Phát hiện người đàn ông kiếm hơn 382 tỷ đồng/năm nhờ lá cây

Rời thương trường, đặt cược tiền tỷ vào cây long não

Trước khi bước vào lĩnh vực nông nghiệp, Đổng Hồng Vệ là một doanh nhân kinh doanh khá thành công tại Chiết Giang, Trung Quốc. Nhờ sự chăm chỉ và đầu óc nhạy bén, ông gây dựng sự nghiệp ổn định, mỗi năm thu về hàng trăm nghìn NDT, sở hữu nhà cửa, xe cộ và cuộc sống được nhiều người ngưỡng mộ.

Thế nhưng vào năm 2013, người đàn ông này bất ngờ đưa ra quyết định khiến gia đình và bạn bè sửng sốt: đóng cửa việc kinh doanh đang phát đạt để trở về quê, thuê hơn 20 mẫu đất trồng cây. Trước sự lựa chọn của Đổng Hồng Vệ, nhiều người cho rằng ông đang tự đánh mất cuộc sống ổn định để theo đuổi một hướng đi đầy rủi ro bởi làm nông nghiệp vừa vất vả, vừa chưa chắc đã sinh lời.

Quyết định này thực chất bắt nguồn từ một sự tình cờ. Trong một chuyến công tác, Đổng Hồng Vệ bị trật chân. Dù đã dùng thuốc và cao dán, vết sưng của ông vẫn lâu khỏi. Khi đó, một người bạn đã đưa cho ông vài chiếc lá cây để nấu nước ngâm chân. Điều bất ngờ là chỉ sau thời gian ngắn, tình trạng sưng giảm rõ rệt.

Tò mò tìm hiểu, Đổng Hồng Vệ biết đó là lá cây long não chứa thành phần có thể chiết xuất “băng phiến tự nhiên”- một dược liệu quý đồng thời là nguyên liệu cao cấp trong ngành hương liệu, có nhu cầu thị trường lớn và giá trị kinh tế cao. Với kinh nghiệm thương trường, ông nhanh chóng nhận ra cơ hội kinh doanh và quyết định chuyển hướng sang trồng long não.

Lá cây nhỏ tạo nên cơ hội lớn

Thực tế khởi nghiệp khắc nghiệt hơn nhiều so với kỳ vọng của Đổng Hồng Vệ. Ngay khi bắt đầu, người đàn ông này đã gặp cú sốc lớn.

Theo đó, ông đầu tư hơn 1 triệu NDT (hơn 3,8 tỷ đồng) mua hơn 100 cây giống long não, nhưng sau khi theo dõi sinh trưởng, ông phát hiện lá cây không đúng đặc điểm của giống chuẩn mà là biến thể. Loại cây này vẫn có thể chiết xuất tinh chất nhưng độ tinh khiết thấp, giá bán chênh lệch rất lớn: băng phiến thông thường chỉ khoảng 2.000 NDT/kg, trong khi loại tự nhiên chất lượng cao có thể đạt 20.000 NDT/kg.

Dù nhiều người khuyên tiếp tục trồng để vớt vát chi phí, Đổng Hồng Vệ quyết định chặt bỏ toàn bộ số cây giống vì cho rằng đã làm thì phải làm tốt nhất.

Sau thất bại này, ông chuyển sang tự nghiên cứu kỹ thuật nhân giống bằng phương pháp giâm cành nhằm kiểm soát chất lượng. Ông tiếp tục đầu tư hàng trăm nghìn NDT, trực tiếp theo dõi vườn ươm mỗi ngày và cuối cùng gây dựng được hơn 700.000 cây giống chất lượng cao, mở rộng diện tích trồng lên 500 mẫu.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn chưa dừng lại. Năm đó, Chiết Giang trải qua một mùa đông lạnh hiếm gặp, cây long não vốn ưa khí hậu ấm áp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phần lớn cây giống bị chết rét, chỉ còn lại số ít sống sót. Đúng vào thời điểm phải chi trả lương cho công nhân, tài khoản của Đổng Hồng Vệ chỉ còn vỏn vẹn 5.000 NDT, dòng tiền gần như rơi vào tình trạng cạn kiệt.

