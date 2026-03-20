57 tuổi sống chung với bạn trai, mỗi tháng trả 3,5 triệu tiền sinh hoạt: Tôi nhận ra mình đang “trả tiền để làm giúp việc”

Nhưng sau gần một năm sống chung với bạn trai, bà nhận ra một điều khiến chính mình cũng giật mình: mỗi tháng bỏ ra hơn 3,5 triệu đồng tiền sinh hoạt, cộng thêm toàn bộ công việc nhà, nhưng đổi lại là cảm giác mình giống "người giúp việc có trả phí" hơn là bạn đời.

Từ một cuộc gặp gỡ "ổn định" đến quyết định sống chung

Bà Tú Hoa từng có một cuộc sống không dễ dàng. Chồng mất sớm khi bà 40 tuổi, một mình bà vừa đi làm, vừa nuôi con, vừa chăm sóc hai bên gia đình. Những năm sau đó, cuộc sống dần ổn định, con gái vào đại học, bà cũng nghỉ hưu ở tuổi 53 với mức lương hưu khoảng 2.800 nhân dân tệ/tháng (gần 10 triệu đồng).

Ở tuổi 55, bà quen ông Trương – một giáo viên, có học thức, nói chuyện chừng mực và đặc biệt là rất hiểu chuyện khi nói về con cái. Sau nhiều lần gặp gỡ, hai người dần thân thiết và quyết định sống chung.

"Ở tuổi này, tôi không cần gì nhiều. Chỉ cần một người sống cùng, ăn cơm cùng, nói chuyện mỗi ngày là đủ," bà chia sẻ.

3,5 triệu mỗi tháng và phần "chi phí vô hình" không ai tính

Sau khi chuyển đến nhà bạn trai, bà Tú Hoa gần như đảm nhận toàn bộ sinh hoạt trong gia đình.

Mỗi ngày, bà dậy từ sáng sớm để chuẩn bị bữa sáng, trưa, tối. Từ việc đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp đến lo từng bữa ăn sao cho đủ dinh dưỡng – tất cả đều do bà làm.

Hai tháng đầu, bà tự chi trả toàn bộ chi phí. Sau đó, hai người thống nhất mỗi tháng mỗi người góp 1.000 tệ (khoảng 3,5 triệu đồng) tiền sinh hoạt.

Nghe qua có vẻ "chia đôi công bằng". Nhưng thực tế lại khác.

Chi phí sinh hoạt thực tế cho hai người gần 2.000 tệ/tháng (~7 triệu đồng), trong đó phần lớn thực phẩm, chi tiêu phát sinh vẫn do bà gánh. Chưa kể, toàn bộ công việc nhà – một dạng "lao động không lương" – cũng thuộc về bà.

Nếu quy đổi đơn giản, khoản bà bỏ ra mỗi tháng không chỉ là 3,5 triệu tiền mặt, mà còn là hàng trăm giờ lao động.

Khi "sống chung" dần biến thành "phục vụ"

Mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện khi gia đình bạn trai đề nghị bà sang chăm cháu nội.

Dù ban đầu từ chối, bà vẫn chấp nhận giúp trong một tháng. Nhưng từ đó, bà nhận ra một điều: vai trò của mình trong gia đình này không phải là bạn đời, mà là người có thể "nhờ vả".

Những chi tiết nhỏ càng khiến bà chạnh lòng:

- Ra ngoài, ông giữ khoảng cách, không muốn nắm tay hay đi cạnh như một cặp đôi

- Khi bà ốm phải truyền dịch, ông chỉ mang đồ ăn rồi rời đi

- Những kế hoạch đi chơi, đi du lịch đều bị trì hoãn hoặc làm qua loa

"Tôi không cần ông ấy phải chi nhiều tiền hơn. Tôi chỉ cần cảm giác mình được coi trọng," bà nói.

Một bài toán tài chính rõ ràng: Đầu tư mà không có "lợi nhuận"

Nếu nhìn dưới góc độ tài chính cá nhân – điều mà nhiều phụ nữ trung niên bắt đầu quan tâm – thì đây là một mối quan hệ mất cân bằng rõ rệt .

Thu nhập của bà:

- Lương hưu: ~10 triệu đồng/tháng

Chi phí bà bỏ ra:

- Tiền sinh hoạt: ~3,5 – 7 triệu/tháng

- Công việc nhà: toàn bộ

- Thời gian và sức khỏe: không đo đếm được

Trong khi đó, "giá trị nhận lại" lại rất thấp: không chia sẻ, không quan tâm, không đồng hành.

Ở tuổi 50+, một nguyên tắc tài chính rất rõ: Bất kỳ khoản chi nào chiếm phần lớn thu nhập mà không mang lại giá trị tương xứng đều cần xem lại.

Và trong trường hợp này, "giá trị" không chỉ là tiền, mà còn là sự tôn trọng và cảm xúc.

Quyết định dừng lại - không phải vì tiền

Sau nhiều lần chịu đựng, bà Tú Hoa đã nói thẳng với bạn trai:

"Có người phụ nữ nào lại vừa trả tiền sinh hoạt, vừa lo hết việc nhà, vừa chăm con riêng của anh – mà vẫn bị chê là chưa đủ không?"

Hai người tạm thời sống riêng. Bạn trai bà vẫn liên lạc, hứa sẽ thay đổi sau khi nghỉ hưu. Nhưng lần này, bà không còn dễ lay động.

"Tôi nhận ra, ở tuổi này, điều mình cần không phải là cố gắng giữ một mối quan hệ, mà là giữ lấy sự thoải mái của chính mình".

Phụ nữ tuổi 50+: Đừng để cô đơn khiến mình "chi sai"

Câu chuyện của bà Tú Hoa không hiếm.

Nhiều phụ nữ sau ly hôn hoặc góa chồng bước vào mối quan hệ mới với tâm lý "có người bên cạnh là đủ". Nhưng nếu không rõ ràng về tài chính và vai trò, rất dễ rơi vào tình huống vừa mất tiền, vừa mất sức, lại mất cả cảm xúc .

Một mối quan hệ tốt ở tuổi trung niên nên có 3 điều:

- Chia sẻ công bằng (tiền bạc và công việc)

- Tôn trọng lẫn nhau (không coi đối phương là người "phục vụ")

- Giúp cuộc sống nhẹ hơn, không nặng hơn

Nếu thiếu một trong ba điều này, việc dừng lại không phải là thất bại.

Đó là một quyết định tài chính và cả một quyết định sống rất đúng lúc.

Tóm lại: Ở tuổi 57, bà Tú Hoa không tiếc 3,5 triệu mỗi tháng. Điều bà tiếc là đã mất gần một năm để nhận ra: không phải cứ sống chung là có một mái ấm. Và không phải cứ cho đi nhiều là sẽ được trân trọng.