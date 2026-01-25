“Cơn sốt đào vàng” kiểu mới tại Australia

Tại những khu vực hẻo lánh, nơi có các mỏ vàng lâu đời ở bang Victoria (Australia), những người săn vàng miệt mài đào bới trong rừng, sàng lọc từng xẻng đất, trong khi các máy dò kim loại hoạt động liên tục. Bà Kelly Smith, 50 tuổi, cùng chồng đã tham gia một khóa huấn luyện do trung tâm đào vàng tổ chức. Những người đam mê săn vàng đang đổ về khu vực rộng 9.600 km² này, nơi được đánh giá là một trong những vùng có triển vọng lớn nhất thế giới về vàng cục.

Theo ông Tony Mills, một hướng dẫn viên săn vàng, ông từng tìm thấy cục vàng nặng gần 2 kg và nhiều cục khác có trọng lượng khoảng nửa cân trong quá trình làm nghề.

Chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ông Alex Eram cho biết ông từng làm đầu bếp suốt 48 năm với cường độ công việc căng thẳng. Khi nghỉ việc, ông quyết định dành thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi sở thích săn vàng. Theo ông, điều hấp dẫn không chỉ nằm ở việc tìm vàng, mà còn ở những khoảnh khắc gặp gỡ, trò chuyện cùng mọi người trong giờ ăn trưa hay quây quần bên đống lửa vào buổi tối.

(Ảnh chụp màn hình)

Máy dò kim loại được sử dụng phổ biến tại đây có giá 2.999 đô la Australia, tương đương gần 53 triệu đồng, và đã bán hết trên toàn quốc chỉ trong vài tuần sau khi ra mắt. Trong bối cảnh giá vàng liên tục lập kỷ lục, có thời điểm vượt mốc 4.500 USD/ounce, Goldman Sachs dự báo giá vàng có thể đạt mức cao hơn vào cuối năm, đặc biệt nếu các nhà đầu tư tiếp tục đa dạng hóa danh mục trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và tài chính.

Anh Damian Duke, một thợ săn vàng khác, cho biết việc tìm thấy những cục vàng mang lại động lực lớn, giúp gia đình anh trang trải chi phí sinh hoạt và có thêm điều kiện cho con cái vui chơi.

Tại bang Victoria, những người săn vàng phải mua giấy phép từ chính quyền bang. Giấy phép này cho phép họ tìm vàng bằng các dụng cụ cầm tay và được giữ toàn bộ số vàng tìm thấy. Mỗi giấy phép có giá 28,60 đô la Australia, tương đương hơn 500.000 đồng, và có hiệu lực trong 10 năm. Tháng 11/2025, nhu cầu mua giấy phép đạt mức cao nhất từ trước tới nay, với gần 16.000 giấy phép được bán ra. Hiện toàn bang Victoria có hơn 100.000 giấy phép khai thác vàng đang được sử dụng.

Một phụ nữ 63 tuổi, mới mua máy dò kim loại vài ngày trước, cho biết bà không tìm thấy vàng trong thời gian dài và cũng không kỳ vọng trở nên giàu có. Theo bà, điều quan trọng nhất là được hòa mình vào thiên nhiên, quan sát sự thay đổi của các mùa, chụp ảnh chim chóc, hoa lá và tận hưởng khoảng thời gian ở vùng đất này.