Lúc đó, một doanh nhân ngoại tỉnh đề nghị mua lại toàn bộ dự án của ông với giá 70 triệu NDT (hơn 267 tỷ đồng). Tuy nhiên, sau nhiều ngày suy nghĩ, ông vẫn từ chối và quyết định vay thêm 3 triệu NDT (hơn 11 tỷ đồng) để làm lại từ đầu.

Sau giai đoạn khó khăn nhất, trang trại long não của Đổng Hồng Vệ dần đi vào ổn định nhưng lại phát sinh vấn đề sâu bệnh. Do cây có giá trị cao, việc sử dụng thuốc trừ sâu bị hạn chế, còn bắt sâu thủ công thì chi phí quá lớn. Vì vậy, ông nghĩ ra một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả: nuôi gà trong rừng, giúp kiểm soát sâu bệnh mà không cần hóa chất.

Không ngờ mô hình này lại mở ra nguồn thu mới. Gà của Đổng Hồng Vệ ăn lá cây và côn trùng tự nhiên nên thịt thơm, săn chắc, không có mùi tanh. Sản phẩm nhanh chóng được thị trường ưa chuộng, mỗi con bán tới 500 NDT, mang lại hơn 2 triệu NDT (hơn 7,6 tỷ đồng) doanh thu mỗi năm.

Song song đó, ông hợp tác với các viện nghiên cứu và trường đại học để cải tiến công nghệ chiết xuất, sản xuất thành công băng phiến tự nhiên độ tinh khiết cao vượt tiêu chuẩn ngành, giúp giá trị sản phẩm tăng gấp nhiều lần.

Từ nguyên liệu này, doanh nghiệp của Đổng Hồng Vệ tiếp tục phát triển chuỗi sản phẩm như tinh dầu long não, nước dưỡng da và nước hoa thiên nhiên. Ngay năm đầu ra mắt, doanh thu các sản phẩm mới đã vượt 3 triệu NDT. Ngoài ra, ông còn cung cấp nguyên liệu cho nhiều công ty dược phẩm, từng bước chiếm lĩnh thị trường. Hiện nay, doanh nghiệp của ông đạt doanh thu vượt 100 triệu NDT mỗi năm (hơn 382 tỷ đồng).

Ba mảng kinh doanh gồm chiết xuất lá cây, sản phẩm phái sinh và mô hình nuôi gà sinh thái đã tạo nên hệ sinh thái kinh tế bền vững, đưa tổng tài sản của Đổng Hồng Vệ vượt 120 triệu NDT (hơn 459 tỷ đồng).

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình này còn tạo việc làm cho người dân địa phương, giúp nhiều lao động cùng tham gia sản xuất và cải thiện thu nhập.

Thành công không đến từ may mắn

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp của Đổng Hồng Vệ, nhiều người cho rằng ông gặp thời và nắm đúng cơ hội. Tuy nhiên, câu chuyện của doanh nhân này còn cho thấy thành công không đến từ may mắn đơn thuần mà từ tầm nhìn, sự kiên trì và khả năng chấp nhận rủi ro.

Từ việc dám rời bỏ vùng an toàn, chấp nhận mất trắng hàng triệu NDT cho đến quyết định từ chối khoản tiền mua lại khổng lồ, mỗi bước đi đều thể hiện sự kiên định của Đổng Hồng Vệ với lựa chọn của mình.

Câu chuyện của ông cũng cho thấy, trong một thị trường luôn biến động, cơ hội đôi khi nằm ở những điều nhỏ bé nhất. Một chiếc lá tưởng chừng bình thường, nếu được nhìn thấy giá trị đúng cách và phát triển bài bản, vẫn có thể trở thành nền tảng cho một cơ hội hàng trăm triệu.

(Theo Toutiao)