Cuộc sống của nữ nghệ sĩ Việt sở hữu 5 két kim cương, “cung điện” xa hoa

Sự giàu có và nổi tiếng của Lý Nhã Kỳ từ lâu đã trở thành đề tài khiến công chúng không ngừng tò mò. Không chỉ được biết đến với vai trò nghệ sĩ, cô còn là nữ doanh nhân quyền lực, sở hữu khối tài sản “khủng” hiếm ai trong Vbiz có thể sánh kịp. Thậm chí, tờ South China Morning Post còn từng dành riêng bài viết để nhắc đến độ giàu có của cô.

Lý Nhã Kỳ sở hữu khối tài sản khủng cùng cuộc sống xa hoa bậc nhất Vbiz

Ở tuổi U50, Lý Nhã Kỳ gần như rút khỏi các hoạt động giải trí sôi động. Thay vào đó, cô tập trung phát triển kinh doanh và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Tuy nhiên, Lý Nhã Kỳ vẫn khiến công chúng choáng ngợp bởi phong thái sang trọng cùng những món trang sức kim cương đắt giá mỗi lần xuất hiện.

Lý Nhã Kỳ gần như rút khỏi các hoạt động giải trí sôi động

Nhắc đến tài sản của Lý Nhã Kỳ, điều khiến nhiều người ấn tượng đầu tiên chính là hệ thống bất động sản trải dài nhiều tỉnh thành. Nổi bật nhất là biệt thự thiết kế xa hoa mang phong cách hoàng gia tại TP Thủ Đức (TP.HCM) với tông màu vàng chủ đạo, nội thất châu Âu. Không gian rộng lớn cùng cách bài trí cầu kỳ khiến nơi đây được ví như một “cung điện xa hoa thu nhỏ”.

Cô tập trung phát triển kinh doanh và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng

Bên cạnh đó, cô còn sở hữu căn biệt thự trắng giữa trung tâm TP.HCM, được thiết kế hiện đại với đầy đủ tiện nghi như phòng gym, khu giải trí và khu vườn xanh mát. Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ còn nắm trong tay nhiều tài sản đắt đỏ khác như khu resort rộng 7.000 m² tại Lâm Đồng hay du thuyền giá vài triệu USD, túi xách hàng hiệu,..

Lý Nhã Kỳ sở hữu nhiều bất động sản đắt đỏ

Một trong những “biểu tượng” gắn liền với tên tuổi Lý Nhã Kỳ chính là bộ sưu tập kim cương đồ sộ. Cô từng tiết lộ sở hữu tới 5 két sắt chứa kim cương. Dù không công khai con số cụ thể, nhưng qua những gì được hé lộ thì nhiều người tin rằng khối tài sản của Lý Nhã Kỳ có thể lên tới vài trăm tỷ đồng.

Cô từng tiết lộ sở hữu tới 5 két sắt chứa kim cương

Cô khẳng định vị thế “phú bà” quyền lực bậc nhất Vbiz

Lý Nhã Kỳ chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn giữ sự riêng tư rất nhất định

Hiện tại, Lý Nhã Kỳ không còn hoạt động showbiz mà chuyển sang giữ vai trò doanh nhân giàu có và khẳng định vị thế “phú bà” quyền lực bậc nhất Vbiz. Trên mạng xã hội, cô cũng chia sẻ một số khoảnh khắc đời thường nhưng vẫn giữ sự riêng tư rất nhất định.