Ký hợp đồng mua căn hộ 3,4 tỷ, qua một đêm chủ nhà lại đòi tăng thêm 380 triệu đồng: “Họ nghĩ tôi giàu nên bắt trả nhiều hơn”

Người phụ nữ họ La cho biết mình bị phía người bán bất ngờ tăng giá căn hộ thêm 100.000 NDT (khoảng 381 triệu đồng) chỉ sau một đêm, dù hai bên đã đạt thỏa thuận trước đó.

Theo trình bày của bà La, bà đã đồng ý mua một căn hộ với giá 900.000 NDT (khoảng 3,4 tỷ đồng), đồng thời ký hợp đồng mua bán và đặt cọc trước 20.000 NDT (khoảng 76 triệu đồng). Các điều khoản về giá trị giao dịch đều được ghi rõ trong hợp đồng.

Tuy nhiên, sau khi ký kết, phía người bán không tiến hành hoàn tất thủ tục ký hợp đồng trực tuyến như thông lệ mà liên tục trì hoãn. Lý do được đưa ra là hệ thống ký kết hợp đồng của cơ quan quản lý đang trong quá trình “cập nhật và bảo trì”, nên chưa thể xử lý hồ sơ.

Người phụ nữ họ La trình bày lại sự việc

Trong lúc việc ký kết bị kéo dài, phía người bán bất ngờ thay đổi điều kiện giao dịch. Họ yêu cầu nâng giá căn hộ lên 1 triệu NDT (khoảng 3,8 tỷ đồng), tức cao hơn 100.000 NDT so với mức đã thỏa thuận.

Giải thích cho việc này, người bán cho rằng sau khi ký hợp đồng mới phát hiện chi phí giải chấp khoản thế chấp của căn nhà lên tới 1 triệu NDT. Đồng thời, qua đánh giá khả năng tài chính, họ nhận định bà La có thể chi trả mức cao hơn, thậm chí tới 1,2 triệu NDT (khoảng 4,5 tỷ đồng), nên đề xuất điều chỉnh giá.

Lập luận trên khiến bà La phản đối gay gắt. Bà cho rằng việc trì hoãn ký kết trực tuyến chỉ là cái cớ nhằm kéo dài thời gian để thay đổi giá bán, thực chất là hành vi “lật kèo” sau khi đã đạt thỏa thuận.

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài chính theo đúng mức giá đã ký. Việc họ lấy lý do bảo trì hệ thống rồi đột ngột tăng giá là hoàn toàn vô lý”, bà La bức xúc.

Từ đó, bà đưa ra hai yêu cầu: phía người bán phải tiếp tục thực hiện giao dịch với mức giá 900.000 NDT như trong hợp đồng, hoặc phải bồi thường gấp đôi tiền đặt cọc do vi phạm cam kết.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng địa phương đã bác bỏ lý do “bảo trì hệ thống” mà phía người bán đưa ra. Đại diện Cục Nhà ở và Xây dựng địa phương xác nhận trong thời gian đó hệ thống ký hợp đồng trực tuyến vẫn hoạt động bình thường, không có việc nâng cấp hay gián đoạn.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng nêu rõ một điểm mấu chốt: do hai bên chưa hoàn tất bước ký kết hợp đồng trực tuyến nên giao dịch chưa được xác lập đầy đủ về mặt pháp lý. Điều này đồng nghĩa cả hai bên đều có quyền không tiếp tục thực hiện thỏa thuận.

Ảnh minh hoạ

Trong trường hợp cho rằng đối phương có hành vi gian lận hoặc vi phạm nghĩa vụ, bà La có thể khởi kiện ra tòa để yêu cầu bảo vệ quyền lợi.

Sau đó, phía người bán đã hoàn trả lại 20.000 NDT tiền đặt cọc. Dù vậy, bà La không chấp nhận phương án này và tuyên bố sẽ theo đuổi vụ kiện, yêu cầu bồi thường gấp đôi số tiền cọc.

Vụ việc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, tạo ra nhiều tranh luận về tính minh bạch trong giao dịch bất động sản, cũng như rủi ro pháp lý đối với người mua khi hợp đồng chưa hoàn tất đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Theo Dahe Daily﻿