặng

Gia đình con trai chật vật giữa thành phố lớn

Trong quan niệm truyền thống, nhiều bậc cha mẹ sẵn sàng chắt chiu cả đời để giúp con cái ổn định cuộc sống. Thế nhưng, thực tế không phải gia đình nào cũng như vậy. Có những người làm cha mẹ lại chọn cách không trợ giúp, thậm chí đứng ngoài khi con cái rơi vào khó khăn và câu chuyện dưới đây là một trường hợp gây tranh cãi như thế.

Chị Ngụy (41 tuổi) sống cùng chồng và hai con tại Vân Nam, Trung Quốc. Gia đình không đến mức thiếu ăn thiếu mặc, nhưng gánh nặng tài chính luôn đè nặng lên vai hai vợ chồng.

(Ảnh: Sohu)

Người chồng là con trai duy nhất trong nhà, thu nhập hàng tháng gần như dồn hết cho tiền trả góp căn hộ. Phần thu nhập của chị Ngụy chỉ vừa đủ trang trải sinh hoạt, học hành của con cái. Gia đình không có khoản tích lũy, thậm chí còn mang nợ vì mua nhà, sửa nhà và xoay vòng cuộc sống.

Điều khiến chị Ngụy khó chấp nhận nhất là bố chồng có khoản tiền tiết kiệm lớn, sống sung túc, thuê người giúp việc nhưng tuyệt nhiên không hỗ trợ con trai một lần nào.

Người bố chồng "kỳ lạ": giàu có nhưng xa cách

Theo lời người thân, bố chồng chị Ngụy năm nay 68 tuổi, sức khỏe tốt, sống một mình trong căn hộ rộng rãi. Ông có lối sống khác hẳn những người cao tuổi cùng trang lứa như không sinh hoạt hội nhóm, không gắn bó gia đình, thường xuyên thay người giúp việc, đi lại tùy hứng.

(Ảnh: Sohu)

Ông đến nhà con trai không báo trước, có lúc chỉ ghé chơi rồi rủ con trai đi uống rượu, mọi chi phí đều do vợ chồng trẻ chi trả. Thế nhưng, khi gia đình cần tiền gấp từ học phí, sinh hoạt cho đến những khoản phát sinh ông đều từ chối thẳng thừng.

Ngay cả khi hai vợ chồng từng ngỏ ý vay tiền mua nhà, ông cũng không một lời giải thích, lập tức nói "không".

Giọt nước tràn ly từ một cú va chạm giao thông

Mâu thuẫn âm ỉ kéo dài cho đến một ngày, chị Ngụy gặp tai nạn giao thông nhỏ, phải bồi thường gần 20 triệu đồng. Trong lúc hoảng loạn, chị buộc phải gọi điện cầu cứu bố chồng. Cuộc gọi chưa dứt câu, đầu dây bên kia đã cúp máy.

Khoảnh khắc ấy, chị Ngụy gần như sụp đổ. Cuối cùng, gia đình lại phải vay mượn bạn bè để giải quyết hậu quả. Không kìm nén được nữa, người con dâu quyết định đích thân đến nhà bố chồng để hỏi cho ra lẽ.

(Ảnh: Sohu)

Cánh cửa vừa mở, chị Ngụy sững người. Trong căn hộ rộng rãi, có tới sáu người giúp việc, bố chồng ngồi ung dung trên sofa, khung cảnh hoàn toàn trái ngược với cuộc sống chật vật của gia đình con trai.

Khi được hỏi vì sao có điều kiện như vậy nhưng không giúp con cái, người đàn ông lớn tuổi chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Con thật sự không hiểu sao?"

Rồi ông nói thẳng điều khiến người đối diện không thể phản bác. "Vì các con khiến bố quá thất vọng"

Theo lời ông, nhiều thế hệ trong gia đình đều làm ăn thành đạt, tự thân vươn lên. Thế nhưng đến đời con trai, ông lại thấy sự phụ thuộc, thiếu bản lĩnh và tâm lý trông chờ.

(Ảnh: Sohu)

Ông thừa nhận đã cố tình không giúp, với suy nghĩ rằng chỉ khi bị đẩy đến giới hạn, con cái mới tự đứng dậy.

"Nếu các con làm được việc, tiền này là của các con. Nhưng nếu chỉ biết than vãn, trông chờ, bố thà đem tiền đi làm việc khác."

Câu nói cuối cùng như một nhát dao cắt đứt mọi kỳ vọng.

Người con dâu lặng lẽ rời khỏi căn nhà ấy, mang theo cảm xúc lẫn lộn. Tức giận có, tổn thương có, nhưng cũng bắt đầu xuất hiện một sự thức tỉnh.

Câu chuyện này nhanh chóng gây tranh luận trên các trang mạng xã hội Trung Quốc.

Cha mẹ có nghĩa vụ phải hỗ trợ con cái đến đâu? Giúp đỡ là yêu thương, hay đôi khi không giúp mới là cách dạy dỗ khắc nghiệt nhất? Giữa trách nhiệm gia đình và triết lý tự lập, ranh giới nằm ở đâu?

Có lẽ, câu trả lời không giống nhau với mỗi gia đình. Nhưng rõ ràng, trong căn nhà có sáu người giúp việc ấy, không chỉ có tiền bạc, mà còn là cả một hệ giá trị sống khác biệt.

Theo Sohu, Sina, 163