Lương 15 triệu/tháng: Chi bao nhiêu tiền thuê nhà, tiền ăn là hợp lý?

Với mức lương khoảng 15 triệu đồng mỗi tháng, bài toán chi tiêu không hẳn quá chật vật nhưng cũng không thể gọi là đủ dư dả, thoải mái. Nếu không có kế hoạch rõ ràng, bạn rất dễ rơi vào tình trạng “lương về rồi lại đi” mà không tích lũy được bao nhiêu.

Trong đó, tiền thuê nhà và tiền ăn là hai khoản chi cố định, thường chiếm tỷ trọng lớn nhất. Việc phân bổ hợp lý hai khoản này không chỉ giúp duy trì chất lượng sống ổn định mà còn tạo ra dư địa tiết kiệm và dự phòng cho tương lai.

1. Tiền thuê nhà và chi phí dịch vụ: Nên giữ trong khoảng 3-5 triệu đồng/tháng

Với thu nhập 15 triệu đồng, mức chi hợp lý cho tiền thuê nhà cùng các chi phí dịch vụ liên quan (điện, nước, internet, gửi xe…) nên dao động trong khoảng 20-30% thu nhập, nghĩa là khoảng 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Đây là ngưỡng tương đối an toàn để vừa đảm bảo chỗ ở ổn định, vừa không tạo áp lực tài chính về lâu dài.

Nếu chi dưới 3 triệu đồng, người thuê thường phải chấp nhận những bất tiện như vị trí xa trung tâm, phòng nhỏ, hoặc điều kiện sinh hoạt hạn chế. Ngược lại, nếu vượt quá 5 triệu đồng, khoản chi này sẽ “ăn” vào phần tiết kiệm hoặc buộc phải cắt giảm các nhu cầu thiết yếu khác, dễ dẫn đến mất cân đối tài chính.

Trong bối cảnh giá thuê tại các thành phố lớn ngày càng tăng, lựa chọn tối ưu là ở ghép hoặc thuê phòng studio nhỏ nhưng đầy đủ tiện ích cơ bản. Điều quan trọng không chỉ là giá thuê, mà còn là tổng chi phí đi kèm. Một căn phòng giá rẻ nhưng điện nước tính cao hoặc vị trí xa nơi làm việc khiến chi phí đi lại tăng lên thì tổng thể vẫn không hề tiết kiệm.

Ngoài ra, cần tính đến yếu tố “giá trị nhận được”. Một không gian sống đủ thoải mái, an toàn, có thể nghỉ ngơi tốt sau giờ làm sẽ giúp duy trì năng lượng và hiệu suất công việc. Đây cũng là khoản đầu tư gián tiếp cho thu nhập. Vì vậy, thay vì chỉ nhìn vào con số tiền thuê, nên cân nhắc tổng thể giữa chi phí và chất lượng sống để đưa ra quyết định hợp lý.

2. Tiền ăn mỗi tháng: Nên kiểm soát trong khoảng 3-4,5 triệu đồng

Tiền ăn là khoản chi dễ “trượt tay” nhất nếu không có kế hoạch cụ thể. Với mức lương 15 triệu đồng, chi phí ăn uống hợp lý nên nằm trong khoảng 20-30% thu nhập, tương đương 3-4,5 triệu đồng mỗi tháng. Mức này đủ để đảm bảo dinh dưỡng cơ bản mà vẫn còn dư địa cho tiết kiệm.

Nếu duy trì thói quen ăn ngoài thường xuyên, đặc biệt là đặt đồ ăn qua ứng dụng, chi phí có thể dễ dàng vượt ngưỡng 5-6 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, việc tự nấu ăn hoặc kết hợp giữa ăn ngoài và nấu ăn tại nhà sẽ giúp kiểm soát chi tiêu tốt hơn đáng kể.

Một cách phân bổ đơn giản là dành khoảng 100.000-150.000 đồng mỗi ngày cho ăn uống. Mức này đủ cho hai bữa chính và một bữa nhẹ nếu biết cân đối. Việc lên kế hoạch thực đơn theo tuần, mua nguyên liệu theo bữa hoặc theo vài ngày sẽ hạn chế lãng phí và giảm chi phí phát sinh.

Bên cạnh đó, tiền ăn không chỉ là “chi phí”, mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Cắt giảm quá mức để tiết kiệm có thể dẫn đến ăn uống thiếu chất, ảnh hưởng đến thể lực và hiệu suất làm việc. Ngược lại, chi tiêu quá tay cho các bữa ăn tiện lợi, đồ uống, cà phê mỗi ngày cũng khiến ngân sách bị “bào mòn” mà không mang lại giá trị tương xứng.

Do đó, cách tiếp cận hợp lý là duy trì mức chi ổn định, ưu tiên chất lượng dinh dưỡng cơ bản, đồng thời kiểm soát các khoản chi mang tính “thưởng thức” như ăn ngoài, trà sữa, cà phê. Những khoản này không cần cắt bỏ hoàn toàn, nhưng nên được giới hạn ở mức phù hợp, ví dụ 1-2 lần mỗi tuần.

Tổng thể, với mức lương 15 triệu đồng, nếu giữ tiền nhà trong khoảng 3-5 triệu và tiền ăn khoảng 3-4,5 triệu, tổng hai khoản thiết yếu này sẽ chiếm khoảng 6-9,5 triệu đồng. Phần còn lại, khoảng 5,5-9 triệu đồng, có thể dùng cho đi lại, chi tiêu cá nhân, giải trí và quan trọng nhất là tiết kiệm.

Điều đáng lưu ý là không có một con số “chuẩn” áp dụng cho tất cả mọi người. Mỗi người có hoàn cảnh, nhu cầu và ưu tiên khác nhau. Tuy nhiên, việc đặt ra các ngưỡng chi tiêu hợp lý sẽ giúp tạo khung tài chính rõ ràng, từ đó dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết. Khi kiểm soát tốt hai khoản lớn nhất là tiền nhà và tiền ăn, việc quản lý tài chính cá nhân sẽ trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn rất nhiều.