Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Kiểm điểm 11 người, có 5 nguyên lãnh đạo

25-01-2026 - 23:02 PM | Sống

Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Kiểm điểm 11 người, có 5 nguyên lãnh đạo

Liên quan vụ thầy Nguyễn Văn Thuyết - được minh oan sau 9 năm bị chuyển trường vì xếp loại thi đua năm chưa đúng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. Trong đó có 5 nguyên lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu cũ.

Ngày 25/1, nguồn tin của PV Tiền Phong , Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và Thanh tra tỉnh kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan việc xếp loại và chuyển trường chưa đúng với thầy Nguyễn Văn Thuyết - cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu. Căn cứ theo kết quả xác minh tố cáo của UBND tỉnh Bạc Liêu cũ đã ban hành.

Vụ thầy giáo được minh oan sau 9 năm: Kiểm điểm 11 người, có 5 nguyên lãnh đạo- Ảnh 1.

Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Theo đó, Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể và 5 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ, gồm: Ông Trương Công Lập - nguyên Giám đốc Sở; ông Hồ Quang Huy - nguyên Giám đốc Sở; ông Ngô Đoàn Nguyễn - nguyên Phó Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn Hảo - nguyên Phó Giám đốc Sở; ông Trác Văn Đây - nguyên Phó Giám đốc Sở.

Sở GD&ĐT Cà Mau được giao tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với bà Tô Ngọc Dung - nguyên Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ (Sở GD&ĐT Bạc Liêu cũ); ông Đinh Quốc Trí - hiện là Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Hưng; ông Lâm Văn Tỷ - hiện là viên chức Trung tâm Giáo dục thường xuyên Bạc Liêu; bà Phú Thị Cẩm - nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Bạc Liêu.

Thanh tra tỉnh Cà Mau được giao tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với ông Hồ Quang Võ - nay là Phó Trưởng phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh; ông Nguyễn Trung Trực - nay là Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Thanh tra tỉnh.

Trước đó, như Tiền Phong thông tin, thầy Nguyễn Văn Thuyết - cựu giáo viên Trường THPT chuyên Bạc Liêu tố cáo bị Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu điều chuyển đi trường khác chưa đúng vào năm 2016, vì 2 năm liền xếp loại chuyên môn Trung bình.

Sau đó, UBND tỉnh Bạc Liêu (cũ) vào cuộc xác minh và kết luận việc xếp loại với ông Thuyết do lãnh đạo trường làm sai, nên việc Sở GD&ĐT chuyển công tác ông cũng sai quy định. Ngoài ra, một số nội dung khác cũng được xác định ông Thuyết tố cáo đúng, hoặc đúng một phần. Vụ việc ông Thuyết theo khiếu nại này kéo dài suốt 9 năm mới được minh oan.

Sau khi tỉnh Bạc Liêu hợp nhất với Cà Mau, lãnh đạo tỉnh Cà Mau kế thừa và giao sở ngành liên quan tiếp tục thực hiện theo kết luận trên. Trong đó có việc làm rõ trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật với cá nhân, tổ chức có liên quan để xảy ra sai phạm, có biện pháp khắc phục.

Ngày 25/7/2025, Sở GD&ĐT Cà Mau tổ chức công bố kết luận kiểm tra và mời các cá nhân liên quan tới nghe. Trong đó có mời 8 nguyên lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu cũ tại thời điểm xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, nhiều nguyên lãnh đạo sở không đồng ý kết luận mình sai, nên kiến nghị tỉnh Cà Mau rà soát lại.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh lại trình tự, thủ tục thực hiện và nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cũ. Kết quả, kết luận của UBND tỉnh Bạc Liêu cũ về vụ việc này vẫn được giữ nguyên.

Theo Tân Lộc

Tiền Phong

