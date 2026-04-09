Sốc với số tiền G-Dragon kiếm được trong 2025

Theo Koreaboo , ca sĩ G-Dragon (Kwon Ji Yong) được cho là đã nhận khoản thanh toán khổng lồ từ công ty quản lý Galaxy Corporation trong năm 2025.

Thông qua các hoạt động như chuyến lưu diễn thế giới và xuất hiện trên các chương trình truyền hình, anh mang về cho công ty quản lý gần 300 tỷ won (khoảng 200 triệu USD) doanh thu. Vì lẽ đó, khoản thanh toán chia lợi nhuận cho nam rapper gây sốc không kém.

Báo cáo kiểm toán của Galaxy Corporation công bố ngày 6/4 cho thấy doanh thu hợp nhất của công ty đạt 299 tỷ won (khoảng 199 triệu USD) trong năm 2025, tăng 618% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu quản lý gắn với chuyến lưu diễn của G-Dragon tăng 859%, lên 270 tỷ won (khoảng 180 triệu USD).

Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh chỉ một mình G-Dragon cứu công ty từ thua lỗ nặng nề sang lãi đậm. Công ty ghi nhận các hoạt động toàn cầu của G-Dragon là nguyên nhân cho sự chuyển mình mạnh mẽ này. Họ gọi chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của anh là “trọng tâm của sự tăng trưởng bùng nổ".

Theo báo cáo tài chính năm 2024, Galaxy Corporation ghi nhận khoản lỗ 18,8 tỷ won (khoảng 12,5 triệu USD). Tuy nhiên, đến quý IV năm 2025, lợi nhuận hoạt động chuyển sang dương, đạt 12,5 tỷ won (khoảng 8,33 triệu USD).

Chi phí dịch vụ chi trả độc lập của công ty (phần lớn là các khoản thanh toán cho nghệ sĩ) lên đến 71,4 tỷ won (khoảng 47,6 triệu USD) trong năm 2025, tăng gấp 31 lần so với năm trước đó. Trong thời gian G-Dragon không hoạt động, khoản chi này chỉ rơi vào 800 triệu won (khoảng 533.000 USD).

Trong ngành giải trí Hàn Quốc, chi phí dịch vụ chủ yếu bao gồm các khoản trả cho nghệ sĩ. Sau khi loại trừ các chi phí như thuê ngoài dịch vụ pháp lý và quan hệ công chúng, riêng khoản thanh toán dành cho G-Dragon được ước tính vượt 65 tỷ won (khoảng 43,3 triệu USD). Nếu tính thêm nguồn thu khác như tiền bản quyền, thu nhập thực tế hàng năm của thủ lĩnh Big Bang được ước tính còn cao hơn nữa.

Trước thông tin này, công ty quản lý cho biết chi phí thuê ngoài liên quan đến chuyến lưu diễn thế giới của G-Dragon cũng được tính vào chi phí dịch vụ. Tuy nhiên, Galaxy Corporation ghi nhận riêng chi phí thuê ngoài trong một hạng mục khác. Năm 2025, chi phí thuê ngoài đã tăng vọt 619% lên 94,3 tỷ won (khoảng 62,9 triệu USD).

Cho đến nửa đầu năm 2025, Galaxy Corporation gần như hoạt động như công ty quản lý chỉ xoay quanh một nghệ sĩ là G-Dragon. Dù sau đó ký hợp đồng với các nghệ sĩ như Kim Jong Kook và Song Kang Ho trong nửa cuối năm, phần chia lợi nhuận của họ được cho là tương đối nhỏ.

Nguồn tin trong ngành cho biết chênh lệch doanh thu giữa G-Dragon và các nghệ sĩ khác được cho là hơn 100 lần.

G-Dragon là cứu cánh của Galaxy Corporation.

Năm 2025, G-Dragon phát hành album solo phòng thu thứ ba Übermensch và thực hiện các hoạt động quảng bá quy mô lớn, bao gồm chuyến lưu diễn toàn cầu, xuất hiện trên truyền hình và quảng cáo.

Album bán được hơn 600.000 bản trong ngày đầu tiên và hơn một triệu bản trong cả năm 2025. Tận dụng đà thành công này, “ông hoàng Kpop” khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới quy mô lớn, trải dài qua 12 quốc gia với 39 buổi biểu diễn. Bắt đầu từ Goyang (Hàn Quốc) vào tháng 3/2025, anh thu hút khoảng 825.000 khán giả đến xem biểu diễn tại 17 thành phố.

Theo các nguồn tin như Billboard Boxscore , chuyến lưu diễn thu về khoảng 71,8 triệu USD doanh thu chỉ từ 22 buổi diễn đầu tiên. Riêng tại sân vận động Goyang ở Hàn Quốc, G-Dragon thu hút khoảng 68.000 khán giả trong hai ngày. Ngay cả khi tính toán dựa trên giá vé trung bình, doanh thu bán vé từ hai ngày biểu diễn này ước tính vượt quá 12 tỷ won (8,1 triệu USD).

Điểm thu nhập khổng lồ khác trong chuyến lưu diễn này là ở Newark, Mỹ. Đêm nhạc được cho là thu về khoảng 27,1 triệu USD, ghi nhận một trong những doanh thu cao nhất từ một khu vực duy nhất.

Toàn bộ tour diễn Übermensch ước tính thu về khoảng 180 tỷ đến 190 tỷ won (khoảng 126 triệu USD) chỉ riêng từ tiền bán vé. Đây là doanh thu lớn nhất từng được ghi nhận của một nghệ sĩ solo Hàn Quốc.

Theo ước tính của ngành, nếu tính cả doanh thu bán hàng hóa tại các địa điểm tổ chức concert và các cửa hàng pop-up (mở tạm thời), riêng doanh thu liên quan đến tour diễn của G-Dragon lên tới ít nhất 150 tỷ won (khoảng 99,4 triệu USD) đến 200 tỷ won (khoảng 133 triệu USD).

Thành công của chuyến lưu diễn thế giới thúc đẩy đáng kể kết quả kinh doanh của Galaxy Corporation.