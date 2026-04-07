Đi dọn nhà, làm giúp việc theo giờ: Cô gái 22 tuổi kiếm 30 triệu 1 TUẦN

Nhắc đến nghề dọn nhà hoặc làm giúp việc theo giờ, đa số mọi người đều nghĩ ngay tới các cô các bác đã nghỉ hưu, hoặc người “chớm trung niên” ở độ tuổi U50, chứ ít ai nghĩ người trẻ lại chịu làm công việc này.

Tuy nhiên, thời thế đã khác rồi! Trong bối cảnh AI “chiếm sóng” khiến dân văn phòng lo nơm nớp thì không ít người đã chủ động làm những công việc tay chân để kiếm tiền. Những nghề như giúp việc, dọn nhà theo giờ vừa mang lại nguồn thu nhập ổn, vừa linh động thời gian và quan trọng nhất là không lo bị AI thay thế.

Niamh Hough - Cô gái 22 tuổi người Anh, là một trong số những Gen Z lựa chọn như vậy.

Thu nhập đáng mơ ước

Khi Niamh lựa chọn theo đuổi nghề dọn dẹp - công việc vốn không được đánh giá cao trong mắt bạn bè và người thân, nhưng sau cùng, chính nghề này lại giúp cô có nguồn thu nhập ổn định và đáng nể ngay từ rất sớm.

Niamh Hough trong video chia sẻ về mức thu nhập khi làm nghề dọn dẹp, giúp việc theo giờ

Ở tuổi 22, Niamh không chỉ tự chủ tài chính mà còn khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ rằng mình có thể kiếm được hơn 1.000 bảng Anh mỗi tuần, tương đương khoảng 30 triệu đồng, chỉ trong vòng 5 ngày làm việc.

Nhưng điều khiến câu chuyện của Niamh trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở thu nhập, mà còn ở cách cô tận dụng thời gian và tổ chức công việc. Theo chia sẻ của Niamh, lịch làm việc của cô thường bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào khoảng đầu giờ chiều, hiếm khi kéo dài sau 3 giờ chiều. Điều đó đồng nghĩa với việc cô vẫn có một khoảng thời gian khá thoải mái trong ngày để nghỉ ngơi hoặc xử lý các công việc cá nhân khác, thay vì bị cuốn vào guồng quay làm việc kéo dài đến tối muộn như nhiều ngành nghề khác.

Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, Niamh đã công khai chi tiết thu nhập từng ngày của mình trong một tuần làm việc điển hình. Cô bắt đầu tuần với ca làm từ 7 giờ sáng đến khoảng 2h30 chiều và thu về hơn 260 bảng Anh (khoảng 8 triệu đồng). Ngày hôm sau, cô tiếp tục làm việc gần như cả ngày và kiếm được hơn 200 bảng Anh (khoảng 6 triệu đồng). Những ngày giữa tuần, thời gian làm việc có thể ngắn hơn, nhưng thu nhập vẫn duy trì ở mức 200-260 bảng Anh (6-8 triệu đồng).

Kết thúc 1 tuần làm việc, tổng thu nhập của Niamh đạt 1.000 bảng Anh - Con số đủ khiến nhiều người phải thay đổi định kiến về nghề dọn dẹp, giúp việc theo giờ.

Giới trẻ sẵn sàng chọn việc kiếm ra tiền thay vì tập trung vào “hào quang nghề nghiệp”

Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ mức thu nhập, Niamh còn thẳng thắn nói về những ánh nhìn thiếu thiện cảm mà cô từng nhận được khi làm nghề dọn dẹp, giúp việc ở độ tuổi rất trẻ. Trong mắt không ít người, nghề giúp việc hay dọn dẹp thường bị xem là công việc tay chân, ít giá trị. Chính vì vậy, khi nghe những lời như “chỉ là một người dọn dẹp”, cô không né tránh mà chọn cách phản hồi trực tiếp.

Niamh thể hiện rõ quan điểm rằng công việc nào cũng đáng được tôn trọng, miễn lao động chân chính và giúp cô tự chủ cuộc sống.

Niamh Hough tự hào vào không hề che giấu công việc mà cô đang làm

Cách phản ứng của cô không mang tính đối đầu gay gắt, mà thiên về sự tự tin và dứt khoát. Với Niamh, việc bị đánh giá thấp không phải là điều quá quan trọng, bởi kết quả thực tế - mức thu nhập, sự ổn định và khả năng kiểm soát thời gian, mới là điều đáng nói. Cô cũng cho rằng xã hội đôi khi quá chú trọng vào “danh xưng” nghề nghiệp mà quên đi giá trị thực sự của công việc.

Câu chuyện của Niamh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nơi nhiều người bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô. Không ít ý kiến cho rằng miễn là công việc giúp trang trải cuộc sống và không vi phạm pháp luật, thì không có lý do gì để bị coi thường. Một số người còn chia sẻ rằng họ từng có trải nghiệm tương tự khi làm những công việc bị đánh giá thấp, nhưng lại mang đến thu nhập và sự ổn định tốt hơn kỳ vọng.

Thực tế, nghề dọn dẹp hay giúp việc không phải là công việc dễ dàng như nhiều người nghĩ. Đây là công việc đòi hỏi sức khỏe, sự tỉ mỉ và tính kỷ luật cao.

Nhìn rộng ra, câu chuyện của Niamh phản ánh một xu hướng đáng chú ý trong giới trẻ: Sẵn sàng lựa chọn những công việc thực tế thay vì chạy theo định kiến xã hội. Khi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và thị trường lao động biến động, nhiều người bắt đầu ưu tiên những công việc mang lại thu nhập tốt và sự linh hoạt, thay vì chỉ tập trung vào danh tiếng hay “hào quang” nghề nghiệp.

Niamh Hough có thể không làm một công việc “hào nhoáng”, nhưng những gì cô đạt được lại là điều mà nhiều người mong muốn: Thu nhập tốt, thời gian linh hoạt và sự tự chủ từ rất sớm. Và chính điều đó đã khiến câu chuyện của cô trở thành một lời nhắc nhẹ rằng đôi khi, giá trị của một công việc không nằm ở cách người khác nhìn nhận, mà ở cách nó giúp một người xây dựng cuộc sống của mình.

(Nguồn: The Sun)