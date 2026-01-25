U80 mà khỏe hơn bao giờ hết sau khi quyết tâm làm 1 điều "thay đổi cuộc đời"

Một phụ nữ 79 tuổi đã tiết lộ rằng một cuộc trò chuyện với con gái đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của bà và khởi động hành trình giảm cân ngoạn mục. Joan MacDonald là một nguồn cảm hứng thực sự khi bắt đầu cuộc “lột xác” của mình ở tuổi 70.

Giờ đây, sau 9 năm, bà gần như không còn giống với con người trước kia. Bà tập tạ, xuất hiện trên trang bìa tạp chí Women's Health và xây dựng “đế chế” thể hình của riêng mình mang tên @trainwithjoan, nơi bà sở hữu 2,1 triệu người theo dõi trên Instagram. Nhưng trước khi có cuộc sống mới này, chính con gái bà, Michelle, là người đầu tiên khuyến khích bà bắt đầu hành trình ấy – và giờ đây, khi tiến gần tuổi 80, bà cho biết mình khỏe mạnh hơn bao giờ hết.

Joan MacDonald bắt đầu hành trình rèn luyện thể chất của mình ở tuổi 70.

Trong một bài đăng trên Instagram, Joan được thấy đang thực hiện hoàn hảo động tác giãn cơ “bridge”, với dòng chữ phía trên ghi: “Nhưng… bà gần 80 rồi mà.”

Bà nói: “Đúng vậy. Và đây chính xác là cách tôi muốn sống. Mạnh mẽ. Hồn nhiên. Vận động cơ thể vì điều đó mang lại cho tôi niềm vui, không phải vì tuổi tác của tôi, mà là bất chấp những gì mọi người nghĩ rằng tuổi tác nên giới hạn tôi.”

“Tôi không tập luyện để trông trẻ hơn. Tôi vận động để có thể sống trọn vẹn hơn. Để có thể cười, nhảy múa, cúi người, mỉm cười… và cảm thấy thoải mái trong chính cơ thể mình.”

“Nếu bạn đang chờ đợi thời điểm để tỏa sáng…, thì đây chính là lúc. Hãy tiếp tục vận động. Hãy tiếp tục chọn ưu tiên chính bản thân bạn.”

Joan sở hữu 2,1 triệu người theo dõi trên Instagram.

Vượt qua giai đoạn sợ hãi và khốn khổ vì sức khỏe

Trong những cuộc phỏng vấn trước đây, Joan kể một câu nói của con gái đã thay đổi hoàn toàn thế giới của bà, khi Michelle nói với bà: “Mẹ ơi, sao mẹ không đi tập gym?”

Người mẹ của ba đứa con, đến từ Canada, đã phải vật lộn với huyết áp cao và các vấn đề về thận trước thời điểm mang tính bước ngoặt này.

Và khi bà sắp bước sang tuổi 71, bà cảm thấy “sợ hãi và khốn khổ”. Trước đó, bà đã nhận được những lời cảnh báo từ bác sĩ về việc cần cải thiện sức khỏe, nhưng chính khoảnh khắc với con gái mới thực sự thay đổi cách nhìn của bà về cuộc sống.

Giờ đây, sau 9 năm, Joan tập luyện cùng con gái Michelle, một chuyên gia được chứng nhận về sức mạnh và thể chất, đồng thời là huấn luyện viên dinh dưỡng thể thao.

Joan đã phải vật lộn với huyết áp cao và các vấn đề về thận trước thời điểm mang tính bước ngoặt này.

Bà bắt đầu bằng việc học cách sử dụng các máy móc trong phòng gym thông qua các video trên YouTube, sau đó chuyển sang rèn luyện sức mạnh với tạ tự do. Dần dần, Joan tăng mức tạ và hiện tại bà mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Bà sử dụng tài khoản Instagram của mình để truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ đang gặp khó khăn trong việc bắt đầu hành trình rèn luyện thể chất. Năm nay, Joan sẽ bước sang tuổi 80 và chắc chắn bà đang không ngừng thử thách giới hạn của bản thân.

Joan tươi tắn ở tuổi 79.

Người mẹ này yêu thích những buổi tập sức mạnh, nâng tạ và chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số. Bạn có thể theo dõi Joan trên Instagram để tìm thấy nguồn cảm hứng cho chính mình.