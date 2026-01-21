Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng

21-01-2026 - 00:32 AM | Sống

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng

Mẹ tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiết lộ lý do không dám xem U23 Việt Nam đá với U23 Trung Quốc tại bán kết U23 châu Á 2026 hôm nay.

Trước giờ bóng lăn trong trận bán kết U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc lúc 22h30 ngày 20/1, căn nhà nhỏ của gia đình Đình Bắc hôm nay nhộn nhịp khác hẳn ngày thường. Giữa sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá cả nước, tại quê nhà Nghệ An niềm tự hào của người dân nơi đây đang biến thành một ngày hội thực sự.

Không khí Tết như đến sớm hơn trong tiếng trò chuyện rôm rả về bóng đá, về những bàn thắng và về trận đấu đầy duyên nợ với U23 Trung Quốc sắp tới. Tuy nhiên, giữa không khí ấy, bố mẹ Đình Bắc lại hé lộ một điều đặc biệt.

Mẹ Đình Bắc đi chơi bóng chuyền, hé lộ lý do không xem con thi đấu (Video: NXH)

Ông Nguyễn Đình Ấp - bố của tiền đạo sinh năm 2004 cho biết dù không khí đang háo hức thế này nhưng bà xã lại không dám xem con trai thi đấu vì sợ tim lại "đánh trống". Mẹ Đình Bắp tiếp lời do vấn đề về sức khoẻ, ngày trước bà vẫn theo dõi con trai thi đấu nhưng nhiều lần Đình Bắc chấn thương nên giờ ám ảnh không dám xem.

Đón tiếp khách đến nhà trước giờ trận đấu diễn ra, ông Nguyễn Đình Ấp vừa rót trà tiếp khách vừa không giấu nổi niềm xúc động: “Gia đình tôi làm nông, mẹ Bắc thì buôn bán nhỏ ở chợ. Thấy con thành công, được cả nước yêu mến, chúng tôi mừng lắm nhưng cũng lo cho sức khỏe của con. Chỉ mong con chân cứng đá mềm để cống hiến hết mình cho tổ quốc".

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 1.

Bố Đình Bắc tự hào về con trai (Ảnh: Như Hoàn)

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 2.

Chiều ngày 20/1, mẹ Đình Bắc còn tranh thủ đi chơi bóng chuyền cùng hàng xóm (Ảnh: Như Hoàn)

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 3.

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 4.

Dù bận rộn với công việc đồng áng, nhưng những ngày này, sự quan tâm của bà con chính là động lực lớn nhất của gia đình. Thậm chí, một số bạn trẻ trong xóm còn tự tay chuẩn bị những tấm sticker in hình Đình Bắc kèm biểu tượng trái tim để phát cho mọi người, tạo nên một "lực lượng cổ động viên" đặc biệt ngay tại quê nhà.

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 5.

Tưng bừng không khí cổ vũ U23 Việt Nam tại quê nhà Đình Bắc ở Nghệ An (Ảnh: Như Hoàn)

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 6.

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 7.

Mẹ Đình Bắc không dám xem con trai thi đấu bán kết U23 châu Á, lý do phía sau khiến ai cũng rưng rưng- Ảnh 8.

Đình Bắc báo tin vui

Theo Hải Đăng

Đời sống và Pháp luật

