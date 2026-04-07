Màu sắc thay đổi, giá trị tăng gấp đôi? Vì sao dứa hồng, dâu tây đen và các loại trái cây có màu lạ thường có giá rất cao?

Để giải mã sự đắt đỏ này, cần phải xem xét từ nguồn gốc xuất xứ và quá trình phát triển của chúng. Lấy quả dứa màu hồng làm ví dụ điển hình, màu sắc của nó hoàn toàn không phải là sản phẩm của công nghệ nhuộm màu nhân tạo.

Người đứng sau thành công này là tập đoàn nông nghiệp khổng lồ của Mỹ mang tên Del Monte. Vào khoảng mười sáu năm trước, tại các khu đồn điền ở Costa Rica, các chuyên gia của họ đã sử dụng công nghệ lai giống truyền thống để chọn lọc và tạo ra một giống dứa có khả năng tích lũy một lượng lớn lycopene.

Lycopene thực chất là một loại sắc tố tự nhiên vốn dĩ đóng vai trò làm cho dưa hấu và cà chua có màu đỏ rực rỡ. Nhờ đó, phần thịt của loại dứa đặc biệt này mang một màu hồng mộng mơ tuyệt đẹp, trong khi phần lá vẫn giữ nguyên màu xanh truyền thống, tạo nên một sự tương phản và vẻ ngoài vô cùng kỳ lạ.

Mức giá không nhỏ của quả dứa này bắt nguồn từ chu kỳ lai giống dài đằng đẵng, chi phí khổng lồ cho việc sàng lọc và sự chờ đợi mòn mỏi để có được một giống cây ổn định. Các chuyên gia khẳng định đây không phải là trái cây biến đổi gen, mà màu sắc độc đáo này là thành quả kết hợp giữa món quà của tự nhiên và sự định hướng tỉ mỉ của con người.

Dứa hồng (thường là giống Pinkglow hoặc Rubyglow) có giá rất cao, dao động từ 1 triệu đến hơn 10 triệu đồng/quả, chủ yếu được nhập khẩu hoặc xách tay.

Tương tự, đối với giống trái cây được gọi là dâu tây đen hay dâu tây đỏ sẫm tối màu, đây thực chất là kết tinh từ tâm huyết nhiều năm ròng rã của các chuyên gia lai giống đến từ Nhật Bản. Thông qua phương pháp lai giống phức tạp, họ đã thành công trong việc nâng cao đáng kể hàm lượng anthocyanin bên trong quả dâu tây.

Anthocyanin là một sắc tố hòa tan trong nước thường được tìm thấy nhiều trong quả việt quất hay bắp cải tím. Tùy thuộc vào các độ axit và độ kiềm khác nhau, sắc tố này sẽ hiển thị các màu sắc như đỏ, tím hoặc xanh lam. Nồng độ anthocyanin cao vượt trội đã làm cho quả dâu tây chuyển sang màu sâu thẳm như mực, mang lại sức ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ về mặt thị giác.

Để có thể lai tạo ra một giống trái cây mới đáp ứng đủ các tiêu chí về màu sắc, hương vị, khả năng kháng bệnh tốt và có thể di truyền đặc tính một cách ổn định, các chuyên gia thường phải mất tới mười năm hoặc thậm chí lâu hơn, tiêu tốn vô số nguồn lực về nhân lực và vật lực. Sự lắng đọng của thời gian và công sức khổng lồ này tự nhiên sẽ được phản ánh trực tiếp vào giá bán trên thị trường.

Dâu tây đen (thường được gọi là dâu tây "Ngọc trai đen") là loại trái cây cao cấp, có giá rất đắt đỏ, dao động khoảng 2,5 triệu đồng/kg.

Bên cạnh quá trình nghiên cứu và phát triển, khâu trồng trọt cũng là một chìa khóa quan trọng giải thích cho sự đắt đỏ. Những giống trái cây đặc biệt này thường cực kỳ kén chọn môi trường sống. Ví dụ, dứa hồng yêu cầu phải được phát triển trong môi trường đất đai tinh khiết, khí hậu nhiệt đới đặc định, cùng những đòi hỏi khắt khe về độ ẩm và ánh sáng, dẫn đến sản lượng của chúng thấp hơn rất nhiều so với dứa thông thường.

