3 kiểu người ai cũng muốn tránh xa khi đi làm, mong bạn không là một trong số đó

Chốn công sở không phải nơi để kết bạn bằng mọi giá, nhưng cũng không phải chiến trường nơi ai cũng phải dè chừng nhau từng câu chữ. Phần lớn chúng ta chỉ mong có một môi trường làm việc đủ thoải mái, làm đúng việc, tôn trọng lẫn nhau, không ai phải “đỡ đạn” cho ai. Thế nhưng, mối quan hệ giữa con người với con người thường không tránh khỏi va chạm.

Có những kiểu đồng nghiệp, dù không làm gì quá sai trái, họ vẫn khiến người khác tự động muốn giữ khoảng cách, hạn chế giao thiệp, thậm chí né tránh làm việc chung. Không phải vì ghét, mà vì càng tiếp xúc càng mệt.

1. Người “không bao giờ sai”

Kiểu đồng nghiệp này thường rất tự tin, thậm chí thông minh và có năng lực. Vấn đề nằm ở chỗ, trong thế giới của họ, đúng - sai là chuyện quan trọng bậc nhất.

Mỗi cuộc họp với họ giống như một phiên tranh luận mà mục tiêu không phải tìm ra giải pháp tốt nhất cho cả nhóm, mà là chứng minh quan điểm của mình là hợp lý nhất. Họ có thể bắt bẻ tiểu tiết, phủ định ý kiến người khác chỉ để bảo vệ lập luận của bản thân, và rất hiếm khi nói một câu đơn giản: “Ừ, ý đó cũng hay.”

Làm việc với kiểu người này lâu ngày, đồng nghiệp xung quanh sẽ dần chọn im lặng. Không phải vì không có ý tưởng, mà vì biết nói ra cũng chẳng để làm gì. Môi trường làm việc theo đó trở nên khô cứng, thiếu sự trao đổi thật sự. Nhưng môi trường làm việc nhóm không vận hành bằng việc ai đúng hơn ai, mà bằng việc ai cùng nhau đi được xa hơn. Và khi một người lúc nào cũng cần chứng minh mình đúng, họ vô tình đẩy người khác ra khỏi cuộc chơi.

2. Người “không liên quan” với mọi rắc rối chung

Đây là kiểu đồng nghiệp hiếm khi gây lỗi trực tiếp, nhưng cũng hiếm khi xuất hiện khi tập thể cần. Họ làm đúng phần việc được giao, không hơn, không kém, và gần như không bao giờ bước thêm một bước nếu điều đó không nằm trong mô tả công việc. Khi có vấn đề phát sinh, phản xạ quen thuộc của họ là: “Cái này không phải việc của mình.” Khi dự án gặp trục trặc, họ thường đứng ngoài quan sát, chờ xem ai sẽ chịu trách nhiệm.

Về lý, họ không sai. Ai cũng có quyền bảo vệ ranh giới công việc của mình. Nhưng về tình và về lâu dài, kiểu thái độ “đứng ngoài cuộc” này khiến người khác cảm thấy không có tinh thần chung vì đồng đội.

Trong môi trường công sở, có những lúc không ai được phép hoàn toàn vô can, bởi công việc hiếm khi trôi chảy đúng như kế hoạch. Đồng nghiệp tránh làm cùng kiểu người này không phải vì họ lười, mà vì cảm giác đơn độc khi gặp khó. Làm việc nhóm mà mỗi người chỉ lo giữ phần mình an toàn, tập thể sẽ rất mong manh. Và người luôn chọn đứng ngoài, sớm muộn cũng sẽ bị tập thể đứng ngoài ngược lại.

3. Người lan tỏa sự tiêu cực

Họ thường xuyên than thở, phàn nàn, và có khả năng biến một chuyện nhỏ thành một vấn đề lớn. Công việc quá tải, sếp khó tính, đồng nghiệp thiếu tinh tế, công ty không công bằng,... trong câu chuyện của họ, hiếm khi có điểm sáng. Điều nguy hiểm không nằm ở việc họ tiêu cực, mà ở chỗ cảm xúc ấy có tính lây lan.

Ngồi cạnh một người luôn nhìn mọi thứ bằng lăng kính u ám, bạn rất dễ bị kéo vào vòng xoáy mệt mỏi đó. Ban đầu chỉ là nghe cho biết, lâu dần thành đồng cảm, rồi bất giác thấy công việc của mình cũng nặng nề hơn trước. Những người này không hẳn xấu, thậm chí nhiều người chỉ đang stress và cần được lắng nghe. Nhưng khi họ không có ý định thay đổi, không tìm cách giải quyết mà chỉ lặp lại sự than vãn, người khác buộc phải giữ khoảng cách để tự bảo vệ năng lượng của mình. Trong công sở, không ai có đủ sức gánh cảm xúc tiêu cực của người khác mãi được.

Nghĩ kỳ thì 3 kiểu đồng nghiệp kể trên không phải người xấu. Họ chỉ là những kiểu người khiến việc hợp tác trở nên khó khăn hơn mức cần thiết. Điều đáng nói là, trong những thời điểm nhất định của sự nghiệp, ai trong chúng ta cũng có thể vô tình mang dáng dấp của một trong ba kiểu đó. Có lúc ta quá cố chấp với quan điểm của mình, có lúc ta chọn đứng ngoài để an toàn, có lúc ta để cảm xúc tiêu cực lấn át lý trí.

Công sở vốn đã đủ áp lực, thứ khiến người ta muốn ở lại không chỉ là lương cao hay chức danh đẹp, mà là cảm giác làm việc cùng những con người dễ chịu. Và đôi khi, để không trở thành kiểu đồng nghiệp mà người khác muốn tránh, chỉ cần học cách lắng nghe hơn một chút, chia sẻ hơn một chút, và giữ cho mình đủ tỉnh táo để không mang gánh nặng của mình đặt lên vai người khác.