Showbiz Việt có mỹ nam đẹp hơn hoa nhưng mất tích bí ẩn, cả sự nghiệp chỉ đúng 1 bản hit vẫn nổi tiếng

Mỹ nam chỉ cần 1 bài hát đã nổi tiếng

Phát hành năm 2016, Quá Khứ Còn Lại Gì từng là “cú nổ” hiếm có của Vpop, đưa cái tên Rocker Nguyễn từ một hot boy mạng xã hội trở thành gương mặt triển vọng hàng đầu. Ca khúc do nhạc sĩ Vũ Minh Tâm sáng tác, với phần cố vấn sản xuất từ Huy Tuấn, chính thức phát hành vào ngày 06/10/2016. Theo đuổi màu sắc Pop/R&B hiện đại, bài hát ghi điểm nhờ giai điệu dễ nghe, bắt tai nhưng vẫn giữ được sự tinh tế, không sa vào lối mòn ballad quen thuộc thời điểm đó.

Quá Khứ Còn Lại Gì - Rocker Nguyễn

Ngay khi ra mắt, Quá Khứ Còn Lại Gì nhanh chóng thiết lập những con số ấn tượng đối với một tân binh. Ca khúc chỉ sau một tháng đã đạt hơn 22 triệu lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc nội địa cùng 5 triệu lượt xem MV - thành tích đáng chú ý trong bối cảnh thị trường nhạc số Việt Nam năm 2016 vẫn chưa bùng nổ như hiện tại.

Thành công này góp phần giúp Rocker Nguyễn giành giải “Gương mặt mới của năm”, đồng thời nhận đề cử “Nghệ sĩ triển vọng” tại các lễ trao giải cuối năm 2016. Với một sản phẩm đầu tay, đây được xem là bước chạy đà hoàn hảo.

Sức hút của Quá Khứ Còn Lại Gì đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Trước hết là ngoại hình, Rocker Nguyễn sở hữu vẻ điển trai chuẩn nam thần, kết hợp cùng nét phong trần hiếm có, nhanh chóng chinh phục khán giả trẻ. Bên cạnh đó là chất lượng âm nhạc được đầu tư chỉn chu, cùng cách xử lý ca khúc văn minh, mới mẻ.

Đặc biệt, yếu tố truyền thông đóng vai trò không nhỏ. Trước khi chính thức debut tại Việt Nam, Rocker Nguyễn đã gây chú ý khi tham gia chương trình Đại lộ ngôi sao tại Đài Loan, Trung Quốc. Sau gần một thập kỷ, ca khúc này vẫn thường xuyên “sống lại” trên các nền tảng mạng xã hội. Điệp khúc “Khi em ra đi quá khứ còn lại gì...” trở thành chất liệu quen thuộc cho các video mang màu sắc hoài niệm hoặc những trào lưu TikTok. Năm 2023, ca khúc viral nhờ bản cover của HippoHappy (Lâm Bảo Ngọc) tại The Masked Singer , khiến người ta nhớ đến giọng ca đầu tiên thể hiện Quá Khứ Còn Lại Gì là Rocker Nguyễn.

Sự nghiệp trồi sụt, liên tục mất tích bí ẩn

Sinh năm 1993, Rocker Nguyễn - tên thật Nguyễn Trần Hưng Long từng được xem là hình mẫu “nam thần toàn diện” của showbiz Việt, hội tụ ngoại hình, học vấn lẫn xuất thân đáng mơ ước. Anh lớn lên trong một gia đình kinh doanh có điều kiện tại TP.HCM, bố mẹ đều là doanh nhân thành đạt. Từ năm 12 tuổi, Rocker Nguyễn đã đi du học và sau đó tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông và Nghiên cứu điện ảnh tại Đại học Monash (Australia). Nền tảng học vấn cùng khả năng ngoại ngữ tốt giúp Rocker Nguyễn được ngưỡng mộ, xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trí thức.

Giai đoạn 2016 - 2017 đánh dấu thời kỳ thăng hoa trong sự nghiệp. Sau thành công của Quá Khứ Còn Lại Gì, Rocker Nguyễn liên tục xuất hiện trong các dự án giải trí lớn như phim điện ảnh Sắc đẹp ngàn cân (đóng cùng Minh Hằng) hay series Glee Vietnam . Thời điểm đó, anh được kỳ vọng sẽ trở thành “hoàng tử giải trí” thế hệ mới.

Tuy nhiên, năm 2018 lại trở thành bước ngoặt đầy biến động. Nam ca sĩ xuất hiện với diện mạo gầy gò, sụt cân đáng kể, thậm chí cạo trọc đầu. Cùng với đó là những phát ngôn gây tranh cãi trên mạng xã hội, khiến hình ảnh của anh trở nên bất ổn trong mắt công chúng. Sau này, Rocker Nguyễn xác nhận bản thân từng rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, bắt nguồn từ áp lực hào quang, sự soi mói của dư luận cũng như những biến cố cá nhân. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến anh dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí.

Từ năm 2019 đến 2021, Rocker Nguyễn gần như “biến mất” khỏi showbiz khi sang Australia sinh sống. Tại đây, anh lựa chọn cuộc sống kín tiếng, thử sức với nhiều công việc khác nhau, từ bán hàng đến kinh doanh ẩm thực với thương hiệu riêng, nhằm tìm lại sự cân bằng.

Tính đến hiện tại, dù có những lần xuất hiện trở lại trong một số dự án như phim Giao lộ 8675 hay chương trình Let’s Feast Vietnam năm 2023, Rocker Nguyễn vẫn không thực sự quay lại Vbiz. Tháng 4/2026, nam ca sĩ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện với diện mạo phong độ, được nhận xét không thay đổi nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, anh khẳng định không có ý định trở lại hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, mà chỉ tham gia các hoạt động mang tính cá nhân hoặc ủng hộ bạn bè.

Hiện tại, Rocker Nguyễn tập trung vào kinh doanh và duy trì lối sống riêng tư. Anh cũng thường xuyên chia sẻ những thông điệp tích cực liên quan đến việc chữa lành và chăm sóc sức khỏe tinh thần, cho thấy một hình ảnh điềm đạm, trưởng thành hơn so với giai đoạn nhiều biến động trước đó.

Hành trình của Rocker Nguyễn phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của showbiz Việt. Dù sự nghiệp từng “trồi sụt” và nhiều lần “mất tích” bí ẩn, sức hút của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một bản hit duy nhất, cộng với điểm mạnh visual vẫn đủ để cái tên Rocker Nguyễn được nhắc lại mỗi khi xuất hiện topic thảo luận về nam thần showbiz Việt.