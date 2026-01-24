Cụ bà sống thọ 114 tuổi nhờ 4 thói quen đơn giản: Không phải tập thể dục hay ăn kiêng khắt khe

Cụ bà Pearl Berg thọ 114 tuổi, từng được ghi nhận thuộc người cao tuổi nhất thế giới theo một nghiên cứu lão khoa. Tiến sĩ Jeremy Lorber, bác sĩ chuyên khoa huyết học - ung thư tại bệnh viện Cedars-Sinai ở Los Angeles (Mỹ) là người theo dõi sức khỏe bà Berg và rất ấn tượng tuổi thọ của cụ bà này.

Vị bác sĩ nhận thấy bà Berg không ép bản thân phải theo một chế độ nghiêm ngặt nào, sống ít nguyên tắc khắt khe và thậm chí có sở thích không lành mạnh như thích ăn đồ ngọt. "Có vẻ như bà Berg luôn muốn sống theo một cách trọn vẹn nhất", Lorber nói.

Tiến sĩ Jeremy Lorber tiết lộ bí quyết sống thọ của bà Berg nằm ở việc không bao giờ hút thuốc, uống nước ép cam tươi mỗi sáng, ăn rất ít thực phẩm chứa chất béo xấu và duy trì nhiều mối quan hệ xã hội.

Uống nước cam mỗi ngày

Nước cam chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa làm chậm quá trình lão hóa, có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh về đường hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch.

Một cốc nước cam giúp tăng cường 347 mg canxi (ứng với 27% canxi con người cần trong một ngày) tốt cho người cao tuổi vì đây là đối tượng cần bổ sung canxi vừa đủ để ngừa loãng xương, tránh xương bị xốp giòn, dễ gãy. Canxi giúp xây dựng và duy trì xương, răng chắc khỏe, đồng thời đảm bảo tim, dây thần kinh và cơ bắp hoạt động tốt.

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025, 1 cốc nước cam được tính tương đương với một khẩu phần trái cây. Nước cam còn có tác dụng cải thiện sức khỏe tiêu hóa, thị lực, tăng cường lưu thông máu và tốt cho sức khỏe tim mạch.

Ăn ít thực phẩm chứa chất béo xấu

Thói quen ăn đồ nhiều dầu mỡ chứa chất béo xấu làm tăng nguy cơ gây đầy hơi, đau dạ dày, dễ dẫn đến thừa cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ ở mọi lứa tuổi và càng nghiêm trọng hơn ở người cao tuổi.

Các loại đồ ăn chứa nhiều chất béo cũng có xu hướng nhiều gia vị như muối, đường, dẫn đến đẩy nhanh quá trình lão hóa, dễ mắc tiểu đường và gây suy yếu hệ vi sinh vật đường ruột. Chính vì vậy thói quen ăn ít các thực phẩm chứa chất béo xấu giúp bà Pearl Berg cân nặng ổn định và phòng tránh được các bệnh mãn tính.

Duy trì tốt các mối quan hệ xã hội

Cụ bà 114 tuổi luôn ý thức về việc duy trì mạng lưới các mối quan hệ, tham gia vào CLB sách cũng như các hoạt động cộng đồng, công việc tình nguyện. Theo một nghiên cứu kéo dài 85 năm của Đại học Harvard, những mối quan hệ tích cực sẽ khiến con người hạnh phúc và có thể giúp họ sống lâu hơn.

Tiến sĩ người Mỹ từng tham gia nghiên cứu về tuổi thọ Sofiya Milman cho biết: "Rất nhiều người trên 100 tuổi nói về tầm quan trọng của các mối quan hệ, gia đình, cộng đồng và bạn bè của họ".

Nghiên cứu của chuyên gia về tuổi thọ Dan Buettner cho thấy những người sống thọ ở Vùng Xanh có xu hướng ở gần những người thân. Việc này tốt cho sức khỏe tinh thần, giảm căng thẳng ở người cao tuổi.

Không hút thuốc

Tiến sĩ Jeremy Lorber đánh giá việc không hút thuốc có tác động tích cực đến sức khỏe và tuổi thọ của cụ bà 114 tuổi. Đó là do hút thuốc và tiếp xúc với khói thuốc gây ra khoảng 480.000 trường hợp tử vong sớm mỗi năm ở Hoa Kỳ với khoảng 36% tử vong do ung thư, 39% do bệnh tim mạch và đột quỵ, và 24% do các bệnh phổi.

Khói thuốc gây hại cho gần như tất cả các cơ quan và hệ thống trong cơ thể và giảm sức khỏe tổng thể của con người, tăng nguy cơ mắc ung thư, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, tiểu đường, loãng xương, viêm khớp dạng thấp…

Theo Business Insider