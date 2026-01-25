Báo Thái Lan ngỡ ngàng với một cảnh tượng sau trận thắng “để đời” của U23 Việt Nam

“Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã phong tỏa các tuyến phố để ăn mừng sau khi đội tuyển yêu quý của họ bất ngờ giành được vị trí thứ ba tại Giải vô địch U-23 châu Á” – đây là tiêu đề một bài viết vừa được đăng tải trên tờ báo nổi tiếng Khaosod của Thái Lan.

Trang Khaosod ấn tượng rất mạnh trước bầu không khí ăn mừng của nhiều CĐV Việt Nam sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng ngoạn mục trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba giải U23 châu Á.

“Rạng sáng 24/1, người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã thi nhau đổ ra nhiều tuyến đường để ăn mừng chiến thắng bất ngờ của đội tuyển U23 quốc gia khi giành vị trí thứ ba tại giải châu Á ở Ả Rập Xê Út. Họ đã đánh bại Hàn Quốc với tỷ số 7-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ.

Trong trận đấu này, các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu không ngừng nghỉ, ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân vào cuối trận và trong thời gian bù giờ của hiệp hai. Hàn Quốc đã ghi bàn gỡ hòa 2-2, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ, nhưng các Ngôi sao Vàng đã kiên cường giữ vững tỷ số trước khi giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu để giành vị trí thứ ba” – Thairath đưa tin kèm theo một số hình ảnh CĐV Việt Nam “đi bão” vào sau trận đấu.

Hình ảnh được đăng tải trên trang Khaosod.

Trong khi đó, vào sáng 25/1, trang fanpage chính thức của LĐBĐ châu Á (AFC) lại đăng tải thông điệp nhằm tôn vinh tiền đạo Nguyễn Đình Bắc.

Trang của AFC đăng hình ảnh Đình Bắc ăn mừng kèm theo dòng trạng thái: “Top ghi bàn: 4 bàn thắng, 2 kiến tạo. Anh ấy không chỉ tham dự, anh ấy đã thống trị.

Đội trưởng Nguyễn Đình Bắc giành chiến thắng ở danh hiệu Vua phá lưới”.

Bài đăng của AFC thu hút tới hơn 76 ngàn lượt “like” chỉ sau khoảng 7 tiếng, kèm theo hàng ngàn lượt bình luận.

Đáng chú ý, ngoài những ý kiến từ người hâm mộ ở Việt Nam, khá nhiều CĐV trung lập ở các quốc gia khác cũng để lại bình luận khen ngợi màn trình diễn của Đình Bắc ở giải đấu lần này.

Fanpage của AFC tôn vinh Đình Bắc.



