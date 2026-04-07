Loại cá nhiều omega-3 hơn cá hồi, được Mỹ đánh giá tốt bậc nhất thế giới: Ngư dân Việt coi là “lộc biển”

Những ngày này, khi trời còn chưa hửng sáng, ngư dân của một số vùng biển như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh lại tất bật ra khơi, đón những mẻ cá trích đang vào mùa. Không phải vươn khơi quá xa, nhiều tàu thuyền chỉ cần chạy ra vùng biển cách đất liền chừng 10-15 hải lý là đã gặp luồng cá trích.

Mỗi chuyến đánh bắt thường chỉ diễn ra trong vài tiếng nhưng khi quay về, khoang thuyền đã đầy ắp cá tươi. Có thuyền thu được 1-2 tạ, chuyến trúng đậm có thể lên tới 4-5 tạ với mức giá phổ biến khoảng 35.000-40.000 đồng/kg, thông tin từ báo Vietnamnet. Không ít ngư dân bỏ túi vài triệu đồng chỉ sau mỗi chuyến ra khơi như vậy. Chính vì thế, cá trích từ lâu đã được nhiều ngư dân ưu ái gọi là “lộc biển”.

Tại Việt Nam, mùa đánh bắt cá trích thường bắt đầu từ khoảng tháng Giêng và kéo dài đến hết tháng 4 âm lịch hằng năm.

Nhiều omega-3 hơn cả cá hồi

Cá trích

Theo Eating Well, cá trích là một trong những loại cá nhỏ có hàm lượng omega-3 nổi bật nhất. Trong 85g thịt cá trích có tới 1.400mg omega-3. Hàm lượng này cao hơn cả cá hồi vân và cá mòi.

Omega-3 là nhóm axit béo đặc biệt quan trọng với cơ thể, tham gia hỗ trợ hoạt động của tim mạch, não bộ, thị lực, đồng thời góp phần giảm viêm và duy trì sức khỏe tổng thể. Trong bối cảnh nhiều người ngày càng quan tâm đến chế độ ăn tốt cho tim và chuyển hóa, cá trích càng được đánh giá cao và được lựa chọn.

Không dừng lại ở omega-3, cá trích còn được xem là một “ngôi sao dinh dưỡng” nhờ chứa nhiều canxi, vitamin B12, vitamin D và selen. Đây là những vi chất cần thiết cho xương, hệ miễn dịch và quá trình tạo máu.

Chính vì những lý do đó, cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đánh giá cá trích là một trong những loại hải sản có lợi nhất cho sức khỏe.

Cách chế biến cá trích tốt cho sức khỏe

Cá trích được chế biến thành nhiều món khác nhau, ở cả dạng tươi, khô hoặc đóng hộp. Tuy nhiên, nướng, hấp hoặc áp chảo được coi là cách chế biến cá trích tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng cũng như lợi ích với sức khỏe.

Tại Việt Nam, vào mỗi mùa thu hoạch, cá trích lại tạo ra cơn “sốt” trên mạng xã hội khi được nhiều người tìm mua. Người dân thậm chí còn tới các bãi biển để thưởng thức món cá trích nướng được chế biến từ những con cá tươi vừa được đưa về bờ.

Cách làm món ăn này rất đơn giản. Cá trích nướng chín có màu vàng ươm, mùi thơm rõ, phần thịt ngọt và săn.

Khi ăn, gỡ lấy thịt cá, đặt lên lá sung rồi cuốn lại, chấm cùng muối ớt hoặc nước mắm chua ngọt để cảm nhận trọn vị béo thơm đặc trưng.

Dưới đây là cách làm món cá trích nướng.




