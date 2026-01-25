Mổ thịt con bò chỉ ngủ đứng, phát hiện vật thể nghi là ngưu hoàng quý hiếm

Theo ông Hùng, qua nhiều năm buôn bán trâu bò, bỏ mối cho nhiều lò mổ, đây là lần đầu tiên ông tận mắt thấy vật thể nghi là ngưu hoàng trong túi mật bò.



Túi mật chứa vật thể lạ nghi là ngưu hoàng của ông Hùng.

Ông Hùng kể, mấy hôm trước khi bị mổ, con bò mang vật thể nghi là ngưu hoàng cũng mang nhiều biểu hiện khác thường. Ông Hùng quan sát trong thời gian dài thấy con bò này rất đặc biệt, ăn no đứng ngủ chứ không nằm, không hề giống các con bò khác. Có lẽ vì thế nên nuôi mãi mà không béo nổi , con bò cứ gầy còm dần.

Khi mổ bò, ông Hùng phát hiện một vật tròn, nhỏ hơn quả trứng gà, có màu vàng cam nằm trong túi mật. Cầm túi mật giơ lên, ông Hùng thấy khối vật thể nghi là ngưu hoàng có màu vàng rực, chuyển động trong thứ dịch xanh đen trong vắt.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, ông Hùng tin rằng đây chính là ngưu hoàng tự nhiên - thứ mà ngay cả những người làm nghề giết mổ lâu năm cũng hiếm khi được thấy.

Để kiểm chứng, ông Hùng liên hệ với một số người quen tự nhận là biết về ngưu hoàng, đồng thời rao bán trên mạng nhưng nhiều người lắc đầu, không dám khẳng định. Vì vậy, từ khi phát hiện đến nay, gia đình ông Hùng vẫn giữ nguyên vật thể nghi là ngưu hoàng trong túi mật bò, bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh.

Trong khi đó, theo các tài liệu y học cổ truyền, ngưu hoàng (tên khoa học là Calculus Bovis) thực chất là sỏi mật hình thành trong túi mật của trâu, bò, thường gặp ở những con ốm kéo dài. Ngưu hoàng chứa nhiều thành phần như: acid cholic, acid desoxycholic, acid taurocholic, bilirubin, các acid amin và một số khoáng chất. Từ lâu, ngưu hoàng được ghi nhận trong y văn cổ là vị thuốc dùng trong một số trường hợp sốt cao, mê sảng, co giật, đặc biệt là bào chế thuốc chống đột quỵ.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Thị Hồng Nhung (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) thông tin, ngưu hoàng hình thành tự nhiên là cực kỳ hiếm. Phần lớn các sản phẩm ngưu hoàng trên thị trường hiện nay là dạng nuôi cấy hoặc tổng hợp. Đây là vị thuốc quý trong y học, nhưng việc sử dụng ngưu hoàng như thế nào cần có chỉ định và hướng dẫn chuyên môn để tránh rủi ro cho sức khỏe, bởi phần lớn các loại thuốc Đông y cần kết hợp, bào chế chứ ít khi dùng đơn độc.