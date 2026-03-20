"Sao giờ các em Gen Z tính toán quá nhỉ?": Bài đăng của người sinh năm 198x đang dậy sóng!

Không phải những màn chia tay ồn ào hay drama tình cảm, một câu chuyện mai mối tưởng chừng rất bình thường lại đang nhận được nhiều sự quan tâm từ netizen. Bài đăng ẩn danh xuất hiện trên page NEU Confessions về một cô gái quyết định dừng lại với đối tượng tìm hiểu sau 3 tháng, dù cả hai từng tính chuyện lâu dài. Lý do cô đưa ra lại chạm đúng vào những vấn đề “nhạy cảm” nhất trong hôn nhân: tiền bạc, tài sản và quyền lợi cá nhân.

Theo đó người chị (cuối 8x) mai mối em họ (1996, thu nhập 45 triệu/tháng, có nhà đang trả góp) với một cô gái Gen Z (2000, lương 20 triệu). Hai người tìm hiểu khá hợp, từng tính chuyện lâu dài nhưng sau 3 tháng, cô gái chủ động dừng lại.

Lý do chính là cô cho rằng nếu kết hôn sẽ “thiệt thân”. Cô phải cùng trả góp tiền nhà nếu cưới nhưng lại không được đứng chung tên trên sổ đỏ. Cô gái cũng không thích kiểu sống chung trong gia đình nhiều thế hệ của nhà bạn trai và cảm thấy không thoải mái trong cách chi tiêu của đối phương.

Dù phía chàng trai sau đó có nhượng bộ (đồng ý đứng tên chung trên sổ đỏ), cô gái vẫn không quay lại vì cảm thấy mối quan hệ không phù hợp với kỳ vọng cuộc sống của mình. Vì vậy người chị mai mối cảm thấy cô gái này quá tính toán và đăng bài hỏi ý kiến cư dân mạng.

Nguyên văn bài đăng:

SAO GIỜ CÁC EM GEN Z TÍNH TOÁN QUÁ NHỈ? Mình cuối 8x, vừa rồi có mai mối cho cậu em họ (1996). Em mình thu nhập khoảng 45 triệu/tháng, đã mua nhà riêng (đang trả góp), tốt tính, có năng lực. Mình giới thiệu cho một bạn nữ làm cùng công ty, sinh năm 2000 - tuổi hợp, ưa nhìn, lương khoảng 20 triệu. Nhà ở tỉnh nhưng nghe nói là có điều kiện, mình không biết thật không, cũng không nói là em họ, chỉ nói là người quen. Hai đứa nói chuyện khá hợp, đi chơi nhiều lần, còn gọi nhau là “chồng/vợ tương lai”. Mình tưởng khéo vài tháng nữa là cưới rồi. Nhưng sau khoảng 3 tháng tìm hiểu và yêu đương, con bé chủ động dừng lại. Lý do đưa ra như sau: "Em thấy nếu kết hôn với anh ấy thì em không có lợi ích gì, chỉ có thiệt thân". Mình với nó tranh cãi vì thấy nó tính toán quá. Sơ qua là nó chê kiểu: Em mình đang trả góp nhà trong 20 năm, mỗi tháng mất khoảng nửa thu nhập. Nếu kết hôn, nó phải san sẻ mọi thứ cùng, trong khi nhà lại chỉ đứng tên một mình chồng, như vậy quá rủi ro. Khi ngoài 40 tuổi, công việc cạnh tranh với giới trẻ, khả năng thu nhập sẽ hạn chế, lại còn con cái. Nó yêu cầu cưới thì phải đứng tên chung, nếu không thì không yêu, không cưới. Nhưng lúc đó em mình không đồng ý và nó chê. Nhà mình ở Hà Nội, kiểu 3 thế hệ sống chung trong một nhà (mỗi tầng một gia đình: ông bà, gia đình bố mẹ mình, gia đình chú thím, đều sinh hoạt riêng, từ trước tới giờ không mâu thuẫn gì). Nhưng con bé nói không thích sống đông người, anh em ở gần nhau quá là có vấn đề, không có quyền riêng tư. Lấy về mỗi lần thăm bố mẹ chồng chắc phải hầu cả 3 thế hệ. Có lần đi mua đồ, con bé mua cái áo khoảng 500k nhưng lúc thanh toán em mình quay mặt đi. Nó chê là không thoáng, đàn ông không thoáng thì làm sao mà có người yêu. Trong khi lúc đó còn đang tìm hiểu mà nhỉ? Hiện tại em mình khá buồn, dù cũng từng ngỏ ý chấp nhận chuyện đứng tên chung sau kết hôn nhưng nó vẫn không quay lại. Nó bảo cảm thấy bị gò bó và thiệt thòi. Bố mẹ nó đã cố gắng để nó an nhàn hơn so với bạn bè đến 30 năm, nên chẳng tội gì phải lấy người không cho mình cuộc sống thoải mái. Thời mình, nghĩ rằng yêu nhau, cưới nhau rồi cùng cố gắng là được. Nên nghe những lý do trên thấy nó tính toán và yêu đương lợi ích quá. Sau một hồi tranh luận, nó quát lên, bảo là: "Chị xem lại chị xem có sống tốt không mà đi khuyên người ta sống giống mình. Em thấy chị đi làm không dám cãi sếp, không sắm sửa quần áo, lúc nào cũng than vãn chuyện nhà chồng, vừa vất vả còn phải phục vụ nhà chồng". Đấy, nguyên văn nó nói vậy, trong khi nó kém mình hơn 10 tuổi. Mình rất hài lòng với cuộc sống bình dị của bản thân, thỉnh thoảng có bức xúc thì đem lên tâm sự với chị em đồng nghiệp. Mọi người thấy sao? Chứ mình thấy mấy bạn trẻ trẻ không được ngoan, nói chuyện không nể nang, đặt lợi ích lên hàng đầu. Hay mình già rồi nên không cùng suy nghĩ với các bạn ấy?”.

