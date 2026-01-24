Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"

24-01-2026 - 22:14 PM | Sống

- Công an TP Hồ Chí Minh vừa khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán thuốc đông y giả, pha trộn hoạt chất tân dược.

Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y" - Ảnh 1.

Một trong những sản phẩm "thuốc đông y" bị thu giữ. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Ngày 23/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hiển (SN 1962), Ngô Mỹ Hoành (SN 1973) và Võ Văn Nghề (SN 1993, cùng cư trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Trước đó, ngày 08/01/2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Bình Hưng phát hiện Võ Văn Nghề điều khiển xe mô tô vận chuyển nhiều thùng carton chứa các loại thuốc dạng hoàn, màu đen. Số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 1.

Các đối tượng tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh. (Từ trái sang Nguyễn Duy Hiển, Ngô Mỹ Hoàng và Võ Văn Nghề). Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Tại cơ quan Công an, Võ Văn Nghề khai nhận được Nguyễn Duy Hiển thuê vận chuyển số thuốc trên để gửi qua chành xe tuyến TP Hồ Chí Minh - Tây Ninh giao cho khách. Từ lời khai này, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã mở rộng xác minh, đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan để làm rõ hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, một số sản phẩm thuốc từng được đăng ký lưu hành trước đây nhưng đã bị cơ quan chức năng thu hồi. Mặc dù vậy, Nguyễn Duy Hiển cùng vợ là Ngô Mỹ Hoành vẫn tiếp tục tổ chức sản xuất nhiều loại "thuốc đông y" khi chưa được cấp phép. Các đối tượng tự đặt tên thuốc, dựng tên doanh nghiệp và địa chỉ sản xuất tại nước ngoài như Singapore, Trung Quốc, Hồng Kông… rồi in trên bao bì nhằm tạo vỏ bọc là hàng nhập khẩu, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc và đánh lừa người tiêu dùng.

Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 2.
Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 3.
Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 4.
Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 5.
Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 6.
Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 7.
Phát hiện đường dây trộn hoạt chất tân dược vào "thuốc đông y"- Ảnh 8.

Các sản phẩm bị thu giữ có liên quan. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã pha trộn hoạt chất betamethasone - một loại thuốc tân dược có tác dụng chống viêm, giảm đau - vào các sản phẩm gắn mác "thuốc đông y". Đây là hoạt chất không được phép sử dụng trong thuốc đông y. Việc pha trộn này khiến người sử dụng nhanh chóng cảm nhận hiệu quả giảm đau, từ đó dễ tin tưởng và dùng kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được chỉ định và theo dõi y tế.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 13.096 sản phẩm thuốc đông y giả, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu, tem nhãn và bao bì phục vụ hoạt động sản xuất thuốc giả.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đầu mối tiêu thụ, nguồn cung nguyên liệu và những người có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân không sử dụng các loại "thuốc đông y", "thuốc gia truyền", "thuốc xách tay" không rõ nguồn gốc, đặc biệt là các sản phẩm quảng cáo điều trị đau xương khớp, thần kinh, thoái hóa, viêm khớp với hiệu quả nhanh bất thường. Khi mua thuốc, người dân cần lựa chọn cơ sở y tế, nhà thuốc hợp pháp; kiểm tra kỹ nhãn mác, số đăng ký lưu hành và nguồn gốc xuất xứ, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo Phương Anh

VTV