Việc trồng dâu tây đen cũng đòi hỏi sự tinh tế không kém, cần sự chăm sóc chu đáo hơn hẳn để duy trì đặc tính màu tối cũng như hương vị đặc trưng của nó. Do không thể trồng thô canh trên quy mô lớn, sản lượng thấp kết hợp với chi phí nhân lực cao đã trực tiếp đẩy chi phí sản xuất lên mức ngất ngưởng.

Khi cầm một quả trái cây đắt tiền như vậy trên tay, số tiền mà người tiêu dùng chi trả đã vượt xa giá trị của bản thân quả đó. Chuỗi hậu cần vận chuyển từ các đồn điền hoặc nhà kính ở tận bên kia bờ đại dương đến các cửa hàng trái cây cao cấp là một cuộc chạy đua khốc liệt với thời gian.

Để đảm bảo độ tươi mới tột độ và vẻ ngoài hoàn hảo nhất, chúng thường được vận chuyển trực tiếp bằng đường hàng không, kết hợp với hệ thống dây chuyền lạnh nhiệt độ thấp chính xác. Mỗi một quả đều phải được đóng gói độc lập để ngăn ngừa mọi sự va chạm. Mỗi mắt xích từ cành cây cho đến kệ hàng đều đang không ngừng làm tăng giá trị gia tăng của sản phẩm.

Tất nhiên, các chiến lược tiếp thị thị trường và yếu tố tâm lý của người tiêu dùng cũng đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Màu sắc độc đáo của dứa hồng và dâu tây đen đã phá vỡ ấn tượng cố hữu của mọi người về các loại trái cây truyền thống, đồng thời đáp ứng nhu cầu xã hội của những người luôn theo đuổi sự mới mẻ và khao khát được chia sẻ.

Khi một loại trái cây trở thành chủ đề bàn tán, được gán cho các thuộc tính như khan hiếm, quý giá hay quà tặng, giá trị của nó đã vượt qua trải nghiệm vị giác đơn thuần. Nó bao hàm cả chức năng thẩm mỹ và đóng vai trò như một loại tiền tệ xã hội. Đây không phải là một cách nói mang nghĩa bóng, mà là một hiện tượng tồn tại hoàn toàn khách quan trong xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Vậy những loại trái cây này có thực sự ngon đến mức xứng đáng với mức giá trên trời đó không? Câu trả lời có lẽ là một vấn đề phụ thuộc vào ý kiến của mỗi người. Những người đã từng nếm thử dứa hồng cho biết kết cấu của nó thực sự tinh tế hơn, độ chua thấp hơn và mang theo hương thơm dịu nhẹ giống như mùi kẹo.

Trong khi đó, dâu tây đen thường được mô tả là có hương vị đậm đà, sở hữu sự cân bằng chua ngọt vô cùng phức tạp. Hương vị của chúng quả thực rất độc đáo, nhưng việc có đáng tiền hay không phần lớn phụ thuộc vào vị giác cá nhân và khả năng kinh tế của người thưởng thức. Đối với hầu hết mọi người, việc thỉnh thoảng nếm thử để trải nghiệm một bản giới hạn về màu sắc và hương vị của tự nhiên là một niềm vui thú vị.

Còn đối với lực lượng tiêu dùng ổn định, họ có lẽ là những nhóm người luôn theo đuổi trải nghiệm cuộc sống tột đỉnh, hoặc coi những loại trái cây này như một món quà tặng cao cấp. Có thể nói, mức giá trên trời của dứa hồng và dâu tây đen là một câu chuyện phức tạp, kết hợp hài hòa giữa công nghệ nông nghiệp, kỹ thuật trồng trọt tinh tế, hậu cần toàn cầu và tâm lý tiêu dùng. Trái cây ngày nay không chỉ đơn thuần để thỏa mãn ham muốn ăn uống, mà còn trở thành vật mang độc đáo chứa đựng sự đổi mới công nghệ, sở thích thẩm mỹ và thậm chí là cách để thể hiện tình cảm.