Câu chuyện nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến. Một số người đồng tình với quan điểm “yêu là cùng nhau cố gắng”, cho rằng việc đặt nặng lợi ích ngay từ đầu khiến tình cảm trở nên thực dụng.

Tuy nhiên, phần đông bình luận lại nghiêng về phía cô gái. Nhiều ý kiến cho rằng đây không phải là tính toán mà là sự tỉnh táo và có trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Việc làm rõ các vấn đề tài chính, quyền lợi và lối sống trước hôn nhân được xem là cần thiết, thay vì bước vào hôn nhân rồi mới phát sinh mâu thuẫn.

Thậm chí, có người cho rằng sự khác biệt này phản ánh rõ khoảng cách thế hệ - khi người trẻ ngày nay ưu tiên sự rõ ràng, minh bạch và quyền lợi cá nhân hơn trong các mối quan hệ lâu dài.

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- Con bé đó nó thẳng thắn và có trách nhiệm với bản thân và xã hội đấy chứ! Cứ mù quáng kết hôn rồi vỡ mộng, ly hôn, con cái khổ, cha mẹ khổ, bản thân nó khổ. Có cơ hội lựa chọn sao không lựa chọn nhỉ! Yêu bản thân thì mới yêu được người khác và mới được người khác yêu! Ngày trước mình yêu cảm tính.

- Cái áo có 500k thôi mà anh trai đã quay mặt đi rồi thì nghỉ yêu cho khoẻ.

- Em gái thực tế như vậy là rất tốt, rõ ràng và có trách nhiệm ngay từ đầu. Yêu thì yêu vẫn phải lý trí, sau này không ảnh hưởng thế hệ sau. Cứ nhắm mắt yêu và cưới luôn về không hợp quan điểm sống thì lỡ dở đôi bên. Một bà chị hơn em 15 tuổi vote mạnh cho em.

- Chốt lại phụ nữ lấy chồng thì hãy nên suy nghĩ nghiêm túc như em gái đổ lên, 2k mà chín chắn ghê, còn bà chị thì đúng khoảng cách thế hệ rõ rồi đó.

- Con bé nó quá tỉnh táo và thông minh mà chị, chị có khi cần học hỏi thêm từ bạn ấy chị ạ. Một người sống quá cảm tính sẽ nhận đủ thiệt thòi về mình và 1 người thông minh sẽ hiểu người ta muốn gì và cần gì. Còn 1 điều nữa, chị hài lòng với cuộc sống của bản thân vì đó là sự an phận mà chị đã chọn, còn bạn ấy dám nói lên suy nghĩ của bạn ấy, không phải bạn ấy không ngoan mà chẳng qua bạn ấy đủ tỉnh táo hơn chị của ngày trước thôi. Chứ có khi nếu được chọn lại hay quay lại thì chị sẽ nghĩ khác đó. Với cả đính chính giúp chị là không phải người ta tính toán ạ. Mà là người ta tỉnh táo nha chị.

- Không phải tính toán mà là thực tế. Riêng khoản nhà đã cấn rồi. Về trả góp chung mà không cho đứng tên, để tên mỗi mình em chị là kiểu khôn lỏi ấy. Không thì chị bảo em họ mình trả góp xong đi rồi hãy lấy vợ.

- Tôi đồng tình với bạn Gen Z. Cuộc sống của mình do mình chọn, thấy không ưng thì chia tay. Không việc gì phải chịu khổ. Bạn sống kiểu của bạn và thấy hạnh phúc, bé kia cũng sống theo kiểu của bé. Bạn sẽ không hiểu được cách sống của bé và bé cũng không hiểu được cách sống của bạn. Đó là bình thường, không nên ép người khác làm gì, chỉ khổ ra.

- Vụ cái áo thì không nói chứ vụ cái nhà là thấy bên nhà trai tính toán rõ luôn á. Mình tính toán với người ta thì người ta tính toán lại là công bằng. Có gì đâu.

